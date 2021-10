Kommentar

Skistriden løst: Så glatt at det er frekt

Av Leif Welhaven

ULLEVAAL STADION (VG): Elendig ledelse i Bråthen-saken har påført skisporten dype sår. Hvis det ikke hadde vært for smerten, hadde forsøket på å glatte over det hele fremstått småkomisk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En smidig og løsningsorientert ledelse hadde klart å komme til enighet med Clas Brede Bråthen lenge før skisporten ble dratt gjennom sølen i uke etter uke. I alle fall tyder alt på at saken kunne, burde og skulle ha vært avsluttet senest 27. september.

Da lanserte hoppkomiteen en vri, som Clas Brede Bråthen aksepterte, om at Ståle Villumstad kunne overta en del av de administrative oppgavene og fungere som hoppsjef.

Det ble avvist, fordi det var veldig viktig å vise hvem som bestemte.

En trussel om oppsigelse ble trukket frem om ikke forhandlinger foregikk på skiforbundets premisser, og det gikk hardt utover velviljen på motsatt side.

Denne torsdagen ble saken brått løst, og det er visst nå ikke måte på hvor mye partene skal heie hverandre frem. Det hele fremstod så glatt at det er frekt, skaden som er skapt tatt i betraktning.

Realiteten er at det aller meste av oppgavene til Bråthen forblir som før. Forskjellene fremstår for det meste kosmetiske. For eksempel skal han nå bidra med rekruttering og markedsarbeid, men formelt ikke ha ansvaret for det.

På pressekonferansen var skitoppene nøye på at det ikke er avgjort hvem som konstitueres som hoppsjef, mens Bråthen får en ny tittel. Men samme Villumstad skal være høyaktuell. Hvis det blir ham, ender vi omtrent akkurat der Bråthen-siden foreslo og Norges Skiforbund avviste, med den mulige forskjell at makt ble markert på veien.

Dersom hensynet til grasrot og omdømme hadde vært satt først, hadde partene klart å utvise tilstrekkelig smidighet til at vi aldri havnet der vi gjorde.

For selv om smilene satt løst på møterom på Ullevaal da enigheten var oppnådd, er det liten tvil om at en hårreisende håndtering har medført et historisk omdømmetap.

Vi snakker om en medlemsdrevet organisasjon, som sliter med sviktende aktivitetstall.

Samme organisasjon som en tid tilbake punget ut store advokatsummer i dopingsaker etter systemsurr, får nå en klekkelig regning for juridisk og PR-assistanse, i tillegg til at de dekker 700.000 kroner av LOs saksomkostninger etter å ha assistert Bråthen med advokathjelp.

At det hele havnet her fremstår direkte unødvendig.

Hvert ord som ble formidlet virket vel veiet, ikke minst graden av selvkritikk partene tok. Men det er ingen tvil om at kritikken mot Bråthen fremstod mildere nå enn tidligere.

Selvsagt er det grunn til å glede seg over at en dyp og bitter skistrid har omsider fått en løsning. Hoppmiljøet får som ønsket beholde Clas Brede Bråthen i en viktig posisjon.

Men om vi dykker ned bak de polerte kommunikasjonstriksene, er saken fortsatt alvorlig for tilliten til den øverste ledelsen og deres evne til å takle vanskelige saker.

Særlig kritisk er saken for den øverste ansatte i Norges Skiforbund, generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som hadde en sentral rolle i behandlingen da Bråthen varslet om en «redsel for å ta opp ting, fordi det kan forverre situasjoner».

Hun formulerte den skriftlige advarselen mot ham, og satt i en nøkkelposisjon da det hele braket løs. Det som på et punkt handlet om at Clas Brede Bråthen ikke skulle få forlenget engasjementet sitt etter 17 år, ender med at han har fått fire nye som kollega med nettopp Bretten Berg.

Hennes redegjørelse var svært sentral da skistyret konkluderte med at Bråthen «over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og atferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt».

Det hele gikk så langt som at det ble varslet om oppsigelse – og avholdt et drøftelsesmøte på Aker Brygge. Igjen med generalsekretæren sentralt plassert.

Nå skal altså de to jobbe sammen, selv om avstanden blir større. Det forsøkes hardt å snakke bort at det kan bli en rar situasjon, og selvsagt vil bare tiden gi oss fasiten.

les også Hvem lander på kulen?

Dersom det var slik at Bråthens atferd virkelig har vært så ille for arbeidsmiljøet at det hadde vært grunnlag for å si ham opp, er det merkelig at forbundet nå kan leve godt med en løsning der han fortsetter i en sentral rolle.

Selvsagt er det positivt at det åpenbart til slutt ble spist noen kameler, slik at det endte med en vei ut av uføret. Det skal de involverte ha ros for, i en sak alle parter kunne håndtert bedre.

Men saken er et slag for posisjonen til ledelsen, og man kan bare undres over følgende:

Hvor mye unødvendig skade ble utløst av personlig prestisje?