En miljøseier!

Endelig en god miljønyhet: FN-avtalen om å lage en juridisk bindende traktat mot plastforurensing, er et historisk vendepunkt.

Den internasjonale enigheten er selvfølgelig en fjær i hatten for Norge, og for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som har ledet forhandlingene. Men aller mest er dette en global miljøseier.

Selve avtalen er fortsatt ikke i boks, og fortsatt er det runder å gå om både innretning og sluttkommuniké. Men som det heter i ordtaket: Godt påbegynt, er halvt fullendt.

For poenget under FNs miljøforsamlingens femte toppmøte i Nairobi sist uke, var nettopp å lande et vedtak om å sette i gang forhandlinger for å utarbeide en global og juridisk avtale mot plastforurensning. Det vedtaket fikk man i form av en omforent erklæring for felles regler, som blant annet skal omfatte krav til resirkulering og avfallshåndtering.

Det skal også utarbeides et internasjonalt lovverk med forbud mot plastprodukter som inneholder spesifikke miljøgifter.

Målet er at plasten ikke havner i kretsløpet. Å få bukt med plast på avveie vil være et formidabelt fremskritt. Bare ti prosent av all plast som noen gang er blitt produsert er resirkulert.

Enorme mengder ender i naturen. Femten tonn hvert sekstiende sekund, ifølge anslag fra University of Georgia, publisert i Science. Det er 7,8 millioner tonn syntetisk materiale i året. Rett i havet.

STRANDET PÅ SOTRA: I 2017 måtte Viltnemnda avlive en syk gåsenebbhval som gjentatte ganger satte seg fast i grunt vann ved Sotra.

Mange vil huske bildene fra Sotra vinteren 2017 av en strandet gåsenebbhval. Den hadde magen full av plastposer. Bilder som gikk jorden rundt. De gjorde dypt inntrykk – også på hardbarkede klimafornektere som i utgangspunktet mener at naturen selv ordner opp i utslippene vi utsetter den for.

Dels er jo dette riktig, i den forstand at omtrent all forurensing tynnes ut i de nærmest endeløse luftlagene over oss, eller i de sammenhengende verdenshavene som skiller kontinentene og utgjør mer enn 70 prosent av klodens overflate.

Disse enorme vannmassene er et så umettelig deponi at norske kommuner helt frem til våre dager, med vitende og vilje, har senket alt fra utrangerte kjøretøyer til industriavfall i egne fjorder.

Men når mikroplast infiserer blåskjell langs hele kysten, når polyetylen blir «mat» for reker og torsk, og handleposen fra nærbutikken dukker opp i hvalfiskens buk, er det et endetidstegn.

Tiden da vi brukte plast til alt mulig, og deretter overlot det til naturen, må være over. Ellers er det over med alt annet.

Mikroplast, som dels er ørsmå biter av opptrevlede plastprodukter fra vårt dagligliv, dels et industriprodukt i seg selv, blir spist av havets minste skapninger. Som blir spist av de litt større. Som bli spist av de enda større. Sist i denne næringskjeden er vi og barna våre.

Plastproblemet opptar folk flest. Det er vår tids raskest voksende miljøproblem. En undersøkelse foretatt av Universitetet i Bergen viser at nesten ni av ti nordmenn er bekymret for plast i havet.

At 193 land nå er blitt enige om å gjøre noe konkret med dette, er et lyspunkt, tross alt.