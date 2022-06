Leder

De sykeste barna sviktes

KASTEBALLER: Det finnes ikke en eneste langtidsplass på sykehuset for psykisk syke barn. De faller mellom stoler og kan bli sykere.

Barn og unge med de mest alvorlige psykiske problemer er blitt kasteball i et defekt psykisk helsevern. Det er uholdbart.

I en rekke artikler har Aftenposten avslørt hvordan de mest alvorlig psykisk syke og suicidale barn blir behandlet av det norske helsevesenet.

De blir kasteballer.

Det finnes ikke en eneste langtidsplass for behandling av disse barna. De sendes som pakkepost fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), til sykehusene, hvor de kan bli i korte perioder – før de igjen sendes hjem, eller til barnevernet.

Barnevernet har ingen psykisk behandling å tilby. Likevel ender de ofte opp med ansvaret helsevesenet skulle ha tatt.

Det er villet politikk. Suicidale og alvorlig psykisk barn skal ikke være for lenge på sykehus, de skal bo hjemme og behandles av psykolog. Derfor har man bygget ned det psykisk helsevernet. Blitt kvitt langtidsplassene.

Men for de aller sykeste er ikke det nødvendigvis nok. Og de havner gjerne hos barnevernet. Dette forverrer, snarere enn forbedrer deres tilstand.

Det finnes heller ikke pakkeforløp for disse barna. Ingen har oversikt, en omfattende plan, for det ene lille mennesket som ikke vil leve lenger. Som skal forsikre at hun skal få den beste, mest stabile og langsiktige hjelpen.

De ulike nivåene, BUP, barnevern og sykehus snakker ikke godt nok sammen. Derfor blir de sykeste barna sendt fra den ene til den andre.

I de verste tilfellene, slik Aftenposten har dokumentert med historien til Liv Monika, har barn forholdt seg til flere titalls offentlige hjelpere. Liv Monika var i sitt korte liv i kontakt med 68 ulike leger og psykologer.

Myndighetene har sviktet i sitt oppdrag og sitt ansvar.

Det illustreres godt ved det faktum at ingen offentlige institusjoner har gransket hvor mange alvorlig psykisk syke barn det er som havner hos barnevernet. Ingen har gransket om de får den hjelpen de trenger mens de er der.

Det Aftenposten avdekker er urovekkende: På tre år har politiet rykket ut 31 000 ganger på psykiatri-oppdrag på barn under 18 år. Minst seks av ti oppdrag er knyttet til barnevernet.

Disse sakene er krevende, det er vanskelig å lage pakkeforløp for alle tilstander.

Men en ting er hevet over tvil, vi trenger langtidsplasser for barn som trenger omfattende psykisk helsehjelp. Det ansvaret kan ikke lempes over på barnevernet.

Dette er helseministerens ansvar.

Det psykiske helsevernet er underdimensjonert, det er ineffektivt og preget av dårlig kommunikasjon mellom ulike helsetjenester. Det kan ha kostet liv. Og slik kan det rett og slett ikke fortsette.