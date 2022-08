Kommentar

Lysglimt bak tårene

KOM TIL KORT: Ulrik Saltnes (nærmest) og Alfons Sampsted måtte sette seg ned på gressmatten etter tapet i Zagreb.

(Dinamo Zagreb-Bodø/Glimt 4–1 e.e.o., 4–2 sammenlagt) Så nært, så surt og likevel så oppløftende når tårene har tørket.

Alt smerter når en drøm knuses i siste sving.

Bodø/Glimt hadde jo utslitte kroater i tauene i andre omgang. Uttrykket «a game of two halves» beskrev oppgjøret i Kroatia presist, og Glimt virket redde fra start. Men etter pause, og særlig etter scoringen til nye Albert Grønbæk, pekte plutselig alle piler i Glimts retning.

Dessverre skyter «nesten» hverken en mann av hesten eller et norsk lag til Champions League. Overtaket forsvant i ekstraomgangene, og helt på tampen raknet alt som kunne rakne.

Ekstra vondt er det fordi denne muligheten til å nå det øverste nivået var så høyst reell. Faktisk var det bare ørsmå marginer unna å lykkes for nordlendingene, uten at den erkjennelsen kommer til å hjelpe så mye på den akutte skuffelsen denne augustnatten.

I det øyeblikket fornuften igjen kan trumfe følelsene, er det ikke grunn til å deppe så veldig lenge.

En klubb som tok seg til kvartfinalen i Conference League forrige sesong skal ut i gruppespill i Europa League.

Det betyr at lag som Arsenal og Manchester United er potensielle motstandere. Å spille den turneringen er ikke småtteri.

Selvsagt håpet byggmester Kjetil Knutsen å få flest mulig etasjer på plass med en gang, men utviklingen han skaper i nord forblir ytterst fascinerende. Ikke minst skyldes det hvordan han stadig fyller på når nøkkelspillere forsvinner, og får det gule kollektivet mer og mer slagkraftig.

Etter kampen var Knutsen skuffet over førsteomgangen i Zagreb, og over at det ikke lyktes å utnytte overtaket da hjemmelaget hev mer og mer etter pusten.

Ellers var han som vanlig nøktern, realistisk og analytisk.

BARE NESTEN: Kjetil Knutsen (midten) og Glimt-kaptein Ulrik Saltnes (høyre) måtte sammen med en skadet Brede Moe se at det sa stopp i ekstraomgangene for Bodø/Glimt.

100 millioner kroner sto som kjent på spill, og sett over to kamper er det fullt mulig å argumentere for at Glimt hadde fortjent denne sjekken.

Men for å ta det siste steget må sjansene tas når de kommer – og det gjorde ikke Glimt. Uansett har klubben virkelig blitt et navn i Europa på kort tid.

Selv om vi selvsagt ville hatt de aller største klubbene til Aspmyra, er det vi har å se frem til virkelig ikke noe å kimse av.

Ingen skal kunne forvente at hyperprofesjonelle Bodø/Glimt klarer å svelge skuffelsen med det aller første, men forhåpentligvis tar det ikke lang tid å omstille seg og se frem til de eventyrene som venter.

For selv om mange supportere landet rundt ikke vil heie på en annen klubb enn sin egen, er det umulig å ikke la seg imponere over hva de oppnår der i nord.

Det er et faktum selv uten Champions League. Her er det mange lysglimt i vente.