Sylvi staurbæreren

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Frp trenger alle sine fløyer. Sylvi Listhaug må være like flink til å bære staur som hun er til å skape overskrifter.

Jo da, hun blir etter alle solemerker Fremskrittspartiets nye leder, den godeste Sylvi Listhaug. Eller «formann» som det het inntil de politisk korrekte kreftene fikk overtaket i fremskrittsrørsla for 12 år siden (endringen ble vedtatt mot to stemmer på landsmøtet i 2009).

Om Listhaug helst ville hatt formann-tittelen er ukjent, men kampen mot justering av språket i takt med samfunnsutviklingen er noe som ligger hennes hjerte nært. Slikt er «politisk korrekt galskap fra ende til annen», som hun i forrige uke skrev på Facebook da den falske nyheten om at ordet «nordmann» burde endres til en mer kjønnsnøytral betegnelse fløy rundt i sosiale medier noen timer før spetakkelet ble avblåst.

Listhaug er kjapp i slike sammenhenger. Faktisk mye kjappere enn en annen som ikke ville misbruke sjansen til å la en god misforståelse bli en vinnersak. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var ute i sosiale medier med norske flagg og «nordmann»-omfavnelse hele seks timer etter Listhaug, så her har Sps spindoktorer åpenbart noe å gå på.

Sylvi Listhaug er altså en enda mer fremoverlent populist enn Vedum, og har direktekontakt med velgerne og sympatisørene (kalt «folket» av Frp, djervt nok) i sosiale medier i fingrene. Det er ikke noe galt i det, selv om politikere selvsagt bør være ytterst varsomme med å spre åpenbart tullball som den nevnte «nordmann»-saken. Det er nok reelt tøv der ute å ta tak i, og populisme i ordets mest positive forstand er å ha såkalt «fingeren på pulsen» på hva det er som rører seg blant dem som ikke vandrer i maktens diverse korridorer, både nasjonalt og lokalt.

Akkurat denne dimensjonen gikk litt tapt for Frp da de satt i regjering. Listhaug forsøkte riktignok med diverse utspill av høyst varierende kvalitet, men en av de absolutte hovedfortellingene i de siste årenes politiske debatt dreier seg om regjeringens påståtte neglisjering av distrikts-Norge, noe Frp i aller høyeste grad var med på – og som har gitt Senterpartiet og Vedum rollen som landets mest potente populistiske kraft. For Frp har det såkalte «distriktsopprøret» (politisk uenighet får gjerne «opprør»-status nå for tiden) vært en katastrofe.

For første gang på svært lenge glemte nemlig partiet å fukte fingeren før de stakk den opp i luften for å kjenne på vindretningen.

Og de har falt. Noe så voldsomt. Sylvi Listhaug overtar snart et parti som har lidd samme skjebne som andre juniorpartnere i koalisjonsregjeringer. SV var nær ved å kollapse da de tok rødgrønt ansvar, og Frp er nå så små at de på flere målinger er mindre enn venstresosialistene, noe som sikkert smerter noe infernalsk for folkets ombudsmenn på ytre høyre.

Da de gikk ut av regjeringen sekunder før coronaen tok ballegrep på folk og samfunn, var de nok sterke i troen på at de atter en gang skulle vinne folkedypets gunst, men nei: Der sto Trygve Slagsvold Vedum med fliret sitt, gitt.

Mitt forhold til Frp startet med et skjellsord mot en lokal Frp-er i Midt-Norge på slutten av 1980-tallet. Jeg husker ikke eksakt hva jeg – en obsternasig tenåring – ropte til fyren, men det var ikke pent. Frp var partiet vi som helte til venstre elsket å hate, men jeg må innrømme at jeg har vært, og er, litt fascinert av partiet, og Frp-erne.

Det er en underlig gjeng, og den åpenbart mest balstyrige forsamlingen i det politiske Norge. Det snakkes ofte om at Arbeiderpartiet er en broket koalisjon, men Frp er vel så bredt sammensatt. Det er egentlig et under at partiet har klart å holde troppene sånn noenlunde samlet. Det er kanskje Siv Jensens største prestasjon som partileder.

Carl I. Hagen sjanglet mellom ytterkantene i partiet, og kastet ut den ene grupperingen etter den andre, mer eller mindre etter innfallsmetoden. I Jensens tid har det ikke vært mindre dramatikk, og både i Bergen og i Oslo har partiet til tider vært en parodi på seg selv. Men selv om særlig eksklusjonen av Oslo-partiets leder helt på tampen av Jensens sjefsperiode muligens var noe overilt, iallfall tatt i betraktning at Jensens avgang førte lederens fremste allierte til topps på stortingslisten, har Frp bestått som et samlet parti, tross all friksjonen mellom nær sagt uoverstigelige motsetninger.

