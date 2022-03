FANTASTISKE FUGLER? – Kanskje er du en av dem som misliker duer, eller bare ikke bryr deg. Jeg skal nå prøve å overbevise deg om noe annet. At duer er fantastiske. Jeg vil prøve å få deg til å elske duer – akkurat som jeg gjør, skriver Heidi Røneid.

Jeg elsker byduer!

Elsk din neste, også når hun er en skitten due.

HEIDI RØNEID, frivillig i Fugleadvokatene og NRKs sjakk-kommentator

Vi mennesker tror vi eier verden, byen, trærne. Vi tror at vi er spesielle, bedre enn alt annet liv. Er det noe som ikke passer inn i vår verden, gjør vi det vi kan for å fjerne det. Og er det noe vi misliker er det duer. «Luftens rotter».

De er i veien, de er ekle og de legger igjen avføring.

På gaten ser jeg voksne som sparker etter duer, og barn som jager dem mens foreldrene ser på. Jeg ser «mating forbudt»-skilt satt opp av kommuner og bydeler, og pigger og nett satt opp av Bane NOR, der duene søker ly.

Jeg hører om skadedyrfirmaer som leies inn for å drepe fuglene, som tror de har funnet et trygt tilholdssted. Et sted eid av mennesker.

Kanskje er du en av dem som misliker duer, eller bare ikke bryr deg. Jeg skal nå prøve å overbevise deg om noe annet. At duer er fantastiske. Jeg vil prøve å få deg til å elske duer – akkurat som jeg gjør.

Ta Nora for eksempel. Hun klarer ikke stå oppreist, men lener seg mot burveggen med øynene halvt igjen. Hun er altfor tynn. Det er uklart om hun kommer til å overleve natten.

Nora er en ung due som skulle ende sine dager på en gressplen i Oslo. Der oppdaget tre tiåringer henne. De voksne gikk forbi, men barna så et liv verdt å redde.

Nå står Nora i et bur på badet mitt. Jeg rehabiliterer duer hjemme i treromsleiligheten min i Oslo. Der sa jeg det – det jeg ofte prøver å holde skjult. Jeg er redd for at folk synes det er ekkelt at jeg hjelper duer hjemme. Jeg vil at de skal kjenne meg før jeg forteller om min noe uvanlige interesse.

Når jeg kommer hjem fra ferie, går jeg ut på terrassen for å se om alle de faste jeg mater fremdeles er der. En av de fineste følelsene jeg vet, er når en av duene jeg prøver å hjelpe kvikner til og ser ut til å klare seg. Og jeg gråter når det ikke går bra, og duen dør eller må avlives.

Dessverre deler ikke alle min kjærlighet for duer. Kanskje er det fordi de ikke kjenner dem. Duer er som regel i flokk. En grå masse, som beveger seg sammen. Men i hver grå fjærdrakt er det et individ med en egen personlighet.

Først når du kommer nær nok vil du få et glimt av hvem som skjuler seg bak fjærene.

Jeg har opplevd at en due tar med venner inn og viser dem hvor jeg oppbevarer fuglefrøene. Jeg har sett hvordan duer jeg har til rehabilitering først spiser all maten de kommer over. Men når de skjønner at her er det alltid mat i bollen, plukker de ut frøene de liker best og spiser dem. Og hvordan ulike duer foretrekker ulike frø.

Jeg har sett hvordan de elsker å bade og rense fjærene. Og jeg har fått et lite innblikk i hvordan de kommuniserer med hverandre. Hvordan de blunker sakte med øynene som et såkalt dempende signal, slik hunder gjør.

Når en due kommer hjem til meg og ser på meg med redde, oppsperrede øyne, blunker jeg sakte. Etter en stund gjør hun det samme – viser at hun forstår at jeg prøver å si at her er det ikke farlig.

Nå tenker du kanskje at jeg er ko-ko som tror at jeg kan kommunisere med en due. Men har du bodd med en hund eller katt, så har du sikkert opplevd det samme. Dyrene har en måte å kommunisere på, selv om vi ikke alltid forstår.

Når Nora blir levert hjem til meg, gjør jeg alt jeg kan for å hjelpe. Jeg legger en varmepute inntil henne, for at hun ikke skal bruke så mye energi på å holde seg varm. Jeg står opp flere ganger i løpet av natten for å se om hun fremdeles lever.

Jeg jobber hjemmefra for å kunne håndmate lunkne erter, som har ligget i vann med vitaminer og andre godsaker som gir energi.

Selv om jeg elsker duer, må jeg innrømme at det er visse utfordringer med duer, særlig når det gjelder avføring. Når store deler av byen er asfalt og betong blir avføringen liggende, i stedet for å trekke ned i jorden og gi næring.

Men duer bidrar også positivt. De spiser mat som har falt på bakken og holder gaten ryddig. Og de er ikke farlige – de biter ikke, og når de blir syke er det som regel ikke smittsomt for mennesker.

Jeg har en oppfordring til deg: Se på hver due du møter som et individ med et ønske om å leve trygt. Se om du ser partneren til duen. Duer lever med én partner livet ut.

Bli imponert over hvor likestilte duer er. Begge foreldrene ruger på eggene og gir ungene mat. Og undre deg over at duer kan kjenne igjen mennesker og husker om de har vært snille eller slemme mot dem tidligere, også når de har på seg nye klær.

En morgen ser jeg at Nora har kviknet til. Hun står på egne bein, ikke lenger lent mot burveggen. Jeg blir fylt av varme. Det føles som om en sol er slått på inni meg.

Jeg sender melding til alle som har hørt om Nora og forteller at hun ser ut til å klare seg. Etter to uker er hun helt fin igjen, og kan slippes fri. For det er hun evig takknemlig til tiåringene Nils Oskar, Rolf og Alina, som plukket henne opp og sørget for at hun fikk hjelp. Og en ny sjanse i livet.

Jeg håper du vil gjøre som dem: elske din neste, også når hun er en skitten due.