Det kan bli verre for Støre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Mens regjeringen strever med to kriser de ikke kan klandres for, har de helt på egen hånd skapt seg en nesten uløselig floke. En utnevnelse av Stoltenberg kan komme til å hjemsøke Støre.

Om vi har gått inn i et nytt år hvor sola i det minste har snudd, har motgangen ikke snudd for Jonas Gahr Støre og hans ferske mannskap. Og et gammelt vennskap kan gjøre situasjonen verre.

Januar-målingen fra Respons Analyse for VG viste ikke noen stigende formkurve for den hardt prøvede regjeringen. Arbeiderpartiet får 23,5 prosent, mens Sp fortsetter fallet. For første gang siden 2018 kan man skrive oppslutningen med ett siffer. 9,8 prosent. Høyre er tilbake på gammel storhet, mens velgerne fortsatt svermer for Rødt og SV.

Til tross for en rekke formildende omstendigheter, må man være en partikanin av rang for å mene at regjeringen har håndtert de to store krisene godt.

Strømkrisen ser ut til å handle mest om skadebegrensning. På kort sikt er det ingen annen løsning på galopperende strømpriser enn å hjelpe folk med regningene. I helgen økte Vedum og Støre støttebeløpet fra 55 prosent til 80 prosent, uten å gjøre noen andre endringer i modellen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen var ikke med på bildet da gladnyheten ble sluppet, men kunne hos NRKs Politisk kvarter begrunne påplussingen med at de hadde hørt på enda flere bekymringer fra ende flere vanlige folk. Det gir assosiasjoner til det Nettavisens Gunnar Stavrum kalte tyrkiske teppehandlere. Bare man roper på mer, så kommer det mer.

Men under overflaten ligger grunnleggende uenighet mellom Ap og Sp om kraftmarkedet og utenlandskabler som en udetonert bombe. Spørsmålet er om pengene er nok til å roe debatten.

Jonas Gahr Støre avviser at han og Jens Stoltenberg har hatt en samtale, de har bare gått tur. Og det illustrerer problemet med den relasjonen i et nøtteskall. Her fra en tidligere tur rundt Sognsvann.

Pandemihåndtering er krevende nok, men de gjør det ikke lettere for seg selv. Det er vanskelig nok å forsvare tiltak som virker svakt begrunnet. Tiltakstrøttheten brer seg, de fleste er vaksiner både en og to og tre ganger, og helt vanlige folk stiller stadig mer kritiske spørsmål.

Det blir ikke mindre forvirrende når deres egne statsråder sår tvil om tiltakene. Vedums uttalelser om å oppheve skjenkestoppen kunne vanskelig tolkes som noe annet enn et signal. Flere restauranter har allerede begynt å forberede gjenåpningen.

Både pandemi og dyr strøm vil gå over, får vi håpe. Men i utnevnelsen av sentralbanksjefen ligger det sprengkraft, som kan komme til å hjemsøke regjeringen.

Det er ikke noe formelt i veien for at Stoltenberg kan bekle det viktige vervet. Det er neppe noe i veien med hans kvalifikasjoner heller, snarere tvert imot. Han vil helt sikkert bli en stjerne, også der.

Problemene starter med at sentralbanksjefen og statsministeren er nære venner. Selv om Jonas Gahr Støre har meldt seg inhabil, vil det alltid hvile en mistanke om koblinger mellom de to. Og før det har rukket å bli en formalitet, har Støre tråkket i salaten med begge beina.

I et intervju med NTB før jul avviste han å ha snakket med Stoltenberg om jobben. Men til TV2 bekreftet han at de to hadde en samtale i oktober. I dag sier Støre, slik bare han kan formulere det, at det var «langt fra en samtale», men en tur. Og at temaet ble parkert der og da.

Men akkurat dette opptrinnet illustrerer hovedproblemet i et nøtteskall.

Så kan man legge til ingredienser som Stoltenbergs sterke tilknytning til Arbeiderpartiet og at presset mot utnevnelsen har tiltatt i styrke. Nå har nesten samtlige partier på Stortinget, Rødt, SV, MDG, Venstre, Høyre og Frp, stilt seg kritisk. Den eneste som har rakt ut en støttende hånd, er KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Hva Pasientfokus for Alta mener, er dog ukjent.

Den politiske kritikken vil nok avta med tiden. Det største problemene ligger i hvordan disse relasjonene blir oppfattet. Habilitet handler ikke bare om å ha formalitetene i orden.

De siste dagene har det kommet frem at Stoltenberg har diskutert jobben med oljefondssjef Nicolai Tangen, på en middag hjemme hos Knut Brundtland, sønn av Gro Harlem Brundtland. Hos samme vert har også Støre møtt og diskutert jobben med oljefondssjefen. Det harmonerer dårlig med regjeringens ønske om å fremstå som av og for vanlige folk.

Det harmonerer imidlertid svært godt med det bildet vanlige folk har av at eliten i Arbeiderpartiet har snakket sammen og sørger for sine. Der har Ap en helt annen bagasje å slite med enn alle andre partier, selv om hverken Høyre eller andre partier har holdt sin sti ren.

Det vil nok i liten grad prege Stoltenberg i hans eventuelle nye jobb, men kan bli en vedvarende plage for Støre.

Akkurat nå virker det like usannsynlig at de våger å gi Stoltenberg jobben som at de våger å vrake ham. Den enkleste veien ut av floka hadde nok vært om han trakk seg selv.

Fra stillingen han ble oppfordret av regjeringen til å søke.

