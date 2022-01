Kommentar

Idrettens coronakamp: Riktig å stramme skruen

Av Leif Welhaven

Berit Kjøll fronter idrettens kamp for aktivitet fremover.

Berit Kjøll har kommet godt ut av coronahåndteringen. Nå gjør idrettspresidenten klokt i å trappe opp presset på myndighetene.

Skjenking og servering stjeler mye av oppmerksomheten inn mot regjeringens kommende pressekonferanse, men jammen meg er det avgjørende dager for idretten også.

Hva blir tillatt og hva blir forbudt de neste ukene?

Dersom myndighetene velger å lukke mye av idretten også fremover, har det i alle fall ikke manglet på advarsler om hvilke konsekvenser det kan få for veldig mange.

Her har idrettspresidenten gjort en utmerket jobb i frontlinjen den siste tiden.

Berit Kjøll har ikke hatt noen enkel jobb etter at hun overraskende beseiret Sven Mollekleiv i kampen om norsk idretts fremste tillitsverv.

Hun kom skjevt ut etter kontroverser rundt egen valgkamp, og har dessverre stadig slitt med å regulere nærhet og avstand til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Men på flere andre områder har hun virkelig levert. Særlig har hun utvist klokskap i hånderingen av den vanskeligste saken på hennes vakt: Pandemien.

I tidlige faser valgte hun å se det store bildet, og opptrådte som en ansvarlig president i stedet for å lede et hylekor om altfor mange særfordeler i en kollektiv krisetid.

Hun har selvsagt pushet på for aktivitet, men samtidig har hun aldri mistet perspektivet.

Kontrasten til fotballens egosentrisme har i perioder vært stor.

I sosiale medier har hun fått mye pepper, ikke minst fra breddefotball-lobbyen, men strengt tatt har vel Kjøll evnet å balansere ulike hensyn temmelig godt.

Nå som forutsetningene er så forandret, og sårbare grupper ikke lenger er så utsatt, gjør Berit Kjøll lurt i å velge en mye mer utfordrende linje overfor styresmaktene.

Tonen er betraktelig skjerpet i det åpne brevet idrettspresidenten nylig skrev til Jonas Gahr Støre.

Der ber hun statsministeren om tillit på vegne av idrettsbevegelsen, og trekker frem behovet for tre strakstiltak:

Ungdom gis samme idrettstilbud som barn.

Gjenåpning av voksenidretten som har blitt hardest rammet under pandemien.

Restriksjoner på toppidretten fjernes.

Hvorvidt hun og idretten kommer til å få viljen sin, vil trolig henge sammen med hva myndighetene lander på hva gjelder «meteren». Hvis den allmenne regelen ikke er så firkantet, vil det være lettere å tale idrettens sak.

Særlig voksen breddeidrett er avhengig av en annen helhetstankegang for samfunnet her, dersom det skal kunne forsvares å åpne igjen.

Forhåpentligvis finner myndighetene rom nå, tatt i betraktning den høye vaksineringsgraden og at omikron ikke ser ut til å slå like hardt som tidligere virusvarianter.

Fortsatt kan ikke idretten regne med å få en generell særbehandling opp mot andre sektorer. Men stadig tyngre argumenter taler for at det må være mulig å finne løsninger nå, som kombinerer bevissthet rundt smittevern med at aktiviteter ikke rammes like hardt som i de verste periodene.

Trosdag kveld er vi litt klokere på hvordan idrettsvinteren blir.