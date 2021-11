FORFATTERE OG HETS: – Hver og en tenke sitt om hva dette forteller om forfatterlauget anno 2021, skriver Håvard Syvertsen.

Debatt

Hva sier dette om forfatterne i vår tid?

Om forfattere rammes av hets og trakassering, har ikke flertallet av Forfatterforeningens medlemmer noe ønske om støtte fra andre kunstnerorganisasjoner. Forstå det den som kan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Lørdag 13. november avholdt Den norske Forfatterforening sitt årlige medlemsmøte. Temaet for møtet var ytringsfrihet. Temaet har vært planlagt lenge, men ble spesielt aktualisert av sommerens strid om kunstneroppropet til støtte for kunstnere som utsettes for hets og trakassering på grunn av sitt kunstneriske arbeid. Oppropet møtte som kjent motstand fra en rekke forfattere.

Dette er folk som i andre sammenhenger ofte er bekymra for amerikansk kulturpåvirkning, men som nå friskt importerer narrativer og begreper fra den amerikanske kulturkrigen hit til landet – «cancel culture», boikott, scenenekt etc., etc., etc.

Viljen til å misforstå oppropet var betydelig, og i avstemningen blant Forfatterforeningens medlemmer fikk de gjennomslag. 2/3 av de som stemte, stemte for at Forfatterforeningen skulle trekke støtten til oppropet. Så hører det også med til historia at 2/3 av medlemmene ikke fant det bryet verdt å stemme, selv om avstemningen var digital. Man trengte altså ikke engang å reise seg fra skrivebordet for å avgi stemme.

Resultatet var at de kunstnerne som får sitt virke, altså sin ytringsfrihet, innskrenka av hets og trakassering mista Forfatterforeningens støtte.

Gitt omstendighetene skulle man tro at de forfatterne som gikk ut mot Foreningens støtte, og vant, ville benytte medlemsmøtet til ytterligere befeste og begrunne sin posisjon, kort sagt sette skapet på plass.

les også Ubehaget i kulturen

Men nei. Av de 11 forfatterne som undertegnet forslaget og begrunnelsen for å trekke oppropet – Ingvar Ambjørnsen, Vigdis Hjorth, Lars Saabye Christensen, Erlend Loe, Torgrim Eggen, Trude Marstein, Maria Kjos Fonn, Morten Harry Olsen, Erik Fosnes Hansen, Ole Robert Sunde og Helene Uri – var det én som møtte på medlemsmøtet. All ære til ham. Det kan være at flere av dem hadde gode grunner til ikke å stille, men alle ti? Det er lett å få inntrykk av at man mener at medlemsdemokrati i en forening er noe som skal foregå i mediene og ikke i foreningens organer.

Det førte til at forfatteren som hadde sagt ja til å argumentere for at støtten ble trukket stilte på møtet uten ryggdekning fra dem som initierte motstanden. Det er solidariteten sin, det. Men forfattere er jo individualister, og som Sandemose i sin tid skreiv, det som kjennetegner individualister er at de går med alpelue. De møter heller ikke på medlemsmøter, kunne man kanskje legge til.

Ikke at det hadde noen særlig betydning. På møtet ble det fremma et forslag om en ny uttalelse til støtte for kunstnere som opplever hets og trakassering, denne gangen forsøksvis uten ord og vendinger som trigger de amerikanske narrativene. Slik lød forslaget:

«Medlemsmøtet i DnF er bekymret for at mediene vier mindre og mindre plass til anmeldelse og kritikk. Litteratur og andre kunstneriske uttrykk trengs å snakkes om. Uten en offentlig samtale om kunsten og dens betydning, forsvinner en arena for samfunnets selvforståelse. Medlemsmøtet i DnF ser også med bekymring på hets og trakassering som rammer kunstnere. Kritikk kan gjerne ha en satirisk og raljerende form, men personangrep og hatefulle ytringer som rammer enkeltkunstnere, bør ikke tolereres. DnF vil stille seg solidariske med kunstnere som grunnet sitt arbeid rammes av trakassering.»

les også Nå ber Forfatterforeningen medlemmene om råd

Vedtektene i Forfatterforeningen er slik at det på et medlemsmøte først må stemmes over hvorvidt møtet skal behandle et slikt forslag, før det eventuelt behandles med diskusjon og en ny avstemning. Ikke overraskende, kanskje, gitt tida vi lever i, stemte omtrent 2/3 av møtedeltakerne mot i det hele tatt å behandle forslaget.

Så kan hver og en tenke sitt om hva dette forteller om forfatterlauget anno 2021.

Det er vanskelig å lese dette på noen annen måte enn at om forfattere – og det har skjedd – rammes av hets og trakassering, har ikke flertallet av Forfatterforeningens medlemmer noe ønske om støtte fra andre kunstnerorganisasjoner. At hets og trakassering innskrenker kunstneres ytringsfrihet, later heller ikke til å være utslagsgivende for stemmegivningen.

Forstå det den som kan.

– –

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side.)