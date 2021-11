Kommentar

Spisekrisens skjulte side

Av Leif Welhaven

Spiseproblemer i idretten har vært et hyppig diskutert tema i høst.

Debatten rundt idrettens syke side har manglet noe vesentlig. Det andre kjønnet.

I uke etter uke denne høsten har ulike varianter av idrettens forhold til kropp, mat og helse blitt grundig belyst.

Langrennstalentene Christiane og Emilie er blant dem som har delt historiene sine i VG, mens Dagbladet blant annet har satt søkelyset på spiseproblemer på 80-tallet.

Det er utløst en viktig debatt om hva idretten kan gjøre for å motvirke problemet med spiseforstyrrelser og spiseforstyrret atferd.

Men det er en vesentlig brikke som hører med i det totale bildet, som vi så langt har hørt veldig lite om.

De mannlige utøverne.

Spiseproblemer har en tendens til å bli sett på som et «jentefenomen», også innen idretten. Fagfolk bekrefter at det er flere jenter enn gutter som utvikler spiseforstyrrelser, men det betyr ikke at bildet er så skjevt som man fort kan få inntrykk av.

Og dette er faktisk helt vesentlig.

Historiene vi har hørt de siste ukene kan bety mye for unge kvinner som får problemer med mat mens de satser på å bli gode i idretten.

Men hvor er den mannlige motsatsen til Christiane? Hvor er forbildene som også kan få gutter som sliter til å føle seg mindre alene?

Forskning underbygger at også mannlige idrettsutøvere er overrepresenterte sammenlignet med normalbefolkningen hva gjelder spisevansker.

Professor Jorunn Sundgot Borgen så nærmere på fenomenet tilbake i 2004, og det er senere underbygget fra flere hold.

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor det har vært så stille rundt menn og mat i idretten, men det er mulig å lansere noen teorier.

Kanskje har det å gjøre med at stigmaet oppleves enda større enn hos kvinner, nettopp fordi det har vært så lite fremme.

Hvor mange sliter i stillhet fordi de ikke har noen de opplever det som naturlig å prate med?

Det finnes unntak, og blant annet har vektutfordringer vært grundig problematisert i skihopping.

I kunstløp har den amerikanske OL-medaljørene Adam Rippon fortalt åpent om alvorlige problemer med mat som toppidrettsutøver.

Det har også vært positive bidrag til debatten fra det norske herrelandslaget i langrenn i det siste, som Hans Christer Holund er et godt eksempel på.

Men i det store bildet er det liten tvil om hva vi hører mest om.

Det kan også ha sammenheng med at spiseproblemer kan dreie seg om mye mer enn det mange automatisk tenker på.

At kroppspresset er stort også blant menn, er hevet over tvil. Selvsagt sammenligner også gutter seg med hverandre fysisk. Om temaet er enda mer taushetsbelagt her, betyr ikke det at menn har så mye mindre vanskeligheter.

Muligens kan «løsningen» for en del menn her være å overtrene over i det sykelige, i stedet for å slurve med maten. Det er heller ikke sunt.

I en del idretter kan kravet handle om å gå opp i vekt – i stedet for å ta av de kiloene vi diskuterer i idretter som langrenn.

Også jaget etter å bygge og øke kroppsmasse kan trigge spiseforstyrret atferd, og overspising er ikke blant temaene vi snakker mye om i offentligheten.

I tillegg har du diverse idrettsgrener som inneholder jevnlig kroppsregulering, for eksempel for å holde seg i en vektklasse. Her er det ingen grunn til å tro at kvinner er så mye mer sårbare enn menn for triggere som kan bli skumle.

Det er en fare for at eksperter har rett i at det ofte underrapporteres om problemene, og et fullkomment svar får vi nok aldri.

Men det er liten tvil om at idrettens syke side kan ramme begge kjønn.