Vaksinedosene bør brukes

TORSDAG KOMMER AVGJØRELSEN: Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer om AstraZeneca fortsatt skal brukes. Foto: KAI PFAFFENBACH

Denne uken skal myndighetene bestemme seg for den videre skjebnen til vaksinen fra Oxford og AstraZeneca. Om den stoppes, vil andre land ha god bruk for dosene.

Eksperter ved Universitetet i Tromsø og ved Rikshospitalet har vært sentrale i å avdekke en alvorlig og svært sjelden bivirkning av vaksinen fra AstraZeneca.

Først ble de møtt med skepsis, særlig i Storbritannia, men også i Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) som snakket om blodpropper.

Men det er ikke snakk om blodpropper, men en sjelden kombinasjon av lave blodplater, blodpropp og blødninger.

Og nå har de aller fleste kommet etter og anerkjent dette.

Grunnen til at norske forskere har vært så sikre, er at de tidlig kunne måle skyhøye nivåer av antistoffer i blodet på pasientene.

Det fortalte de på en pressekonferanse i helgen i forbindelse med at forskningsartikkelen deres er publisert i The New England Journal of Medicine.

Vaksineringen har vært satt på hold i ukevis i Norge, og torsdag avgjør FHI om de vil fortsette å bruke vaksinen på alle, noen eller ingen.

Det europeiske legemiddelbyrået fastholder at risikoen er så liten at vaksinen bør brukes, altså at det er mye farligere å få covid-19.

Men det er ikke sikkert det gjelder alle aldersgrupper og i alle områder. Nå har til og med Storbritannia bestemt seg for å finne andre vaksiner til borgere under 30 år.

Selvsagt skulle vi aller helst visst mer. Vi burde hatt bedre bakgrunnstall på hvor vanlig slike lidelser er generelt, og vi vil gjerne vite mer om nøyaktig hvilke grupper som rammes.

Det vi vet at dette rammer få og at det ikke et generelt problem med vaksinen.

Derfor skulle vi aller helst satt doser med AstraZeneca hver dag nå. Men problemet er at vi ikke vet hva som er årsaken til at noen får en så alvorlig reaksjon.

Om ekspertene kan finne x-faktoren, kan vi bruke vaksinen på alle andre. Om vi finner en enkel behandling, slik som vi for eksempel har mot allergisk sjokkreaksjon, kan vi også fortsette med den.

Inntil nylig var dette den nest viktigste i Norge portefølje. Det er den ikke lenger, både fordi den er satt på vent, men også på grunn av massive leveranseproblemer.

Om Norge kutter ut vaksinen, bør vi i alle fall ikke kaste dosene, men gi dem bort til land som fortsetter å bruke vaksinen.

Godkjennes den til alle over 65 år, for eksempel, vil denne aldersgruppen snart være vaksinert her hjemme. Da har vi ikke så mye bruk for den lenger. Men svært mange andre land har det.

India for eksempel står i en forferdelig smittebølge samtidig som andre land presser landet til å eksportere AstraZeneca-doser som lages i India. I en slik situasjon må noen kunne bruke dosene Norge eventuelt får til overs.