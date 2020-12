FLOTTE ROLLEMODELLER: – Alle kan ikke bli supermodeller, vinne musikkpriser eller slå gjennom som komiker på NRK. Men alle kan gjøre sitt beste for å bidra til fellesskapet og å skape sin egen fremtid i et av verdens beste land, skriver Noman Mubashir. Foto: VG/Minotenk/MRVC Angeles

Den somaliske bølgen

Hva har «Kongen av Gulset», en supermodell med hijab og en lesbisk samfunnsdebattant til felles? De er alle en del av den nye somaliske bølgen.

NOMAN MUBASHIR, programleder og journalist

Noe er i ferd med å skje. Unge norsksomaliere med bein i nesa, glimt i øyet og blottet for den norske janteloven dukker stadig oftere opp i rampelyset. De er politikere, modeller, komikere og artister. De har pågangsmot og står ikke med hijaben i hånden.

Skru tiden to uker tilbake i tid. Noe historisk skjer under den årlige prisutdelingen, P3 Gull på NRK. For første gang ledes showet av en norsksomalier godt hjulpet av hans to medprogramledere fra radioprogrammet Karakter. Han heter Jonis Jørnis Josef. Den munnrappe norsksomalieren fra Skien har i løpet av noen få år gjort stor suksess med Kongen av Gulset», en humorserie som ble belønnet med både Gullruten og Humorprisen i fjor. Serien er en fiksjonalisert fremstilling av komikerens oppvekst i drabantbyen Gulset i Skien. Barna elsker han.

I en SMS skriver han: «Somalia er The Land of Poets. Våre foreldre flyktet fra krigen men nå har vi mat i magen. Somaliere er veldig opptatt av kunst og måter uttrykke seg på. Jeg synes for eksempel at det er helt sykt at vi ikke er flere somaliske komikere.»

Tilbake til P3 Gull 2020 som denne gangen blir sendt direkte fra gamle Deichmanske Bibliotek i Oslo. Det er alltid stor spenning knyttet til hvem som stikker av gårde med årets nykommer pris under P3 Gull. Tidligere vinnere er blant annet Sigrid, Kygo og Cezinando. Seerne venter i spenning. Konvolutten rives opp av Josef og Tshawe fra Madcon. De roper: «Mustiiiiiiii, søstra mi!!!» Ugbad Musti Mustafa er fra Tøyen. Gro Harlem Brundtland, jeg er «next», rapper 19-åringen ganske usjenert på sin første store hit. Norsksomaliske Musti har allerede gjestet Anne Lindmo show.

Det samme har Jonis og ikke minst supermodellen Rawdah Mohamed som i løpet av to år har gjort kometkarriere. Også hun norsksomalier og fra Skien. Hijabimodellen er denne måneden på forsiden av Norges største moteblad, Costume, for andre gang siden 2019, vel og merke. I mars lanserte NRK en 10 episoders serie om alenemoren, vernepleieren og influenceren med over 100.000 følgere på Instagram. Hun har prydet reklameplakater for kosmetikkgiganten Sephora og blitt avbildet i en egen moteserie for Vogue Arabia. Under prisutdelingen til Costume i november vant Rawdah like så godt to priser.

Prisutdeleren på Costume Awards var transmodellen Ceval Omar. Ceval er jo den første modellen der ute som krysser av på alle de tre boksene: mørk, curvy og transskjønnet, skriver DN i et portrett med Ceval. Den modige norsksomalieren har signert kontrakt med modellbyråer i New York, Paris og London. Det provoserer mange. Både somaliere og nordmenn.

Men hvorfor skjer dette akkurat nå? Jeg har snakket med flere norsksomaliere som kjenner miljøet godt. Den ene skriver: Somalisk ungdom er lei av å bli sett på som tapere. Folk tror vi bare driver dank og raner ungdommer på t-banen. Det er ikke bare for selvtilliten. For det finnes masse talent der ute som venter utålmodig på å bli oppdaget.

Det norsksomaliske talentmaskineriet er en sterk påminnelse om hva som skjedde for omtrent 20 år siden, da den pakistanske bølgen slo innover norskekysten: komikerne Shabana Rehman og Zahid Ali, politikerne Afshan Rafiq, Abid Raja og Hadia Tajik, journalist Kadafi Zaman, filmskaper Iram Haq, danseren Adil Khan, nyhetsanker Mah-Rukh Ali og meg selv.

Vi var sultne, målbevisste, modige, drømmende og ville vise at norskpakistanerne var mye mer enn A-gjengen, B-gjengen, tvangsekteskap og moralpoliti. Mange av oss ble rollemodeller og forbilder for en hel generasjon norskpakistanere med dårlig selvtillit og beina i spagaten mellom to kulturer. Vi banet veien for de som kom etter oss. Vi provoserte men ble også applaudert.

