NATO trenger en oppgradering

NATO står overfor et endret trusselbilde og nye utfordringer. Tilpasningsevne er derfor en forutsetning for alliansen. På toppmøtet i Brussel tok de politiske lederne for 30 medlemsland viktige skritt for å fornye og styrke samarbeidet.

NATO 2030 er en ambisiøs handlingsplan som vil gjøre alliansen til en enda viktigere politisk arena. Viktige elementer i planen er å forsterke beskyttelsen av kritisk viktig infrastruktur, utvikle bedre cyberforsvar og sørge for at NATO har et teknologisk forsprang. På toppmøtet i Brussel ble det bestemt å utarbeide et nytt strategisk konsept. Det nåværende er 11 år gammelt og trenger en oppdatering.

Kina er ikke engang nevnt i den nåværende strategiske konseptet. Nå er Kina et viktig tema for NATO. Beijing utfordrer vestlige demokratier på en lang rekke områder. Kina ruster opp militært, undertrykker egne minoriteter og investerer tungt i vestlig infrastruktur. NATO må forholde seg til Kinas vekst, fordi det angår vår sikkerhet.

Samtidig er NATOs forhold til Russland blitt kraftig forverret de siste årene på grunn av Moskvas aggressive opptreden. Etter den kalde krigens slutt ble det stilt spørsmål ved NATOs eksistensberettigelse. I dag er det ingen grunn til å stille dette spørsmålet. NATO er uunnværlig i en verden med et komplisert trusselbilde og autoritære stormakter som utfordrer både vår sikkerhet og våre demokratiske verdier.

En allianse av demokratiske land både tåler og behøver politiske diskusjoner. Men i det sentrale må landene finne sammen. Hvis lederne var dypt uenige om hva NATO skal være i det 21 århundre ville alliansen gradvis miste betydning. Det motsatte er tilfelle. NATO er blitt sterkere militært og landene viser vilje til å styrke det politiske samarbeidet.

En vesentlig årsak til dette er at USA har valgt en ny president. Joe Biden er en sterk tilhenger av NATO. Han forstår betydningen av allianser og forpliktende internasjonalt samarbeid. Biden uttrykte i Brussel en sterk forpliktelse til å styrke samholdet i alliansen.

Donald Trump forårsaket stor uro og usikkerhet i Europa. På NATO-toppmøtet sommeren for tre år siden hadde Trump på forhånd gått til harde angrep på allierte for å bruke for lite på forsvaret. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton skrev senere at presidenten spurte sine medarbeidere om hvorfor ikke USA bare meldte seg ut av alliansen. Staben visste ikke engang om Trump ville gjøre alvor av trusselen da han tok ordet på toppmøtet i 2018. Nærmere en amerikansk utmeldelse har NATO ikke vært siden stiftelsen i 1949. Det er med stor lettelse vi kan konstatere at USA er tilbake i rolle vi kjenner på den internasjonale arena.