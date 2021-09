Kommentar

Landslagets Qatar-kamp: Trenger enda mer mot

Av Leif Welhaven

Slik markerte det norske landslaget foran kampen mot Nederland.

Hvis det norske landslaget virkelig mener alvor med markeringene, er det på høy tid å spisse budskapet om VM i Qatar.

Ståle Solbakken og spillerne har fått mye ros for måten de har gått foran på i kampen for menneskerettigheter.

Først var det t-skjorter, deretter dukket det opp bannere. Budskapet har stort sentrert rundt samme tema; å få oppmerksomhet rundt behandling av migrantarbeidere.

Generelt formulert.

Uavhengig av ståsted i diskusjonen om boikott av neste års verdensmesterkap i Qatar, fortjener landslaget anerkjennelsen for initiativene de har tatt. Her har vi også sett noen positive ringvirkninger i andre land.

Men for Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har den norske formen vært akkurat vag nok til at det blir enkelt å vende det andre kinnet til.

FIFA har langt på vei sluppet å bli avkrevd de virkelig vanskelige spørsmålene. Gianni Infantino har fått strø om seg med godord mens han teller ufortrødent ned til «VM i sportsvasking».

Og det forblir minst like vanskelig å få et ordentlig intervju med FIFA, der kritiske spørsmål blir skikkelig besvart, som det er å kvalifisere seg til mesterskapet.

Det er selvsagt en grense for hvilket ansvar det er rimelig å legge på landslagets skuldre. Ingen kan vente at en gjeng med fotballspillere og deres taleføre trener skal fikse alt her.

Dessuten er det til en viss grad til å forstå at det velges en «midt på treet»-linje. Her får de får de vist frem hva de mener, men unngår tråkke på de ømmeste delene på FIFA-foten.

Men er det ikke akkurat det Norge burde gjøre nå? Ta steget videre, vise at vi mener noe med de fine ordene? Utfordre så det svir?

Denne saken er jo ikke bare en generell kamp for migrantarbeidere.

Den handler om FIFA.

Den handler om VM i Qatar.

Helt sentralt er det at tildelingen av et fotballmesterskap har utløst død og lidelse. Mye død og lidelse.

Bør ikke det adresseres mer konkret? Selv om vi kan krangle om hva som er mer eller mindre relatert til VM, er en sammenheng ikke til å komme fra.

Dessuten snakkes det fortsatt lite om at tildelingen av VM mangler en helt grunnleggende legitimitet. Det kan ikke ignoreres hvor mange avsløringer av lyssky virksomhet vi har sett.

Det skal respekteres at fotballtinget sa nei til boikott, selv om NFF bør være uvanlige lite stolte av metodene som ble brukt på veien.

Likevel er det fullt mulig å ha en tydeligere stemme - der den høres - og da har landslaget muligheten til å bli sett og hørt enda mer.

Parallelt jobber elitedirektør Lise Klaveness & co med å følge opp 26 vedtak rundt Qatar. Ingen skal være i tvil om at Klaveness tar oppgaven alvorlig. Som alltid ordla hun seg godt under redegjørelsen på landslagssamlingen.

Men hva som egentlig skal komme ut av dette arbeidet, bortsett fra at det avholdes utallige møter, forblir foreløpig ubesvart.

Det som i det minste er positivt rundt et ellers bekmørkt tema, er hvordan det svenske fotballforbundet er blitt presset til å snu. Utrolig nok så ikke landslagssjef Janne Andersson problemet med enda en forberedelsestur til Qatar.

Joa, det var fælt med arbeidere og slikt, men tenk på de sportslige fordelene, da….

Heldigvis var det tilstrekkelig mange andre som så den åpenbare mangelen på musikalitet, og som faktisk forstår hva sportsvasking foregår. Resultatet ble en ydmykende kuvending for det svenske forbundet, og en aldri så liten seier for anstendigheten.

Alt tyder på at Qatar til slutt får akkurat det utstillingsvinduet vi vil ha. Trolig stilner kritikken så fort fotballfesten er i gang neste år.

Men la oss i det minste håpe at det ikke blir en uforstyrret autostrada til vaskeriet herfra.

Her kan det norske landslaget fortsatt bidra mer, men da trengs det enda mer mot.

Effekten av generelle slagord er nær uttømt. Stikkord på kommende bannere bør inneholde triggerordene «FIFA» og «Qatar»