Kommentar

Hvor mye blir det igjen av Bidens «New Deal»?

Av Ole Kristian Strøm

FEIRET FJERDE JULI: Joe Biden la i vår fram detaljene i en økonomisk plan på størrelse med et par norske oljefond. Her fotografert utenfor Det hvite hus på USAs nasjonaldag​ 4. juli. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL / EPA POOL

Nærmere 100 år etter Franklin D. Roosevelts «New Deal» for å få USA ut av den store depresjonen, bedriver den nye presidenten det som har fått kjælenavnet «Bidenomics».

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Pandemien har demonstrert hvor viktig det er å ha en effektiv stat for å kunne håndtere både helse og økonomi. Corona har på den måten bidratt til en renessanse for den aktive stat og motkonjunkturpolitikken - både i USA og i resten av verden.

Joe Biden la i vår fram detaljene i en økonomisk plan på størrelse med et par norske oljefond.

Det har både likheter og ulikheter med det omfattende reformprogrammet som Franklin D. Roosevelt ledet fra 1933, og som gjennom offentlige investeringer i industri, infrastruktur, trygdesystemer og subsidieordninger skulle skape arbeidsplasser, gi folk flest bedre råd og altså få USA på rett kjøl igjen.

«Green Deal»

Biden vil bruke pengene på transport og infrastruktur (det kryr av nedslitte veier og broer), på bredbånd (internett er tregt), på utdanning og forskning, på bedre helsetilbud og på fornybar energi. På teknologi og kunstig intelligens. En «New Deal» som også er en «Green Deal».

Om dette er stimulanser for å få hjulene til å snurre som før pandemien - eller om det handler om å bygge om den amerikanske økonomien fra grunnen av - det er ikke økonomene helt enige om, og avhenger nok også av politisk ståsted.

les også Biden: - Nær ved å erklære uavhengighet fra corona

Men tanken til Biden er at satsing på infrastruktur, utdanning og velferd skal ha positive bieffekter som skal gi produktivitetsgevinst.

Meningen er at det ikke er etterspørselen som skal stimuleres - men tilbudet, og på den måten mener Biden at han skal unngå å gå i inflasjonsfella.

Hvordan Joe Biden vil lykkes med dette, kan bli ganske definerende for denne presidentperioden.

Hensiktene synes er være de beste, for eksempel ved at en bedre kvalifisert arbeidskraft skal gi økt produktivitet. Det er nok av eksempler, for eksempel blant de asiatiske tigrene, på at satsing på infrastruktur og utdanning kan gi resultater som synes på kontoutskriften.

PRESIDENT: Joe Biden. Foto: Susan Walsh / AP

Staten tilbake

President Biden bruker nå pandemien som et springbrett for å endre USAs økonomi. I hvert fall er det tanken. Staten er tilbake. «Bidenomics» handler om motkonjunkturpolitikk. Det er aksept for en mer aktiv stat, men en smart og mer bevisst stat enn det som har vært.

Hva som skal til for at det skal lykkes? Tja, blant annet må Biden unngå proteksjonismen som tvinger amerikanske foretak til å kjøpe amerikansk, og han må være positiv til arbeidsinnvandring, særlig for de velkvalifiserte.

Joe Biden deler mange av Donald Trumps tanker når det gjelder å gjenopprette amerikansk produksjon og stå opp mer effektivt mot Kina. Men i stedet for skattelettelser til næringslivet og handelskrig med kineserne, velger Biden å gjøre det på en helt annen måte.

Samtidig ser Biden, som Trump, faren ved å være for avhengig av globale forsyningskjeder som kontrolleres av multinasjonale selskaper.

Biden frir også til fagbevegelsen - på samme måte som Roosevelt gjorde det på 1930-tallet.

les også Trump tilbake på valgmøte – hevder Biden ødelegger landet

Dårlig tid

Men klarer han å få igjennom sine planer? Det er en helt annen sak. Noen mener at han allerede er i ferd med å få dårlig tid, og at Biden vil ende opp med at han ikke får gjort så mye som han kunne ønske.

De vet at faren for å tape terreng i mellomvalget neste år er stort. Siden 1930 har det skjedd bare to ganger at presidentens parti ikke har mistet seter i mellomvalget; nettopp Roosevelt i 1934 og George W. Bush i 2002 etter 9/11 i 2001.

Corona gjør situasjonen spesiell. Kravet til Biden er ikke bare at han skal få økonomien på fote etter pandemien, men at dyptpløyende investeringer - som for eksempel godt utbygd internett - skal prege USA i lang, lang tid.

Joe Biden er smertelig klar over hvor viktig dette er. Han mener det er helt avgjørende, også utenrikspolitisk. Han vet at uten å beholde sin rolle som den desidert største økonomien i verden, vil USA også miste politisk makt.

Alt gikk forresten ikke galt under Donald Trump. Økonomien blomstret før pandemien kom. Den laveste arbeidsledigheten på flere tiår, sterke inntektsøkninger for de lavtlønte og en merkbar reduksjon i fattigdom. For at Biden skal prestere bedre, bør han også ha den nødvendige turen med verdensøkonomien.

Han må også få med seg sine undersåtter på at skatteøkninger til næringslivet er av det gode. Ellers er det ikke sikkert at oppstart-selskapene lenger vil slå seg til i Silicon Valley. Han møter allerede massiv motstand blant republikanerne i Kongressen.

Gjelden øker

Og er det så greit som Biden fremstiller det som når den amerikanske statsgjelden nå er 130 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP)? Før finanskrisen i 2008 var den nede på 60-tallet. Den økte under Trump og øker videre under Biden.

Den demokratiske presidenten klarte nylig å få til et kompromiss på tvers av de to partiene. Alle er jo enige i at det står dårlig til med infrastrukturen.

Men planen ble på langt nær så stor som de Biden hadde tenkt seg - i hvert fall foreløpig. Det endte på 1.200 milliarder dollar over åtte år - nesten nøyaktig like mye som det norske oljefondet ligger på nå. Så det er uansett en historisk satsing.

Men Biden kan ikke gi seg med dette. Han må få til mer, ikke minst i grønn retning.

Nyliberalismen har avslørt sine klare svakheter. Så får vi se om «Bidenomics» er noe bedre.