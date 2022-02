Kommentar

La elevene gå opp til eksamen

Av Shazia Majid

De forhatte nivåene på skolene er historie. Barn og unge slipper også meteren. Men eksamen bør de ikke «slippe».

Vi går lysere tider i møte. Tirsdag kom en rekke lettelser i coronatiltak. Det er slutt på de mange inngripende restriksjonene. Som å ikke ha mer enn ti personer på besøk. Nå kan du gå på teater og konsert.

De viktigste lettelsene kommer studentene til del, der kuttes meteren. Skoleelevene har vært tilbake på skolen, uten meteren, en god stund allerede.

Likevel mener mange, Utdanningsdirektoratet inkludert, at de skal slippe eksamen.

Myndighetene har hele veien hatt som uttalt mål å prioritere barn og unge, skoleelever og undervisning. Så snart det har vært rom, har man fått elevene tilbake på skolen.

Nå skal vi tilbake til normalen. Eksamen er normalen.

Annerledes enn i fjor

Vi kan ikke opprettholde unntakstilstanden lenger enn absolutt nødvendig. Det er ikke lenger gode nok begrunnelser for at titusener av elever ikke skal få muligheten til en objektiv vurdering av sin læring.

Begrunnelsene for avlysning av eksamen var gode på denne tiden i fjor. Vi var i bølge tre, befolkningen var uvaksinert. Vi hadde ikke fått en mildere variant som «alle» skulle bli smittet av.

Ting er annerledes nå, beslutningene må følge forholdene på bakken.

Flertallet av elevene har hatt et mer eller mindre normalt høstsemester. De vil etter alt å dømme få et mer eller mindre normalt vårsemester. Altså at skolene kan ha vanlig undervisning fysisk på skolen.

Ulike hensyn

Derfor må vi sette alle kluter til for å få gjennomført eksamener – fremfor å avlyse samtlige ordinære eksamener slik Udir anbefaler.

Om det så betyr å legge opp eksamen annerledes, eller ta hensyn til elevmassen ved vurdering av eksamen.

Elever i storbyene, særlig i Oslo Øst har vært hardest rammet av stengte skoler og hjemmeundervisning de tre siste skoleårene.

Det er ifølge Udir hensynet til de hardest rammede elevene som veier tyngst. De anbefaler å frigjøre tiden før sommeren til faglig og sosial læring fremfor gjennomføring av eksamen.

Det er lett å forstå begrunnelsen. Det er ikke kunnskapshullene etter digital læring som er det verste. Det er alt det sosiale elevene har tapt. Det er den mentale kostnaden. Ungdommer har mistet uvurderlig tid sammen. Det er bånd som må lages og som må pleies.

Men det er flere hensyn – et like tungt hensyn er muligheten til å bli prøvd og vurdert likt.

Trynefaktor har spilt en rolle ved setting av standpunktkarakterer. Særlig guttene er tradisjonelt blitt rammet av dette. De har fått bedre karakterer ved eksamen enn ved standpunkt. Den muligheten til ekstern vurdering blir de fratatt om eksamen skal avlyses. For tredje år på rad.

FOR / MOT: Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse eksamen. En avgjørelse kommer de nærmeste dagene fra kunnskapsminister.

Grunn til å feire?

I skoleåret 2018/2019, altså før pandemien, var det over 76 000 videregående elever som tok skriftlig eksamen. I de to pandemiårene vi har lagt bak oss er det knappe 900 som har gått opp til skriftlig eksamen.

Dette er elever som enten tok eksamen som privatist, eller som har måtte ta eksamen for å bestå et fag.

Alle andre har sluppet.

Utdanningsdirektoratet har gått bredt ut og hentet inn innspill fra både de som styrer skoler, de som jobber der og de som går der. Og altså kommet frem til at alle ordinære eksamener bør avlyses.

Elevene jubler. Men er det så mye å feire?

For noen elever vil en avlysning bety at de går ut av videregående skole uten å ha avlagt et eneste skriftlig eller muntlig eksamen i løpet av studietiden. Med alt det innebærer av en rettferdig mulighet – og ikke minst oppfriskning av pensum, nilesing, skippertak og nerver.

Er pandemikullet dermed bedre eller dårligere rustet for studentlivet de skal starte til høsten? De er dårligere rustet. Eksamen er også trening på hva som venter videre i studielivet.

Retten til eksamen

Å gå opp til eksamen er ikke bare en plikt. Et nødvendig onde. Det er også en rett til å bevise hva man har lært. Lærere lar seg farge av guttenes sosiale ferdigheter når de gir standpunktkarakterer.

Terskelen for å avlyse eksamen må derfor være høy. Vi er ikke der nå.

Begrunnelsen for tidligere eksamens-avlysninger har først og fremst vært smittevernhensyn mer enn dårlig kvalitet på undervisningen.

Nå legges det vekt på både smittevernhensyn og at elevene har hatt «større variasjon i undervisningen og tilstedeværelse».

Den dårlige kvaliteten og manglende tilstedeværelse tatt i betraktning har pandemikullene gjort det usedvanlig bra på skolen. Standpunktkarakterene har gått opp, fremfor å falle. Et fall hadde vært naturlig.

Det betyr at vi i bunn og grunn ikke vet hvordan pandemien har påvirket elevenes skoleprestasjoner. Gjennomført eksamen vil gi et mer korrekt bilde.

Store dilemmaer

Å kreve eksamen som normalt betyr ikke at man er likegyldig til de prøvelsene elevene har vært gjennom. De har unektelig betalt en høy pris.

Samtidig er det også noe urettferdig ved de forhøyede standpunktkarakterer som gir pandemikullene et fortrinn ved opptak til høyskoler og universiteter – sammenlignet med tidligere og kommende kull.

Dilemmaene står i kø.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har en viktig avgjørelse foran seg. Den vil påvirke stressnivået og hverdagen til titusener av avgangselever denne våren.

Pandemi eller ei, vitnemål og karakterer legger føringer for elevens fremtid. Hvilke studier de kommer inn på, hvilke yrker de antagelig vil få og følge livet ut. De bør få en rettferdig vurdering og poengsum – slik at studietiden blir overkommelig. At de står så godt rustet til den som mulig.

Kanskje er det mulig å både ta vare på ungdommen, og gi dem muligheten til å gå opp til eksamen?