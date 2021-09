Kommentar

Trygves høye spill om makt

Av Hanne Skartveit

Trygve Slagsvold Vedums Sp har flertall i Stortinget sammen med Høyre og Frp. Det kan skape en ekstra spenning i forholdet mellom Ap og Sp.

Vedum og hans folk har lovet velgerne sine at de vil bidra til et regjeringsskifte, sammen med Ap. Hovedmotstanderne til begge er Høyre og Frp.

Samtidig er Vedum og hans parti i den interessante posisjonen at de kan danne flertall i Stortinget både sammen med SV og Ap, og sammen med Høyre og Frp (Høyre, Frp og Sp har til sammen de nødvendige 85 stortingsrepresentantene som kan danne flertall).

Gjentatt og gjentatt

Ingen tror at Sp vil skifte side med det første. Men det er verdt å huske på at Sp er et sentrumsparti, som i mange tiår tilhørte den borgerlige siden i politikken. Og at Sp-folk i fylkes- og kommunepolitikken er svært pragmatiske når det gjelder hvem de skal samarbeide med. Sp går dit det er mest makt å hente. Det har partiet alltid gjort.

Vedum vil i regjering med Ap - uten SV. Det står han fast på. Sp-lederen mener avstanden mellom Sp og SV er for stor. Samtidig sier Vedum at han har alle fullmakter fra partiet. I den formuleringen ligger det en åpning for det meste.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er full av selvtillit etter årets stortingsvalg.

Men det er ikke helt lett å bli klok på hva Sp egentlig mener. Sentrale folk i partiet har gjennom hele valgkampen, ja, lenge før det, gjentatt til det kjedsommelige at de mener alvor med at de ikke vil i regjering med SV.

Vi har også sett hvordan avstanden mellom SV og Sp økte gjennom de siste ukene. Tonen mellom dem ble skarpere. De har markert større avstand til hverandre. Ikke mindre, slik vi kunne forvente av to som så for seg at de snart kunne styre Norge sammen.

Full av selvtillit

Sp er splittet. Partiets suksess gjennom de siste par årene har dekket over konflikter og interessemotsetninger. Men nå ser vi dem, tydeligere enn på lenge. Noen i partiet er motstandere mot å gå i regjering sammen med SV - uansett. Andre er mer åpne. De ser fordelene med en flertallsregjering som slipper å ta alle kampene i Stortinget, men kan gjøre opp seg imellom på forhånd, i regjeringen. Sp er gode på bakrommet. Det har de alltid vært.

Vedum selv er full av selvtillit. Han snakker ofte og mye om de 400.000 velgerne som har stemt på hans parti. Om at det er Sp som har båret hele fremgangen for rødgrønn side, etter 2013, da de tre rødgrønne partiene tapte regjeringsmakten.

Han vet også godt at både SV og Ap er mindre nå enn de var da de dannet regjering sist, i 2005. Mens Sp er større enn den gangen. Mye større.

I en ny rødgrønn regjering vil Sp være den mellomstore, og SV minst. Omvendt av forrige gang. Derfor er det heller ikke sikkert at SV ønsker seg inn i regjering, i hvert fall ikke for enhver pris.

For partileder Audun Lysbakken er det helt avgjørende at de får gode og synlige gjennomslag. De har fått et oppsiktsvekkende stort kommunistparti, Rødt, til venstre for seg. SVerne vet at Bjørnar Moxnes og hans folk vil gjøre alt de kan for å plage dem, med stadige overbud og ytterliggående forslag.

Rødt roper høyest - alltid

Men samtidig - ved å gå inn i regjering, markerer SV avstand til Rødt. SV kan vise seg som partiet på venstresiden som er opptatt av resultater, fremfor å stå på utsiden og skrike slagord. For i konkurransen om å rope høyest, vil Rødt alltid vinne. Det er det de kan best.

For SV og Sp er det er fordeler og ulemper både ved å gå inn i regjering, og ved å stå utenfor. For Ap, derimot, er det bare ulemper ved alle andre alternativer enn en rødgrønn flertallsregjering, sammen med SV og Sp. Derfor er det mye som står på spill for Jonas Gahr Støre.

Alle skal med? Eller? SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til debatt valgnatten.

Innad i Ap er det ulike meninger om hva som er den beste løsningen dersom Støre ikke klarer å samle alle tre partiene under sin ledelse. Noen mener at det i så fall vil være best for Ap å danne en mindretallsregjering alene. En som kan samarbeide til alle kanter og sy sammen løsninger med ulike partier i Stortinget, fra sak til sak.

Rovdyr og bensin

Men for mange andre fremstår det som et rent mareritt, der de må slåss med alle, hele tiden. De foretrekker heller en mindretallsregjering, med bare Sp og Ap, som et nestbeste valg, dersom de ikke lykkes i å etablere en rødgrønn flertallsregjering.

Særlig fordi tanken på et Sp som ikke er bundet fast til rødgrønn side gjennom regjeringssamarbeid, men lever et fritt liv på Stortinget, kan bli farlig for Ap.

Frykten er at Sp gradvis kan gli over til den andre siden, eller i hvert fall utgjøre flertall sammen med Høyre og Frp i vanskelige saker som olje, rovdyr og bensinavgifter.

Det mest sannsynlige

Bare den teoretiske muligheten for at Sp på et tidspunkt i løpet av de neste fire årene kan danne et annet flertall, sammen med Høyre og Frp, kan gi en annen dynamikk i forholdet mellom Ap og Sp allerede i dag.

Derfor er det viktig for Ap å “gjerde inn” Sp i et regjeringssamarbeid. Dette gir Sp gode kort på hånden. Og det gjør det kanskje vanskeligere for Støre å sette hardt mot hardt - for eksempel for å få med seg SV inn i regjering.

Likevel - det mest sannsynlige er en rødgrønn flertallsregjering, med Ap, SV og Sp. Et massivt flertall av velgerne ønsker et skifte. En regjering med et flertall bak seg i Stortinget vil være mer styringsdyktig, og mer forutsigbar.

Trygve Slagsvold Vedum spiller høyt akkurat nå. Han risikerer at resultatet blir rødgrønt kaos. Det kan komme til å koste ham og partiet hans dyrt.