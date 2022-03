HELT INN: – Mange EU-motstandere argumenterer stadig mot EUs fire friheter. Disse fire frihetene har vi nå hatt i 28 år og tre måneder, skriver kronikkforfatteren.

28 år og tre måneder som b-medlem holder

Oppslutningen om EØS-avtalen er stabil og høy. Meningsmålinger har i mange år vist at rundt 70 prosent av det norske folk er tilhengere av avtalen. Også blant SVs og Senterpartiets velgere er det flertall for EØS. Motstanderne av avtalen sliter med å være større enn gruppen som svarer «vet ikke».

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

Den formidable oppslutningen om EØS-avtalen i Norge er omtrent den samme som oppslutningen om EU-medlemskapet i EU-landene. De som trodde at brexit skulle føre til at flere ville bli fristet til å følge etter tok veldig feil. Det er solid flertall for EU-medlemskapet i alle medlemsland.

I Sverige sier 9 av 10 at de vil at Sverige skal forbli i EU. «Danskene elsker EU mer enn noensinne,» har Bergens Tidende tidligere rapportert. 77 prosent av danskene ville stemt for å bli i EU, mens bare 14 prosent vil ut.

Norge har med EØS-avtalen blitt litt mer integrert i EU for hver dag som har gått. På de aller fleste områder er vi helt integrert i EU, men vi har ikke en plass ved alle de bord hvor kompromissene inngås og politikken utformes. Det er politikere fra andre land som tar beslutninger for oss.

Kombinasjonen av stor oppslutning om EØS-avtalen og motstand mot EU-medlemskap synes å bygge på den myte at det er store forskjeller på EØS og EU. Det var det kanskje da avtalen trådte i kraft i 1994, men nå har vi blitt stadig mer integrert i EU i 28 år og tre måneder. Slik kommer det også til å fortsette.

Forskjellene mellom EØS og EU-medlemskap handler om:

1) EØS forplikter oss ikke til målet om å ha en felles utenrikspolitikk. Nå er det jo slett ikke så ofte at EU klarer å samle seg om en felles utenrikspolitikk, men de gangene det skjer følger Norge stort sett alltid EU. Denne forskjellen er i praksis helt marginal.

2) Norge er ikke en del av felles fiskeri- og jordbrukspolitikk. Dette er det utvilsomt både fordeler og ulemper med. Her kan man gjerne diskutere hva norske bønder egentlig tjener på å ha et TINE som har bygget en jarlsbergostfabrikk til 2 milliarder i Irland, eller hva den norske sjømatnæringen tjener på at vi knapt selger bearbeidet/foredlet fisk til EU. Begge deler er resultater av vårt utenforskap på disse områdene. Norges utenforskap har skapt grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser innen fiskeforedling (av norsk fisk) i EU. Arbeidsplasser som kunne og burde vært i Norge.

3) Gjennom EØS er vi ikke forpliktet til å innføre euro, men det er det som kjent også mange EU-land som heller ikke har gjort.

4) Vi har ikke EUs handelsavtaler med land utenfor EU/EØS, men vi har våre avtaler gjennom EFTA. Det er svært lenge siden noen har argumentert for at det er noen egentlig nettogevinst ved dette.

5) Den klart viktigste forskjellen mellom vårt B-medlemskap (EØS) i EU og et fullverdig medlemskap er at det ikke er noen nordmenn i EUs besluttende organer. Som medlem ville vi hatt en dommer i EU-domstolen, akkurat som alle de andre landene. Vi ville også hatt ett medlem i EU-kommisjonen og i EUs ministerråd – akkurat som alle de andre medlemslandene. I Europaparlamentet ville Norge hatt 14 representanter, akkurat som Finland og Danmark.

Her har alle medlemsland som er mindre enn Nederland en kraftig overrepresentasjon, mens alle medlemsland som er større enn Nederland er underrepresentert. For eksempel har Tyskland 96 representanter. Det er nesten en million tyskere for hver representant. Bak hver av de 14 norske representantene ville det stått omtrent 390 000 nordmenn, mens det bare står 90 000 maltesere og luxembourgere bak hver av deres seks representanter i parlamentet.

Slik er det for at de store ikke skal kunne overkjøre de små. De aller fleste medlemsland i EU er mindre enn Nederland. 12 av medlemslandene er akkurat like store som Norge, eller mindre.

I dag har vi null – 0 – representanter i alle disse organene, men beslutningene blir gjort gjeldende også for oss.

Mange EU-motstandere argumenterer stadig mot EUs fire friheter. Disse fire frihetene har vi nå hatt i 28 år og tre måneder. Det er primært dette vi har gjennom EØS-avtalen: Fri bevegelse for menneskene i Europa og for investeringer, varer og tjenester. Dette har vi altså hatt siden 1. januar 1994. Dette er ikke noe vi vil få først med et EU-medlemskap, slik noen synes å tro.

Det vi vil få med et medlemskap er norske politikere og funksjonærer på plass i EU, og med det en mulighet til å ivareta Norges nasjonale interesser hver gang politikken endres eller når det lages ny politikk på nye områder.

Europautredningen (2012) konkluderte med at Norge gjennom EØS var blitt 75 prosent medlem av EU. At vi står utenfor beslutningsprosessene må alene sies å utgjøre minst halvparten av de resterende prosentenhetene. Siden 2012 er det gått ytterligere 10 år. Vi blir litt mer integrert i EU for hver eneste dag som går.

Sånn vil det også fortsette. Rent saklig sett kan det ikke være noen tvil om EØS ligger så tett opp til EU-medlemskap at det er en nasjonal irrasjonalitet at vi ikke tar skrittet fullt ut og blir fullverdig medlem i EU, med de fordeler som følger av det.

Etter 28 år og tre måneder som B-medlem i EU, burde nå være helt åpenbart at vi vil ivareta våre nasjonale interesser bedre på innsiden enn på utsiden av beslutningsorganene.