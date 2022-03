Leder

Det russiske folk er ikke fienden

Det er ikke Russlands befolkning som har gått til krig. De ansvarlige for det FN-fordømte angrepet på Ukraina er en liten gruppe menn som har forskanset seg i Kreml.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Russere i hele verden tar støyten for Vladimir Putins ignorante alenegang. Også her hjemme. De mange rapportene om at russere bosatt i Norge er blitt utsatt for hets og trusler på grunn av Putins handlinger, er rett og slett forstemmende.

Særlig ille er det å høre at barn er blitt mobbet og frosset ut bare fordi de er russiske, eller har russisk familie.

Å demonisere mennesker på denne måten er forkastelig.

Russiske barn i Norge, deres foreldre og slektninger, har like lite ansvar for Ukraina-krigen som hvilken som helst norsk statsborger.

I Norge bor det om lag 4000 personer som er født her av russiske foreldre. I tillegg har drøyt 18 000 innvandret fra Russland, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ingen av disse skal trenge å bli trakassert for det som skjer i Ukraina.

SIVILE TAP: Ukrainske Serhii sørger ved kroppen til sin døde sønn på et sykehus i Mariupol onsdag.

Kun én person har ansvaret for beslutningen som har ført til de lidelser og ødeleggelser som den russiske krigsmaskinen nå bringer over ukrainsk territorium: President Putin.

Det var han som ga den forrykte ordren om å angripe nabolandet. Vladimir Putin har få tilhengere i det norsk-russiske miljøet. De fleste putinister på norsk jord er nordmenn med ståsted i forvirrede politiske grupperinger, sekteriske ideologier og faktaresistente miljøer.

Knapt noen russere i Norge svermer for Putin, det er det helt andre som gjør. Derfor er det dobbelt urimelig å angripe russiske mennesker her hjemme for det en avstumpet elite i Moskva står bak.

Les også VG mener: Riktig med våpen til Ukraina Det tok litt tid før regjeringen gikk ut med sin beslutning om å sende panservernraketter til Ukraina. Det er forståelig.

Vi har alle et ansvar for at uskyldige barn ikke lider overlast som følge av det voksne sier og gjør. Fordomsfulle kommentarer mellom voksne, om enn aldri så «humoristisk» ment, eller generaliseringer av russere på bakgrunn av Putins aggresjonskrig, kan overhøres av små ører og bli gjentatt i skolegården – utenfor kontekst.

Å gjøre barn til medskyldige for en konflikt iverksatt av et autoritært regime, er ikke bare grovt urimelig. Det grenser til psykisk vold.

Redd Barna, Amnesty Norge, Barneombudet og NRK har mottatt og formidlet beretninger om barn og unge med russisk bakgrunn som mottar hatmeldinger. Ikke bare på sosiale medier, men også ansikt til ansikt.

Hva barn sier, er nå en ting. De må veiledes og forklares hvordan dette henger sammen. Da må de voksne være voksne.

Noe annet er hva større ungdommer sier til hverandre, og enda verre: Hva voksne får seg til å si – til barn, eller med barn til stede. Den må bruke vettet, den som har det, er det noe som heter.

Krigens første offer er sannheten, hevdet den amerikanske senatoren Hiram Johnson, da han i 1917 argumenterte for at USA burde holde seg utenfor verdenskrigen som raste i Europa.

Det lykkes han dårlig med. Derimot maktet han å skape en stående devise om at krig ikke bare er en kamp om å kontrollere landområder, men også virkelighetsoppfatningen. Det gjelder i høyeste grad vår evne til ikke å rette baker for smed.