BLE OFFER: Tirsdag denne uken ble Russland dømt av EMD i Strasbourg til å betale Natalia Estemirovas slektninger 20 000 euro i erstatning. – Dommen understreker realiteten: Forsvarer du menneskerettigheter, risikerer du livet, skriver kronikkforfatteren.

En moderne martyr

Natalia Estemirova ga sitt liv i kampen for demokratiet. Norge bør hedre henne med et nytt initiativ mot høyreekstremisme i Europa.

AAGE BORCHGREVINK, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité

En sommermorgen i 2009 forlot min kollega Natalia Estemirova leiligheten sin i Groznyj i Russland. Da hun kom ut på gata, ble hun stanset av menn som tvang henne inn i en bil. Om ettermiddagen ble liket hennes funnet ved siden av hovedveien, noen mil utenfor byen. Hun var skutt i hodet og brystet. Gjerningspersonene ble aldri funnet.

Tirsdag denne uken ble Russland dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg til å betale hennes slektninger 20 000 euro i erstatning. Domstolen mente at selv om den ikke kunne slå fast at staten utførte drapet, hadde Russland krenket retten til liv gjennom å unnlate å etterforske forbrytelsen effektivt.

Dommen understreker realiteten: Forsvarer du menneskerettigheter, risikerer du livet.

Gjennom 2000-tallet traff jeg Natalia flere ganger og bodde i leiligheten hennes ved ett tilfelle. Hun var Tsjetsjenias mest kjente menneskerettighetsforsvarer og arbeidet med de tyngste sakene under den væpnete konflikten tidlig på totusentallet. Senere dokumenterte hun terrorveldet som Russland etablerte i Tsjetsjenia, der lokale myndigheter fikk frie hender til å drepe og torturere.

På tross av advarsler fortsatte hun å etterforske sikkerhetsstyrkenes forbrytelser, blant annet offentlige henrettelser og kidnappinger begått sommeren 2009. Natalia samarbeidet tett med den russiske journalisten Anna Politkovskaja som ble skutt og drept utenfor sitt hjem i Moskva i 2006. Etterpå var hun en viktig kilde for det uavhengige nettstedet Caucasian Knot, i tillegg til de utenlandske journalistene som fremdeles reiste til Tsjetsjenia.

Vi er overbevist om at Natalia ble drept fordi hun ikke ville bøye seg for russiske myndigheter og insisterte på å stå åpent frem i media. Drapet på henne og på flere andre aktivister sommeren 2009 bidro til at menneskerettighetsforsvarerne måtte gå under jorden. Russiske myndigheter har nesten lyktes med å kvele uavhengig informasjon fra Tsjetsjenia, men ikke helt.

Med fare for sitt liv dokumenterer aktivister den pågående kampanjen mot skeive tsjetsjenere der myndighetene anvender tortur og promoterer æresdrap for «å rense vårt blod», som republikkens overhode, Ramzan Kadyrov formulerer det. Kadyrov er Putins mann. Tsjetsjenia er det beste eksempelet på hva slags stat Putin har bygget. En gruppe rikinger herjer fritt under dekke av konservativ kvasi-religiøs ideologi.

Men arven etter Natalia lever. Da hun ble drept, evakuerte vi med norske myndigheters hjelp to av hennes næreste medarbeidere til Den norske Helsingforskomiteens kontor i Oslo. Siden de ikke var trygge i Russland, fortsatte de arbeidet for sannhet og rettferdighet fra Norge. I årene etterpå har vi med bistand fra de fremste menneskerettighetsgruppene i Russland, bygget opp et digitalt dokumentasjonssenter med over en million dokumenter, fotografier og andre materialer.

I dag inneholder the Natalia Estemirova Documentation Center den største søkbare databasen om forbrytelser i Tsjetsjenia. Historien er bevart, slik Natalia ønsket. Databasen er også et redskap for rettferdighet, og kan anvendes til å bygge saker med tanke på straffeforfølgelse og sanksjoner mot gjerningspersoner. Dokumentasjonssenterets teknologi og ekspertise brukes for å bygge opp lignende databaser i Ukraina, blant annet, og kan brukes i andre områder som er preget av væpnet konflikt og menneskerettighetsbrudd.

Russland er vår største nabo, men også et land preget av ekstrem ulikhet og systemisk korrupsjon. Eliten har kapret statens ressurser og bruker dem til å berike seg selv. Dette er ikke i Norges interesse, likevel er Norge en ikke ubetydelig investor og støttespiller til Putins regime. Oljefondet har investert 30 milliarder i Russland, blant annet i selskaper som Gazprom og Surgutneftgaz som er lite åpne og koblet til mektige politikere.

Equinor, med staten som majoritetseier, har et «strategisk samarbeid» med Rosneft, et av selskapene som er tettest knyttet til Kreml. I løpet de siste tjue år har Equinor i hovedsak tapt penger i Russland, og det er vanskelig å se at engasjementet deres der er i hovedeiers interesse. At norsk næringsliv investerer i Russland er i prinsippet svært positivt, men i praksis er det ofte vanskelig å unngå korrupsjonens fangarmer.

Det som derimot vil styrke både norsk næringsliv og sikkerhet, er å jobbe for demokrati og rettsstat i vår egen verdensdel. Forhåpentligvis vil regjeringen vi får etter valget se viktigheten av et program for å bekjempe høyreekstremisme og ulikhet ikke bare i Norge, men i Europa. Støtte til sivilsamfunnet i Russland, men også i stater som Ungarn og Polen, vil være sentralt her.

Viktige komponenter i et slikt program vil være: Overføring av penger, visum for menneskerettighetsaktivister og journalister, samt hospiteringsprogram i norske byer og institusjoner, slik som pusteromordningen Oslo kommune for tiden utreder. Forhåpentligvis vil regjeringen vi får etter valget, uansett hvilke partier den representerer, etablere et program for å støtte demokratiet i Europa.

Det ville vært en fin måte å hedre Natalia Estemirova på og samtidig markere at det i år er ti år siden de høyreekstreme terroraksjonene i Oslo og på Utøya. Disse tingene henger sammen. Breiviks manifest var inspirert av internasjonal høyreekstremisme; autoritære stater sprer konspirasjonsteorier og propaganda for å undergrave tillit i demokratiske samfunn.

Solidaritet med menneskerettighetsforsvarere ute handler derfor også om å forsvare demokratiet hjemme i Norge.