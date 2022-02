Kommentar

Macron vil bryte isen

Av Per Olav Ødegård

SOSIAL DISTANSE: Presidentene Vladimir Putin og Emmanuel Macron praktiserte femmeteren da de møttes i Kreml.

Emmanuel Macron har utnevnt seg selv til sjefforhandler i Ukraina-krisen. Ved hjelp av et intenst skytteldiplomati forsøker Macron å hindre krig, og samtidig få fem nye år som president.

Siden desember har Macron snakket med Vladimir Putin fem ganger, langt oftere enn noen annen vestlig leder. Mandag møtte han Putin i et fem timer langt møte på tomannshånd i Kreml før han reiste videre til Kiev og Berlin.

Macron tror at han kan bruke diplomatiets kunst for å overbevise Putin, som er stormester i geopolitiske maktspill. Den franske presidenten har i snart fem år forsøkt å lokke Putin inn i varmen, dog uten hell.

Møtet i Kreml, der de to presidentene satt ved hver sin ende av et langt ovalt bord, egnet seg best som en illustrasjon på hvor langt partene står fra hverandre. De praktiserte ikke meteren som avstand, men femmeteren. Bildene som kom samtidig fra det ovale kontor i Det hvite hus, der den tyske forbundskansler Olaf Scholz satt sammen med president Joe Biden foran peisen skulle demonstrere det motsatte, et nært og varmt forhold mellom to nasjoner.

Men både i Moskva og Washington snakket de om det samme. Ved å plassere godt over 100.000 soldater ved grensen til Ukraina har Putin allerede oppnådd det han ønsket, å dominere den internasjonale samtalen.

Før Putin i vinter dramatisk høynet den sikkerhetspolitiske spenningen spilte han annenfiolin på den internasjonale scene, fullstendig overdøvet av det storpolitiske spillet mellom Kina og USA. Nå snakker alle om det Putin ønsker skal stå i fokus, sikkerhetsgarantier for Russland og hans krav om å gjenopprette en russisk interessesfære.

FRANSK FORSLAG: På en pressekonferanse sa Vladimir Putin at han ville vurdere forslagene som Emmanuel Macron hadde lagt frem.

Fransk har vært diplomatiets språk siden slutten av 1600-tallet. Macron ville raskt markere seg som en diplomat i verdensklasse etter at han ble valgt til president i 2017. Selv om Russland ble anklaget for innblanding i presidentvalget ønsket Macron Putin velkommen til Versailles, bare noen uker senere. Han viste Putin en utstilling om tsar Peter den store, som hadde besøkt palasset 300 år tidligere.

To år senere inviterte han Putin til den franske Riviera, hvor Macron proklamerte at Europa strekker seg fra Lisboa i vest til Vladivostok i øst. Men det er vanskelig å se at Macron har oppnådd noe med sin diplomatiske sjarmoffensiv.

Men Macron har fortsatt å tale om at Europa trenger å bygge en ny ordning for sikkerhet og stabilitet, og føre en mer selvstendig utenrikspolitikk. To hendelser ga Macron mulighet til å ta lederrollen i Europa. Angela Merkel gikk av forbundskansler i Tyskland og Europas ubestridte leder. Ved nyttår overtok Frankrike det roterende presidentskapet i EU og Macron fikk en viktig talerstol. Macron ønsker å målbære Europas syn i konflikten som involverer USA og Russland.

SJARMOFFENSIV: Sommeren 2019 inviterte Emmanuel Macron Vladimir Putin til Den franske riviera. Macrons forsøk på dialog har så langt gitt få resultater.

Samtidig oppnår Macron å fullstendig dominere nyhetsbilde i den franske valgkampen. Macron er favoritt til å bli gjenvalgt i april. På den franske høyresiden er de tre aktuelle kandidatene mest opptatt av å angripe hverandre. Macron kan i stedet opptre som en statsmann, høyt hevet over bruduljene på høyre fløy.

Macron har lenge ønsket å gjenopprette en dialog med den russiske presidenten. Frem til nylig har han talt for døve ører i Moskva. Etter møtet i Moskva sa imidlertid Macron at han overbeviste Putin om ikke å eskalere Ukraina-konflikten. Det gjenstår å se om han får rett.

Putin er en dreven strateg, som bevisst skaper usikkerhet hos motparten om hva som er hans neste trekk. Har den russiske presidenten virkelig til hensikt å gjennomføre en invasjon av Ukraina, selv om Kreml sier det motsatte?

–Jeg vet ikke om han selv vet hva han skal gjøre, sier president Joe Biden.

Det er nettopp denne usikkerheten om Putins intensjoner som har skapt den farligste situasjon i Europa siden Den kalde krigen.