Synlige forbilder gir både håp og inspirasjon. Som minoritet har man mange odds mot seg i livet. Å se at andre mennesker med samme etniske eller religiøse bakgrunn som deg selv lykkes, kan være den viktigste vitamininnsprøyting du kan få som ung, usikker 16-åring.

At Aps nestleder, Hadia Tajik ble inspirert av å se mine TV-program på NRK på slutten av 1990-tallet er prakteksempel på hvilken verdi og kraft som ligger i en rollemodell.

Selv hadde jeg ingen rollemodeller å se opptil som liten. Ingen på TV så ut som meg. I avisene stod det stort sett bare om Young Guns og pakistanske jenter i Oslo som ble tvangsgiftet med en fetter i hjemlandet. Det var ikke akkurat en vitamininnsprøyting.

I dag er situasjonen en helt annen. Unge norskpakistanere har hundrevis av rollemodeller å se opptil. Leger, advokater, ingeniører, fotballspillere, forfattere, skuespillere, filmskapere, komikere, dansere og politikere.

De første somalierne kom til Norge på slutten av 1990-tallet. De flyktet fra den blodige borgerkrigen som la landet i ruiner. Den store bølgen kom etter 2000-tallet. I dag bor det ca. 44.000 norsksomaliere i Norge og blir regnet som den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge. Litt større enn den pakistanske. Mange har kort botid i Norge og de fleste er svært unge. Som gruppe scorer norsk-somaliere lavt på de fleste statistikker. Arbeidsledigheten er høy. De bor trangt. Mange kvinner er aleneforsørgere og dermed avhengig av offentlige stønader. En del somaliere opplever diskriminering både i arbeidslivet og boligmarkedet.

Samtidig er somaliere utenfor Oslo bedre integrerte enn i hovedstaden. Blant annet snakker de ofte mye bedre norsk og har flere norske venner. Foreldrene deres kommer fra et land hvor staten har kollapset. Mange fikk aldri fullført grunnskolen. Men de unge som er født og oppvokst i Norge satser mer og mer på utdannelse og har store ambisjoner. Sammenlignet med norskpakistanerne som satser på ALI-yrkene (advokat, lege og ingeniør) studerer unge norsksomaliere i større grad helsefag og økonomi.

En seniorforsker i SSB har uttalt at hvis vi gir somaliere noen år til, kan de bli den nye suksesshistorien. Han sammenligner somalierne med de vietnamesiske båtflyktningene som kom til Norge for 40 år siden. Gjennom årene har vietnameserne gått fra å være utskjelte til å bli en av de best integrerte innvandrergruppene i landet.

Solskinnshistoriene ser vi allerede og lista slutter ikke med Rawdah, Jonis, Musti og Ceval. Sumaya Jirde er fra Bodø. Samfunnsdebattant, spaltist, poet og ble i 2017 kåret til Årets Bodøværing. Det samme året ga hun ut diktsamlingen Kvinner som hater menn. Men samfunnsengasjementet har ikke bare vært positivt. Kritikken og truslene har haglet. I fjor måtte Jirde ta en time out fra offentligheten.

Også Marian Hussein fikk oppleve nettrollenes vrede da hun som første norsksomaliske politiker ikledd hijab møtte opp på Stortinget for SV.

Haboon Hashi er lesbisk, samfunnsdebattant og forfatter. Hun snakker åpent og ærlig om hvordan det er å forelske seg i en annen jente og samtidig være en «god» somalier. Det liker ikke alle men hun gjør det likevel.

Pionerene kjenner vi godt fra før: Amal Aden, Kadra Yusuf og den aller første, soulartisten Nora Noor.

Om de unge norsksomalierne klarer å gjøre en klassereise i fremtiden er avhengig av flere faktorer. Først og fremst hvordan Norge kommer seg økonomisk gjennom pandemien, arbeidsledigheten og hvordan vi behandler våre minoriteter i fremtiden. Utenforskap, arbeidsledighet og diskriminering er ødeleggende og kan fort føre unge mennesker inn i kriminalitet og ekstremistiske grupperinger. Det hviler også et stort ansvar på somalierne selv.

Alle kan ikke bli supermodeller, vinne musikkpriser eller slå gjennom som komiker på NRK. Men alle kan gjøre sitt beste for å bidra til fellesskapet og å skape sin egen fremtid i et av verdens beste land. Klassereisen har så vidt begynt. Kast deg i bølgene du også!

