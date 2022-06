Kommentar

Ruud-dekningen har en bakside

Av Leif Welhaven

Casper Ruud skal spille finale i French Open.

Det er prinsipielt problematisk at en som jobber for Casper Ruud også er så sentral i Eurosports redaksjonelle dekning av tennisspilleren.

Norge er i tennisrus.

Med god grunn avløser den ene jubeloverskriften den andre. Frem til søndagens finale mot Rafael Nadal kommer fokuset på Casper Ruud til å eskalere ytterligere.

Med all den viraken rundt tennisstjernen blir det naturlig nok også uvant høy oppmerksomhet rundt rettighetshaver Eurosports opplegg og sendinger.

Teamet kanalen har plukket ut er uten tvil tennisfaglig sterkt.

Det er litt av noen øyeblikk de får formidle i tv-ruten. Men det er samtidig en side ved redaksjonens sammensetning som gir Ruud-festen en bakside.

Enten får du jobbe for Casper Ruud, eller så får du dekke ham redaksjonelt. Av uforståelige grunner får Øivind Sørvald lov til å kombinere de to rollene.

Øivind Sørvald er analyseansvarlig for Casper Ruud. Samtidig er han en del av Eurosports redaksjonelle team. Her er de to i samtale i French Open i 2019.

At han i tillegg er ansatt i Norges Tennisforbund innebærer at hatteparaden og rolleblandingen blir komplett.

Slike bindinger går dessverre utover sportsjournalistikkens troverdighet, uansett hvor kompetent på tennis Sørvald faktisk er.

I tillegg til Øivind Sørvalds roller har kommentator Ola Bentzen vært forretningspartner med Caspers pappa Christian Ruud.

De siste årene har vi drøftet nærhet, avstand og rolleblandinger i sak etter sak, i gren etter gren. Det bør gå en grense for hvor tett på utøvere du kan være i kombinasjon med en redaksjonell rolle.

Her har nok Eurosport gått litt under radaren. Det er nemlig ikke noe nytt at Sørvald dukker opp både her og der.

Tidligere har det vært diskusjoner innad i Norges Tennisforbund om hvorvidt alle utenlandsreisene og tv-kommenteringen hans gikk utover forbundsjobben. Men her er temaet altså regulering av redaksjonell nærhet og distanse.

Hvorfor er så dette problematisk?

En av grunnene handler om redaksjonelle prinsipper om uavhengighet.

Men det er også relevant med tanke på hvordan redaksjonen ville håndtert potensielle kontroverser og negative situasjoner.

La oss for diskusjonens skyld si at Casper Ruud skulle miste det helt på banen (selv om det er usannsynlig) og oppføre seg særdeles usympatisk. Hvordan skal vi da kunne ha tillit til uhildede vurderinger i studio?

Vi skal ikke lenger enn til disputten med Holger Rune, med gjensidige beskyldninger om usportslig atferd, før vi ser at bindingene kan bli problematiske i den journalistiske dekningen.

Da en ung kvinne lenket seg fast til nettet var det plutselig Sørvald på indre bane som skulle dekke dette journalistisk. Det kan du vanskelig gjøre med journalistisk integritet når du jobber for en aktør.

Norsk tennis er ikke verdens største miljø, og det er selvsagt ikke forbudt å kjenne folk.

Det hadde vært høyst relevant å intervjue en kapasitet som Sørvald som ekspertkilde. Men det er noe annet å gi ham innpass på den andre siden, ved å gjøre ham til en del av det redaksjonelle inventaret.

Også i dekningen av en fremadstormende tennisstjerne er redaksjonell uavhengighet viktig.

Det er vanskelig å se at det er heldig at en som er hyret av Team Ruud også skal kunne ha en sentral rolle i TV-dekningen av den samme Ruud.

Det produktet behandler Eurosport med stor tennisfaglig kompetanse, men de kunne med fordel hatt mer bevissthet rundt redaksjonell ryddighet.

Det hadde blitt bråk dersom en ansatt i skiforbundet skulle vært en fast del av NRKs redaksjonelle team, fordi det ville vært i strid med en grunnleggende redaksjonell integritet.

De samme prinsippene bør faktisk gjelde når temaet er tennis, selv om det er aldri så artig at «vår mann» lykkes.