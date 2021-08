Leder

Bidens tidsfrist må forlenges

Fristen for å trekke de amerikanske styrkene ut fra Afghanistan innen 31. august må forlenges. Men USAs president Joe Biden står fast på sin beslutning. Dessverre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Bidens beslutning betyr at tiden for å evakuere utenlandske borgere, og afghanere med behov for beskyttelse, nå er i ferd med å renne ut.

USA kontrollerer fortsatt flyplassen i Kabul, men når soldatene snart pakker sammen forsvinner også den siste muligheten for evakuering av sivile. Norge, Storbritannia og EU har varslet om at tidsfristen er for kort, og har innstendig oppfordret USA om en forlengelse.

Taliban insisterer på at de utenlandske styrkene må være ute innen måneden er omme. De tillater fortsatt utenlandske borgere å ta seg til flyplassen, men sier de nå vil hindre afghanere å reise ut.

Det gir grunn til dyp bekymring hvis Taliban hindrer sivile i å forlate landet. Vi er alle kommet i en sørgelig situasjon når det er Taliban som dikterer betingelsene for tilbaketrekningen.

VEIEN UT: Amerikanske marinesoldater eskorterer en familie i evakueringen fra flyplassen i Kabul.

les også Evakueringen i Kabul kan snart ta en brå slutt

Biden fikk høre motforestillinger fra andre land på G7 møtet tirsdag. Det er også kritiske stemmer i hans eget parti. Men Bidens beslutning er at jo raskere de amerikanske styrkene avslutter sitt oppdrag, desto bedre er det.

Et argument fra hans side for rask tilbaketrekning er at enhver utsettelse øker faren for terrorangrep fra IS eller andre grupper. Sikkerhetssituasjonen ved flyplassen er allerede prekær.

For hver dag øker risikoen for våre styrker, sier Biden. Han har tatt et forbehold. Biden har bedt om at det blir utarbeidet beredskapsplaner hvis han av ulike grunner må omgjøre beslutningen.

les også Tilliten til Biden faller

Sikkerheten er et tungtveiende argument. Alle er tjent med at evakueringen skjer hurtig og så trygt som mulig. Tirsdag kveld sa Biden at 70 000 mennesker er blitt evakuert siden Taliban tok makten i Kabul 15. august.

I dagene som fulgte oppsto det kaotiske og farlige situasjoner ved flyplassen da store folkemengder forsøkte å nå frem til flyene. De siste dagene er evakueringen blitt intensivert og Biden mener derfor USA er i rute til å gjennomføre oppdraget innen månedsskiftet.

I Europa er oppfatningen at det ikke er mulig. Tidsfristen er for kort til å få evakuert alle som trenger det. Hva vil da skje med alle som ikke får plass på de siste flyene fra Kabul? Det er grunn til å frykte det verste.

USA har satt flere tidsfrister i Afghanistan. Donald Trump lovet at de amerikanske styrkene skulle komme hjem innen 1. mai. Joe Biden oppga 11. september. Etter Kabuls fall ble fristen satt til 31.8. Å oppgi tidsfrister, uten klare betingelser, gir ikke større sikkerhet. Tvert om. Det skaper større usikkerhet. Og det gjør at Taliban nå sitter med alle kortene.