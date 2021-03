KONTANT SVAR: – I møte med vår tids største krise vil Sylvi Listhaug heller ha billig bensin, null miljøavgifter og maks fart i satsingen på olje og gass, skriver MDGs Arild Hermstad. Foto: Trond Solberg/Tore Kristiansen

Debatt

MDG vil skru igjen oljekranene, Listhaug, ikke ølkranene!

Det er dessverre ikke uvanlig at populister angriper andre partier for ting de egentlig ikke mener eller står for. Men å forsøke å bruke en global pandemi til å sverte MDG, slik påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug forsøker i VG, er usedvanlig drøyt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARILD HERMSTAD, nestleder i Miljøpartiet De Grønne

MDGs drømmesamfunn er en planlagt og gradvis nedstenging av oljekranene, ikke av ølkranene. Vi drømmer om levende byer og bygder som yrer av folkeliv, hvor folk spiser på restaurant, nyter kultur- og uteliv, og kan samle seg i parker, gågater og på badestrender.

Ikke et liv hvor hverdagen består av nedstengninger, avstand og konkurser. Nettopp derfor må vi omstille oss nå, mens vi fortsatt kan.

Vi må vri forbruket fra materielle ting til livsberikende opplevelser. Vi i MDG vil komme sløsing til livs gjennom forbruksavgifter og lavere skatt til de som tjener minst. Vi vil legge til rette for deling, gjenbruk og reparasjoner, slik at vi i større grad kan klare oss med det vi har.

les også Sylvi Listhaug om pandemien: – Ett år i MDGs drømmesamfunn

Frp vil senke skattene og avgifter til alle, uten tanke for miljø, omfordeling eller fellesskapet. De med høy inntekt vinner, de svakeste og de som skal arve jordkloden er taperne i Frp-samfunnet.

Det nedstengte samfunnet Listhaug beskriver, er snarere konsekvensen av den kortsiktige populismen som hun selv står for. Koronakrisen viser tydelig hvor viktig det er med forebygging og god beredskap for kriser.

La oss ta faktasjekken: Nei, MDG sier ikke at det bare er rike som kjører bil, men påpeker at de rikeste i Norge kjører mer bil enn andre, og at lavere avgifter på bilhold gir større forskjeller, ikke mindre. Nei, redusert forbruk betyr ikke dårligere levestandard, men vi vil sløsingen og overforbruket av ressurser til livs. Løsningen er å bevege oss fra bruk-og-kast til gjenbruk, reparasjon og sirkulærøkonomi.

Dette vil skape nye jobber, her i landet, i stedet for å fyre opp under en karusell av evig vekst i forbruket av billige forbruksvarer laget på luselønn og uakseptable miljøkostnader i andre land.

Nei, Listhaug, mer satsing på olje forebygger ikke nedturene – tvert imot. Listhaug har tydeligvis fått med seg at oljejobbene er svært utsatt for risiko, og nevner de to oljesmellene som har kommet de siste seks årene. Lavere oljepris betyr massivt jobbtap i Norge. Løsningen hun foreslår er likevel mer olje, og hun skryter av at Frp har brukt enorme summer fra statskassen på subsidier til oljenæringen under corona.

Den påtroppende Frp-lederen vil altså gjøre oss enda mer oljeavhengige for å unngå oljenedturer. Det er åpenbart feil medisin, og sløsing med skattebetalernes penger.

les også MDG-Bastholm: Klimakuttene vil treffe lommeboken din

Å løse klimakrisen betyr at oljelandet Norge må dyrke andre næringer for å sikre trygge jobber. Verdens ledere vil løse klimakrisen, og ønsker ikke å låse seg fast i fossile energikilder. Tegnene på at omstillingen er i full gang er tydelige. MDG vil omfavne dette grønne skiftet og omstille og omskolere oljeansatte i stor skala. De nye arbeidsplassene er grønne, de kommer innen blant annet innen havvind, hydrogen, energieffektivisering, kretsløpsøkonomi, batterier, solkraft, og nye digitale løsninger.

Mye tyder på at coronakrisen er et resultat av at mennesker i for lang tid har drevet rovdrift på naturen. Anerkjente forskere ser en klar sammenheng mellom ødeleggelse av natur og epidemier, fordi gjenlevende dyr blir tvunget i nærkontakt med mennesker. Å bevare natur, altså det stikk motsatte av det Frp og Listhaug ønsker, er god politikk for å forhindre epidemier. Men Frp bryr seg ikke så mye om forskning. Populisme er basert nettopp på forakt for forskning og kunnskap, til fordel for lettvinte fiendebilder og enkle løsninger.

Vi glemmer ikke da Listhaug sa til VG at klimaendringer var propaganda den rødgrønne regjeringen brukte for å skru opp avgifter. Siden da har hun kanskje lært at ren klimafornektelse ikke vinner mange stemmer, så nå sier hun at klimaendringene er reelle - men at hun vil reversere alle tiltak som kan stanse krisen.

Hvis det er noe vi må lære av corona-epidemien så er det at det er bedre å være godt forberedt enn å bli tatt på sengen. Vi har nå ni år på å halvere verdens utslipp. Klimaendringene som kommer om vi klarer dette vil være alvorlige, men håndterbare. Vi har altså tid til å omstille økonomien, samfunnet og livene våre. Hvis vi velger å ta krisen på alvor.

I møte med vår tids største krise – klimakrisen – så vil Listhaug heller ha billig bensin, null miljøavgifter og maks fart i satsingen på olje og gass.