Vi trenger ikke å gå lenger enn til Danmark for å se en høyreside som nå er like oppsplittet som ytre venstre en gang var.

Frp er så mye rart: Liberalister, nasjonalister, konservative, (økonomiske) sosialdemokrater, kristne, ateister, pragmatikere, vann og kloakk-politikere, konspirasjonsteoretikere – og hva er det egentlig som forener dem? En slags frihetstrang, trolig. Mot staten, byråkratene, mot bedrevitere og folk som setter seg til doms over andre. Frp har en anarkistisk åre i seg, riktignok temmelig reaksjonær, men også ganske sunn: Vi er et lydig folk her oppe mot nord, noe vi har fått bevist under corona-åket, og det er ikke bare en god ting.

Vi trenger dissentere og raringer som ikke vil innordne seg. De kan være noen hersens kranglefanter og vriompeiser, men ikke alle skal marsjere i takt når øvrigheta blåser i fløyten. Frp fanger opp slike, og partiet skal ha (en viss) ære for å disiplinere dem sånn noenlunde, slik at det ikke ender i forferdelse.

Vi ser dem i USA og nedover på kontinentet – «fritenkere» til kamp mot makta, ofte under svært ubehagelige bannere og med ufred i blikket. Til sammenligning er det norske ytre høyre i det store og hele ganske norsk. Frp er på sitt beste når de styrer unna hysteriet som preger visse miljøer ytterst på høyreflanken og heller appellerer til pragmatisme og et passelig løsningsorientert fokus.

Spørsmålet er om Sylvi Listhaug har evnene til å holde de mest oppskrudde elementene på plass samtidig som hun fronter klassiske Frp-saker som motstand mot innvandring, «klimahysteri», «storforlangende» kunstnere (eller «kunstnere», som det heter på Frpsk) og overivrige «woke»-elementer på venstresiden – og mer jordnære politikkområder som skattepolitikk, helse- og eldreomsorg og samferdsel.

På den mer liberale siden av rørsla er mange i tvil om det. Listhaug er kantete og magefølelse-drevet, sies det, og mangler (foreløpig) forgjengerens evne til å tenke strategisk, ikke minst for å holde partiet noenlunde samlet. Samtidig lot mange seg fascinere, ja nesten skremme, av hennes beinharde oppgjør med de såkalt nasjonalkonservative, en retning hun var nær ved å sidestille med nasjonalsosialismen. Dette har hun beklaget i ettertid, men mange på Frps høyrefløy satte svartkaffen i halsen da Listhaug satte brennmerket i pannen på Geir Ugland Jacobsen og implisitt en del andre i hans krets.

Til forskjell fra en solid bunt Frp-velgere og -sympatisører har jeg respekt for norske politikere. De jobber og står på for saker de brenner for, og forholder seg til demokratiske spilleregler og søker kompromisser når det trengs. Frp-politikere er stort sett som andre politikere, selv om noen av dem heller vil jazze med kaoskreftene fremfor å mekke forlik med de andre partiene. Ja, de sier mye rart – nei, Morten Kolbjørnsen i Innlandet Frp, vi må ikke slutte med fredagstaco når klimamålene skal nås – og noen av dem, deriblant den kommende lederen, burde ved flere tilfeller, og i anstendighetens navn, holdt snavla og oppført seg som folk istedenfor å legge enda mer ved på polariseringsbålet.

Men Frp er nå en gang kommet for å bli, og fanger opp strømninger som de andre ikke ønsker å forholde seg til. Sylvi Listhaug kan, om hun klarer å kaste ut nok fleskebein til de ulike fløyene, være den som gir ny giv til det litt slappe øket. Den første målingen etter at hun ble pekt på av Siv Jensen er lovende. Hun vil nok støte fra seg like mange som hun tiltrekker seg, men for Frps del handler det også om å vekke liv i de dormende sofavelgerne som ikke lenger tar seg bryet med å gi sin stemme til partiet.

Og så handler det om å holde «fremskritts»-koalisjonen samlet. Nå som høyrefløyen har rykket opp i partiets divisjonssystem, og nasjonalkonservatismen er inne i varmen igjen etter å ha blitt dyppet i isvann i et minutt eller to, kan det fort bli alvorlige friksjoner om ikke målingene og det kommende valget viser fremgang, noe som er tvingende nødvendig hvis Erna Solberg skal ha noe som helst håp om en tredje periode som statsminister.

For Frp trenger alle sine fløyer. Listhaug må være like flink til å bære staur som hun er til å skape overskrifter.