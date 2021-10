Kommentar

Solskjær på kanten av stupet: Skoene er for store

Av Leif Welhaven

(Manchester United-Liverpool 0-5) Selv ikke en klubblegende som Ole Gunnar Solskjær er immun mot toppfotballens mest brutale mekanisme.

Det er ikke lenge siden nordmannens jobb virket riktig så trygg. Prosjektet har jo handlet om å tenke langsiktig, der han skal utvikle og bygge noe som gradvis restaurerer Manchester United som en storklubb.

Men etter de absurde scenene på Old Trafford, der hjemmelaget ble lekt med av erkerivalen, er det vanskelig å se et annet bilde enn at posisjonen hans er reelt truet.

Det er det flere grunner til.

Fem baklengs på hjemmebane er selvsagt ille i seg selv. På eget gress leverte Manchester United en oppvisning i pressproblemer, tellefeil, misforståelser og en total mangel på defensiv struktur og trygghet.

Et sprudlende Liverpool, anført av Mohamed Salah, var akkurat så presise og nådeløse at klasseforskjellen ble nærmest parodisk. En slik ydmykelse svir.

Men det er jo ikke et blaff at Manchester United sliter med å forsvare seg. Selv om Ole Gunnar Solskjær ikke kan gjøre jobben for Maguire og Shaw, har sjefen åpenbart et ansvar for noen tall som ikke hører noe steds hjemme.

Under hans ledelse har klubben holdt nullen én gang på de siste 20 tellende kampene.

Manchester United har sluppet inn ni mål på de to siste Premier League-kampene, og fikk også to i sekken hjemme mot Atalanta i Champions League.

Det hele henger rett og slett ikke sammen. Hva vil han med dette laget?

Selvsagt er det kjipt at Varane er skadet, men en manager som har fått investere så mye som Solskjær har, kan ikke gjemme seg bak det argumentet.

De knappe tre årene har vært en eneste stor berg-og-dalbane, der det har blåst rundt ham flere ganger.

Men frem til nå har det vel ikke vært noen virkelig fare for jobben, med tanke på hvor mye prestisje som er lagt ned og at han åpenbart trengte tid for å fornye stallen.

Problemet for Solskjær er at prøvetiden er over. Da tåler han ikke at laget hans har såpass elementære problemer som vi altfor ofte er vitne til.

Eierne har brukt store summer på å hente spillere, og det skal være så mye kvalitet her at de ikke skal avkles slik vi så denne kvelden. Dessuten har det vært altfor mange avskrudde matcher over tid, selv om det ikke har blitt satt så på spissen før.

På sitt beste kan denne United-utgaven være på høyde med de beste.

Men Solskjær er ikke i nærheten av å stabilisere et vinnerlag på samme måte som vi ser hos de nærmeste rivalene.

Med den troppen Solskjær har nå, er det Chelsea, Manchester City og Liverpool nordmannens mannskap skal sammenlignes med. Da skal han også måles mot Tuchel, Guardiola og Klopp. Og med all respekt å melde - du skal være greit sjåvinistisk for å mene at han har bevist at han fortjener å være i det selskapet.

Ikke bare er han ikke i nærheten, han er betydelig lengre unna enn det er grunn til å forvente.

Det gjør også at Ole Gunnar Solskjærs akilleshæl brått kommer til å bli brukt brutalt mot ham i krisetider; mangelen på erfaring på toppnivå.

De ovennevnte managere har hentet hjem en rekke gjeve pokaler for de største klubbene i verden.

Selv har han vært sjef for Cardiff og Molde før han fikk tillit i klubben han avgjorde Champions League-finalen for i 1999.

Er argument for Solskjær som sjef har vært United-hjertet og hvor godt han kjenner klubbens sjel og kultur. Slikt styrker bånd i medgang, men i motgang er jo cv’en hans såpass tynn at han fort blir sårbar.

Etter Ferguson forsøkte Manchester United seg på Moyes, van Gaal og Mourinho, uten at noen av dem varte lenge. Det betyr at det nok sitter langt inne å strekke armene i været og erkjenne at Ole Gunnar Solskjær har fått en jobb der skoene er for store for ham.

Selv om mange med rødt pass sikkert fortsatt håper at United blir en gigant igjen med norsk ledelse, er det til å forstå om tilliten nærmest er brukt opp.

Det er en smertegrense for alt.

Også for kombinasjonen Solskjær og Manchester United.