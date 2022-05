Kommentar

En katastrofe for partnervoldsofre

Av Shazia Majid

SANNHETEN: Hollywood-stjernen Johnny Depp gjør krav på sannheten i en partnervoldssak som har opptatt millioner av mennesker.

Johnny Depp/ Amber Heard-saken er en tragedie. For den viser hvorfor ofre bør holde tyst. Og den kan farge en hel oppvoksende generasjon.

Den verdenskjente, amerikanske skuespilleren, Johnny Depp (58) har saksøkt ekskona Amber Heard (36) for ærekrenkelser. Fordi hun i en kronikk i en avis skrev at hun hadde vært et offer for partnervold.

Hun har saksøkt ham for det samme.

Ingen andre enn de to vet hva som har skjedd. Kanskje forblir det slik. Men denne saken forteller noe mer enn detaljer om et voldsomt og stormfullt samliv.

Reaksjonene forteller noe om samfunnet. Som ikke har nølt med å velge sin helt. Det er mannen. Mens kvinnen er blitt hetset og latterliggjort. I et omfang vi knapt har sett før.

En av dem lyver.

Antagelig lyver begge om flere ting. Kanskje har begge utsatt den andre for voldsom atferd. Både fysisk og mentalt. Og under rettssaken fortsatte den gjensidige trakasseringen, i hele verdens påsyn.

En evig strøm av latterliggjøring og pinelse. Alvorlige beskyldninger og graverende mikroskopiske detaljer om seksuell og annen vold. De har kjempet for sine liv og ettermæle. Begge lever av sitt omdømme, sin person, sin tiltrekningskraft på filmlerretet.

Det har vært en grotesk skue. Et mareritt. Ikke bare for de involverte og deres kjære.

Men for ofre som i skrivende stund lever i voldelige forhold.

Prisen for å si fra er for høy.

Det de har sett er to tilsynelatende ressurssterke, vellykkede, vakre mennesker som har gjort alt for å undergrave den andres troverdighet. Men ikke bare det. Å frarøve den andre grunnleggende verdighet.

Denne saken har en «chilling effect». En avkjølende virkning.

Den maner ikke til at voldsutsatte kvinner (og menn) skal anmelde sin voldelige partner. Havne i en rettssal og kjempe for rettferdighet.

Budskapet er klart: Du vil ikke bli trodd.

Men enda verre, din karakter, din historie, ditt liv vil bli revet i fillebiter. Du vil bli stemplet som gal og hysterisk. Du vil bli veid og målt. Gråter du ekte nok? Smiler du for ofte? Hvorfor dro du ikke hvis det var så fælt? Og var det så fælt da?

Og hvor er bevisene? Hvorfor filmet du dette, men ikke det andre. Har du egentlig Post traumatisk stress lidelse (PTSD), eller er du bare klin sprø. En psykopat som har iscenesatt en konspirasjon over år, har hans advokater spurt i rettssalen.

Og klinte du med en annen mann? Ja, da ba du jo om juling, er svaret i sosiale medier.

Saken er absurd. En ytterpunkt. Den skulle aldri vært vist på direktesendt TV.

Den har skremt vettet av allerede vettskremte voldsutsatte kvinner. Det de har sett er det de alltid har fryktet. Å ikke bli trodd, å bli hengt ut som gal. Og det er derfor mange har blitt, altfor lenge. Og andre har gått, uten at voldsutøveren har måtte svare for seg i en rettssal.

Saken tegner også et annet mulig bilde, av en angivelig hevngjerrig mektig mann. Med mektige venner. Som bruker saken for å kneble ekskona og fortsette kontrollen over hennes liv, sier hennes advokater.

Det har blitt sosial pornografi av verste sort.

Kringkastet til titalls millioner av mennesker verden over. Og alle har dannet seg en mening. Den er ikke delt på midten.

De fleste som ytrer seg i sosiale medier tror på mannen. De tror på «Jack Sparrow», «Edward Scissorhands» – De tror på Johnny Depp.

Bevegelsen har eget navn: «Justice for Johnny».

Dommen er allerede felt utenfor rettssalen. I sosiale medier. De skriver at Heard lyver. At hun er gæren. At hun sågar har satt i verk en avansert, og årelang bløff – slik som den gale kvinnen i boken/filmen «Gone Girl».

Og særlig om hun har PTSD, sier en krigsveteran med diagnosen. Og får over 15 000 likerklikk på Twitter. Krig gir PTSD, partnervold gir ikke PTSD, skal vi tro han. Vi skal ikke tro han. Han vet åpenbart ikke bedre. Men altfor mange mener det samme.

Straffen Heard har fått er antagelig mer graverende enn noen formell rettssal kan utmåle.

Et omfang av hets, latterliggjøring og tilfeller av trusler man knapt har sett maken til i en slik sak. Hun frykter for sitt liv grunnet trusler. Depp frykter ikke for sitt liv.

Emneknaggen #Justiceforjohnnydepp har 18,5 milliarder visninger på TikTok. #Justiceforamberheard har 110 millioner visninger.

Et analyseselskap som har gjennomgått 2300 twitterkontoer har funnet ut at 93 prosent heier på Depp.

Det har gått sport i å latterliggjøre kvinnen. En mobb som teller millioner.

I mannsdominerte, patriarkalske kulturer holder kvinner tyst i redsel for følgende: Hva vil folk si.

I Depp/Heard-saken har vi fått fasiten.

Og det er det store alvoret i dette. Saken setter arbeidet mot partnervold tilbake i tid. Partnervold er notorisk vanskelig å bevise i rettssalen. Kvinner blir ofte ikke trodd.

Fortsatt stilles det spørsmål i både rettssaler og folkedomstoler om hva kvinnen gjorde for å fremprovosere overgrepet. Fortsatt har man stereotype fremstillinger om hvordan et verdig voldsoffer ser ut og ter seg.

Man tror traume fører til at offeret skriker og løper. Men traumer fører også til at man lammes og blir. At man går tilbake til voldsutøveren – gang på gang.

Depp og Heard har befestet livsfarlige myter. I et forsøk på å renvaske seg selv.

En oppvoksende Tiktok-generasjon har fått sin innføring i partnervold gjennom denne saken.

De fleste har valgt å tro på mannen. Og det er greit. Det som ikke er greit er at de har følt seg berettiget til å hundse kvinnen.

Det er nedslående, og det er livsfarlig. For det vil stilne andre.