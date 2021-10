Kommentar

Bjørgen-boken: Alarmen bør veie tungt

Av Leif Welhaven

Marit Bjørgen er ute med boken «Vinnerhjerte», som er skrevet av Ingerid Stenvold.

Når diplomatiske Marit Bjørgen synger ut om pirking i mat og tyning av vekt i elitemiljøet, viser det hvor vesentlig det er å ta spiseproblemer på ytterste alvor.

Tidenes vinterolympier har ikke kjent for å snakke med store bokstaver.

Marit Bjørgen har vært en lojal lagvenninne og en utøver som må ha vært en drøm for ledelsen å ha med i gruppen. Så hel ved det er mulig å oppdrive.

Nettopp fordi derfor bør vi alle - og ikke minst de som er tettest på - lytte litt ekstra når Bjørgen velger å åpne seg om problematiske forhold hun opplevde på innsiden.

Flere historier som kommer frem i boken «Vinnerhjerte», som er ført i pennen av eminente Ingerid Stenvold, er av det tankevekkende slaget.

Det gjelder ikke minst beretningen om det som kalles «en evig skyggeside» - det anstrengte forhold til mat blant landslagsløpere.

Verken det Bjørgen beskriver eller annen informasjon innebærer at alt og alle skal sykeliggjøres - slik er det selvsagt ikke. Men selv om mye er gjort, kan ikke bevisstheten rundt bevisstheten rundt faremomenter og vektleggingen av åpenhet ha vært tilstrekkelig.

«Skal du ha kvalitet i det du gjør, så er du avhengig av næring. Det er det som er bensinen din», sier Bjørgen.

Dette kan høres selvfølgelig ut for oss på innsiden. Men Bjørgens beretning viser hvordan et anstrengt forhold til mat ikke bare har vært et problem blant de nest beste, det har også vært en gjenganger i de ypperste og innerste landslagssirkler. Over lang tid.

Her er det grunn til å dele Marit Bjørgens særskilte bekymring for de unge, som har kropper i utvikling. Sammenholdt med hennes ungdomstid legger sosiale medier nå fort opp til et ytterligere kroppspress det kan være krevende å takle.

Det er altså slik at rundt 30 prosent av kvinnelige skiløpere utvikler en spiseforstyrrelse i en eller annen form.

Det er veldig mye vi ikke vet om årsaker og ulikheter mellom sakene, men vi vet nok til at Bjørgen har rett i en helt grunnleggende bekymring.

Den handler om hvor feil det blir å fokusere på at selve matinntaket kan være problematisk.

«Det er ikke vanskelig å få i seg nok mat, men man må være enig i at kroppen trenger det, og så må man lage seg gode rutiner ut fra det».

Stort mer presist er det vel ikke mulig å treffe.

Både skimiljøer og andre utsatte grener har jobbet med spiseutfordringer over tid, men et av de store spørsmålene fremover er hva man kan gjøre for å øke kompetansen, systematiseringen og målingen av hvor og hvordan skoen trykker.

Her kan kanskje Marit Bjørgen være en fornuftig person å gå til for innspill?

Boken er også interessant hva gjelder et evig tilbakevendende tema - maktforholdet mellom forbund og utøvere hva gjelder kommersielle avtaler.

Så lenge lisensen til å konkurrere på ski ligger i skiforbundets hender, er det alltid ledelsen som vil sitte med de sterkeste kortene på hånden.

Men gitt at det også oppstod en såpass spisset konflikt med en klippe som Bjørgen, på toppen av alt som er kjent fra før, kan man undres over om makten kunne vært smidigere forvaltet. Antallet konflikter med sine egne over tid begynner også å bli foruroligende høyt.

Det som må ha vært ekstremt lettende for alle parter, er da det ble bevist at alarmen i 2017 om en avvikende dopingprøvde var av den falske sorten.

Men alarmen Marit Bjørgen kommer med om mat og kropp er definitivt ekte.

Og den går på helsa løs.