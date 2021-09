REFSER KRITIKER: – Vi er motiverte for KrFs politikk, men begynner å bli lei av Mathisens påstander. Vi har forståelse for at Mathisen vil selge bok, men den som ønsker en riktig og oppdatert analyse av KrF bør lete andre plasser, skriver kronikkforfatterne.

KrF har en lys fremtid

Åshild Mathisen legger sine erfaringer fra sin tid for 10-15 år tilbake i tid til grunn for sin analyse om KrF. De som ønsker å forstå KrF, bør heller lytte til oss som er aktive i partiet i dag.

IDA LINDTVEIT RØSE, KrFU-leder 2015-2017 og gruppeleder i Viken KrF

MARTINE TØNNESSEN, KrFU leder 2017-2019

EDEL-MARIE HAUKLAND, KrFU leder 2019-dd

Åshild Mathisen har gjentatte ganger den siste tiden karikert KrF og spådd partiets død i stort sett alle de store mediene i Norge. Det er vi uenig i. Det er åpenbart behov for å påpeke at Mathisen ikke lenger kjenner partiet.

Når hun skal beskrive KrF bruker hun eksempler fra 80- og 90-tallet. Det er ikke særlig beskrivende for 2021. Dessuten gir hun flere steder uriktig opplysninger og usammenhengende argumentasjonsrekker.

I Aftenposten skrev hun uken før valget at KrFUs politikere ble skolert, eller nærmest hjernevasket, av tankesmien Civita når det kom til ideologi. Det er feil. Civita, eller Agenda for den saks skyld, har ikke stått for ideologiske skoleringer av ungdomspolitikere i KrF. Den har i all hovedsak vært dekket av KrF-erne Erik Lunde, David Hansen og Tore Storehaug. Om Mathisen lurer på hvordan det står til med skolering i KrFU kan hun bare spørre oss som har hatt ansvar for det de siste årene.

Tankesmiene derimot har stått for seminarer og skapt arenaer hvor ungdomspolitikere kan møtes og diskutere politikk også utenfor dagsnyttattens studio. Vi har selvsagt oppfordret KrFUs medlemmer til å delta på dette. Det er bra å utveksle meninger og ulike syn, noe Mathisen også etterlyser at KrF skal gjøre mer av. Men samtidig hevder hun at vi ved å snakke med andre - og da Civita spesielt - blir hjernevasket eller slutter å tenke selv.

Det henger ikke på greip. Og det er bare det første en av rekke inkonsistente argumentasjonsrekker hun presenterer i kronikkene sine.

les også Tidligere Hareide-rådgiver Åshild Mathisen: Dette valget er KrFs død

På én side mener hun at KrF burde snakke mer om kristne verdier, mens hun på den andre siden sier at dette gjør oss til et smalt parti.

Rundt neste sving igjen, vil hun at KrF skal begynne å dele mennesker inn i kristne og ikke-kristne, noe som åpenbart er totalt uaktuelt for KrF. Vi er et parti for alle, uansett religion eller tro.

Mathisen setter stadig et likhetstegn mellom KrF og kirken, som om det er det samme. Det er også feil. KrF er ikke et «kristent uenighetsfellesskap», som Mathisen skriver om. Det er kirken som skal være det. KrF er et kristendemokratisk parti, et politisk uenighetsfellesskap bygd på den kristendemokratiske ideologien. KrF er for alle som er enige med KrFs politikk, helt uavhengig av tro eller livssyn.

Vi mener det er behov for et sterkt KrF i norsk politikk i tiden som kommer. Ikke minst med en ny regjering som vil styre familiene til å tilpasse seg arbeidslivets premisser, skattlegge lokaleide arbeidsplasser, og svekke ideelle aktører.

les også KrF-ordfører: Trolig nødvendig med ny debatt om veivalg

KrF løfter blikket ut over Norges grenser og har alltid prioritert verdens fattigste. Vår klima- og miljøpolitikk er ansvarlig og offensiv. Vi har politikk for gode lokalsamfunn, for en bedre eldreomsorg og vi kjemper for en skole som er bedre tilpasset elevene. Grunnplanken i politikken vår, er at det er systemet som skal tilpasse seg menneskene, ikke menneskene som skal tilpasse seg systemet.

Vi har store drømmer om hvordan vi vil utvikle partiet videre. Vi vil fortsette å skape en bredde i partiet, der det er rom for å være både konservativ og liberal. Vi vil bygge videre på en kultur med høyde under taket, tillit og respekt. Som rommer medlemmer i bedehus og den norske kirke - og alle andre som er enige i at vi trenger et sterkt kristendemokratisk parti i Norge. For i fremtiden vil det være en rekke ulike debatter, der vi mener KrF har en viktig, ja kanskje avgjørende, stemme.

Vi er motiverte for KrFs politikk, men begynner å bli lei av Mathisens påstander.

Vi har forståelse for at Mathisen vil selge bok, men den som ønsker en riktig og oppdatert analyse av KrF bør lete andre plasser.