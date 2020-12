Kommentar

Danmark tilbake til lockdown

Av Astrid Meland

STENGER NED BYENE: Danskenes statsminister Mette Frederiksens argumenterer med at corona-tiltakene er enda hardere i andre europeiske land.

Alle snakker om Sverige. Men nå stenger danskene ned til jul.

Treningssenter, barer, restauranter, kultur, ja til og med skolene stenges i Danmark til over jul.

Det sa statsminister Mette Fredriksen på en pressekonferanse mandag. De strengeste tiltakene gjelder i 38 av landets 98 kommuner.

– Vi har noen kalde og harde måneder foran oss, og nå blir det med enda flere begrensninger, sa statsministeren.

Og det at barn fra femte klasse og oppover må tilbake til videoundervisning, det er strengere enn i mange europeisk land.

Den europeiske lærdommen har vært å holde skolene åpne for barn, noe statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige stadig understreker. Her fikk Sverige rett. Til og med smitteutsatte Frankrike har klart å snu trenden med åpne skoler.

JULEBOBLE I ÅRHUS: Julenissen er på jobb i dyreparken i Århus i sin egen coronatrygge boble. Foto: RITZAU SCANPIX

Slik blir det ikke i Danmark. Og det er ikke overraskende at den sosialdemokratiske statsministeren Frederiksen går lenger enn sine naboland.

Nøling og avveininger har ikke vært hennes kjennemerke i denne pandemien.

Danmark var blant landene som reagerte raskest i vår. Imot sine egne fagfolks råd, stengte Frederiksen ned skolene dagen før Norge.

De strenge tiltakene, som delvis ble gjeninnført alt fra august, har likevel ikke gitt danskene et smittetrykk lavt nok til å kunne åpne opp til jul.

TESTET HELE NORD-JYLLAND: Etter minkutbruddet ble innbyggerne bedt om å teste seg i store arenaer, som her i Frederikshavn i november. Foto: CLAUS BJOERN LARSEN / Ritzau Scanpix

For mens smittekurven går ned i Norge og i Oslo, er det en dramatisk smitteoppgang i Danmark, og da særlig i København.

Det betyr ikke at det er svenske tilstander. Danmark har fortsatt relativt få dødsfall. Håpet er også at barna får komme tilbake til skolen etter jul. Men Frederiksen forlenger stengingen i januar, om det trengs.

Så har da høsten også vært rotete og tung i Danmark. Det toppet seg da myndighetene offentliggjorde at corona hadde mutert til en farlig, ny variant i mink.

BEKLAGET TIL BØNDENE: En gråtende statsminister på besøk hos en minkfarmer i Kolding. Foto: RITZAU SCANPIX

Hele Nord-Jylland ble stengt ned. Og i løpet av en helg beordret Mette Frederiksen all dansk mink avlivet.

Masseslakten var antagelig ulovlig. Massegravene potensielt forurensende. Det er snakk om å grave opp skandalen igjen, for å brenne minkskrottene. En minister har gått av, og Frederiksen har grått og bedt minkbøndene om unnskyldning på TV.

Ikke for det, her i Norge ville nok hennes sosialdemokratiske kolleger anført av Jonas Gahr Støre byttet hvilken dag som helst. Frederiksens parti har ikke merket motgangen, og har over 30 prosent oppslutning på målingene.

STORE DEMONSTRASJONER: Hundrevis av danske bønder og fiskere demonstrerte mot avlivningen av mink i slutten av november. Mer enn 500 traktorer durte inn i hovedstaden. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP

Så hvorfor går ikke smitten ned i landet hvor corona tas så alvorlig at makthaverne til og med bryter loven for å holde smittetallene nede?

Kanskje er Danmark et eksempel på at tiltak ikke er alt. Det at folk bor tett, er yndlingsforklaringen til svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell.

Men det gjelder i tilfelle enda mer i København, hvor folk tettere enn i den svenske hovedstaden.

Et annet spørsmålet er om danskene faktisk følger politikernes regler.

Det at politikerne krangler og at Mette Frederiksen er ekstremt upopulær i visse kretser, kan gjøre at folk er mindre lydhøre.

Til Politiken sier statsviter Michael Bang Petersen at polarisering kan øke smittetallene. Han leder forskningsprosjektet Hope, som siden starten av pandemien har målt danskenes atferd og syn på corona-rådene.

I høst har han registrert dalende fellesskapsfølelse i Danmark.

– Politisk mistillit og politisk polarisering viser seg i smittetallene, sier han til avisen.

AUGUST: Bargåere samlet seg utenfor Ibiza Beach Bar 21. august på samme kveld som myndighetene skjerpet inn første gang etter sommeren. Det ble ikke tillatt å slippe inn nye gjester etter kokken 23. Foto: OLAFUR STEINAR GESTSSON / Ritzau Scanpix

En annen kritisk faktor omtalt i dansk presse den siste tiden, er at danskene er dårlige på å smittespore. Det har de til felles med svenskene. Problemet er at man ikke får stoppet smittekjedene når man ikke vet hvem som bærer på smitten.

Og ser vi nøyere på de danske tiltakene, er de til tross for besluttsomhet og handlekraft, likevel ikke like strenge på alle områder som i Norge.

Da danskene strammet til i slutten av oktober, var for eksempel et av tiltakene at alkoholsalg i kiosker og butikker ble forbudt, men først etter 22.00.

Å drikke alkohol på party-busser ble forbudt, og diskotekene ble stengt. Men barene fikk holde åpent til 22.00. Det samme gjaldt restaurantene, hvor det maks ble tillatt å være 10 personer sammen. På kino og fotballkamper var 500 tillatt.

Dette ligner tiltakene i Norge. Men i Oslo er reglene strengere. Der innførte byrådsleder Raymond Johansen sosial nedstenging i begynnelsen av november.

Nå skjer det samme også i blant annet København. Det er slutt på skjenkingen, konsertene og forsamlingene.

Og selvsagt var rikspolitisjefen i uniform med på Mette Frederiksens nedstengings-pressekonferanse.

For våre fordommer om dansken, svensken og nordmannen, kan man få bekreftet også i corona.

Dansk politi kunne i vår finne på å bøtelegge barnemødre som sitter for nær hverandre på Island Brygge i København. Svenskene derimot, nøyde seg med frivillige råd til folket, i sin tro på at de er bedre enn alle andre.

I Norge er vi som vanlig midt imellom. Spytter du corona på naboen, risikerer du en bot. Men det er ikke sikkert heller.

Foreløpig er det mellomtingen, Norge, som ligger best an på corona-statistikken.

