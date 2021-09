VAKSINER: – Vi håper at jobben med å bekjempe pandemien globalt får større kraft etter ukens internasjonale toppmøte. For vi trenger handlekraft og rettferdighet nå, skriver kronikkforfatterne.

Åpent brev til Erna (og litt til Jonas)

USAs president Joe Biden har kalt inn til et internasjonalt toppmøte for å bekjempe coronapandemien i løpet av 2022. Norge må bruke denne muligheten til å få slutt på den groteske mangelen på vaksiner i fattige land.

Av Hans Petter Sjøli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

BIRGITTE LANGE, generalsekretær i Redd Barna

HENRIETTE KILLI WESTHRIN, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

JAN EGELAND, generalsekretær i Flyktninghjelpen

DAGFINN HØYBRÅTEN, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

MARTHA RUBIANO SKRETTEBERG, generalsekretær i Caritas Norge

ERWIN VAN’T LAND, generalsekretær i Leger Uten Grenser

USA har på kort varsel bedt statsledere, sivilt samfunn og privat næringsliv om å bidra konkret til å sørge for at 70 prosent av verdens befolkning er vaksinert innen september 2022. Det globale Covid-19 toppmøtet avholdes onsdag denne uken, og skal følges opp av flere toppmøter i 2021 og 2022.

Bidens toppmøte kommer på et tidspunkt der flere frister og politiske lovnader allerede har røket. WHO satt et mål om at innen september i år skulle 10 % av befolkningen i lav- og mellominntektsland være vaksinert, og vi skulle være på god vei mot utrulling av vaksiner i mye større skala. Det var i hvert fall tanken da det globale vaksinesamarbeidet Covax ble dannet i fjor.

I stedet har vi sett vaksinenasjonalisme, og et system der rike land hamstrer vaksiner de ikke trenger, eller kanskje trenger om en stund. Produksjonen av vaksiner øker måned for måned men vaksinene finner ikke veien til landene med størst behov.

Mens rike land har vaksinert store deler av sin befolkning, snakker om gjenåpning, tredje dose og til og med fjerde dose, har mange land knapt kommet i gang med vaksineringen. Hvert eneste minutt mister tre barn sine foreldre eller omsorgspersoner til Covid. Pandemien er langt fra over.

Skjevfordelingen er slående og dypt urettferdig. Bare 1,9 % av befolkningen i lavinntektsland har fått en vaksinedose, mot 63,5 % i rike land. De fattige landene har ikke engang fått vaksinert helsepersonell og sårbare grupper.

les også Vaksinekoordinator i EU: Planlegger for tredjedose i vinter

Før sommeren kom vi med en klar oppfordring til regjeringen om å dele vaksiner, jobbe for å fjerne hindre som patentrestriksjoner og handelsbarrierer, sørge for vaksiner til mennesker i nød og investere i universelle helsetjenester. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein kunne nylig rapportere om at Norge nå har donert over 1 million av de 5 millioner dosene vi lovet å dele, og bidratt med finansiering som skal sikre over 30 millioner doser til lav- og mellominntektsland. Det høres bra ut, men er dessverre ikke nok.

Siden juni, da lederne i de rikeste landene møtte hverandre og kom med løfter om å dele 554 millioner doser, har omtrent 1 million mennesker dødd av korona. Tre måneder etter er fortsatt bare 16% av dosene delt.

I internasjonale miljøer er det blitt nevnt at sjelden har de rike landene lovet så lite, og levert så begredelig. Bidens toppmøte er i så måte en andre sjanse for verdens ledere til å vise resten av verden at de vil dele på vaksinen - og gjøre store ord som «ingen er trygge før alle er trygge» om til umiddelbar handling.

Ulstein tar også til orde for at vi venter med booster-doser i rike land til sårbare i lav- og mellominntektsland er vaksinert. Her er Utviklingsministeren helt i takt med egen befolkning: En ny meningsmåling viser at 3 av 4 nordmenn ønsker å utsette en tredje dose i et halvt år for å sikre vaksiner til land med lav vaksinasjonsgrad. Nordmenn bryr seg om verdens manglende tilgang til vaksiner. Dette bør regjeringen lytte til – det er på tide å sende flest mulig vaksiner dit behovet er størst.

les også Hasardiøst å ignorere pandemien i fattige land

Vi ber derfor den norske regjering om å slutte opp om:

En global vaksineplan for å vaksinere 70 % av verdens befolkning innen midten av 2022.

WHO har satt mål om at 40 % av verdens befolkning skal være vaksinerte innen utgangen av året og 70 % innen midten av 2022. Land med høy vaksinasjonsgrad og stor tilgang til leveranser av vaksiner må umiddelbart dele Covid-19 vaksiner gjennom Covax med land som har lav vaksinedekning. Planen må vise konkret hvordan målene skal nås.

Styrke fattige lands kapasitet til utrulling av vaksiner og medisinsk hjelp

I mange land er helseinfrastruktur dårlig utbygd og muligheten til å gjennomføre en effektiv vaksinering tilsvarende dårlig. Det er derfor ikke tilstrekkelig å gjøre vaksiner tilgjengelig, i en del fattige land må man også investere i helseinfratruktur slik at vaksinasjonsprogrammet kan rulles ut og nå alle. Dette vil også legge til rette for å kunne gjennomføre nasjonale kampanjer for å motvirke vaksinemotstand.

Dele vaksineteknologi og kunnskap, samt kreve at legemiddelselskapene gjør det samme.

Sikre deling av kunnskap, og kreve og legge til rette for at farmasøytiske selskaper og andre utviklere av Covid-19 legemidler deltar aktivt i teknologioverføring for å sikre oppskalering av produksjonskapasitet, oppnå rimeligere prissetting, og rettferdig tilgang til vaksiner og legemidler.

Støtte et patentunntak og fjerne patentrelaterte hindre

Støtte forslag i WTO om et midlertidig unntak fra intellektuelle rettigheter under TRIPS avtalen for Covid-19 vaksiner og andre medisinske teknologier til pandemien er under kontroll. Så fort det er enighet om et unntak, må land også inkorporere unntaket i nasjonal lovgivning og deretter koordinere med andre for å bruke globale leveransekjeder til å produsere og distribuere Covid-19 vaksiner og andre helserelaterte produkter.

Sårbare grupper trenger særlig beskyttelse

Eldre, personer med funksjonsnedsettelser, minoriteter, papirløse, omreisende, flyktninger og internt fordrevne møter barrierer for å få vaksine og mangler god informasjon. For mange handler det om mangel på nasjonale ID-papirer og hindre for å registrere seg. De humanitære prinsippene må opprettholdes i vaksineringen og ingen sårbare grupper må blir ekskludert eller glemt.

Vi håper at jobben med å bekjempe pandemien globalt får større kraft etter ukens toppmøte. For vi trenger handlekraft og rettferdighet nå.