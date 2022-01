Kommentar

Enda en Putin-venn i trøbbel

Av Ole Kristian Strøm

Han fikk hovedstaden oppkalt etter seg og store statuer bygget som hyllest til seg selv. Nå er Vladimir Putins gamle presidentvenn i Kasakhstan i trøbbel.

Enda en tidligere sovjetrepublikk opplever opprør mot autoritære styresmakter. Mon tro hva den russiske presidenten tenker.

Putin har alltid vært redd for fargede revolusjoner, som vi tidligere har sett i land som Ukraina, Georgia og Kirgisistan.

Han er selvfølgelig bekymret for at noe lignende kan skje i Russland.

Denne gang er det altså Kasakhstan, der styret har vært mer eller mindre det samme siden Sovjetunionens sammenbrudd for 30 år siden – og faktisk også før det. Nursultan Nazarbajev var først kommunistleder på 1980-tallet, så det frie Kasakhstans første president i 29 år. Siden har han – inntil denne uken – vært leder for landets mektige sikkerhetsråd.

Nursultan Nazarbajev trodde at han hadde funnet en måte å trekke seg på – uten at det skulle gå ut over ham selv. Han gikk av som president i mars 2019 og overlot den formelle makten til en av sine undersåtter. I lang tid hadde han nærmest blitt tilbedt av landets nær 20 millioner innbyggere. Da Nazarbajev gikk av, ble hovedstaden Astana omdøpt til hans fornavn, Nursultan. Og han beholdt faktisk tittelen «elbasy» – «nasjonens leder». Svære statuer ble reist til hans ære.

Nazarbajev hadde tilsynelatende funnet løsningen på problemet som mange aldrende autoritære ledere har; hvordan trekke seg tilbake uten å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Nå er det i stor grad ham folkets raseri er rettet mot – og det systemet han har etterlatt seg.

De er ikke upåvirket av mange år med undertrykkelse, korrupsjon og nepotisme.

Det gjorde det ikke bedre at Nazarbajev plukket sin etterfølger i Kassym-Jomart Tokajev, en karrierediplomat med med bakgrunn som utenriksminister, omtrent så langt fra en folkets mann som det var mulig å komme.

Det skal sies at Nazarbajev unngikk å bruke den volden som vi så i flere andre av de såkalte sentralasiatiske republikker, med det mer tabloide navnet «stan-land». Han holdt seg på god fot med Russland, men fridde også til Vesten og takket være petroleumsinntektene var det mulig å holde en brukbar levestandard.

De siste fem dagene har befolkningen tatt til gatene, de har satt fyr på politibiler og gått til angrep på offentlige bygninger. De er møtt med et svært brutalt politi. Flere av opprørerne skal være «eliminert», som styresmaktene kaller de døde demonstrantene.

Det var prisen på flytende gass som utløste demonstrasjonene. Svært mange har bygd om bilene sine slik at de kan gå på gass. Prisen ble plutselig doblet fra nyttår.

– Flytende gass brukes særlig som billig drivstoff i Vest-Kasakhstan, hvor demonstrasjonene først brøt ut. Dette er også regionen der landets gass- og oljeindustri ligger, og det var oljearbeiderne som begynte protesten mot de høye prisene, forteller Ivar Dale i Helsingforskomiteen. Han har bodd i Kasakhstan tidligere.

Misnøyen mot regimet har nå kommet til overflaten gjennom protestene mot gassprisene.

Nordmenn flest forbinder nok Kasakhstan mest med Borat-figuren, skiyndlingen Vladimir Smirnov og verdensrekordene på skøyter i høyden utenfor Alma-Ata, eller Almaty som vi sier nå.

Det er nettopp i Almaty at opptøyene har vært mest voldsomme. Selv om hovedstaden ble flyttet herfra på slutten av 1990-tallet, er det fortsatt Kasakhstans økonomiske hovedstad og den største byen.

Lokale medier skriver at 12 personer fra politi og militære er drept. Tass antyder at en av dem skal ha blitt funnet med hodet kappet av – men dette er ikke bekreftet. Antallet demonstranter som har måttet bøte med livet, er mer uklart, men det kan være flere titalls.

Den nåværende presidenten ba torsdag morgen om hjelp fra en militærallianse av tidligere sovjetstater, for å dempe opptøyene. Han kalte demonstrantene for «internasjonale terrorister».

Russland er blant landene i denne alliansen. Ifølge Tass skal «fredsbevarende styrker» fra Russland, Hviterussland, Armenia, Tadsjikistan og Kirgisistan sendes til Kasakhstan, angivelig bare for å patruljere strategiske objekter og at kasakhstansk politi og militære selv skal hanskes med demonstrantene. Men de utenlandske styrkenes tilstedeværelse er selvfølgelig i seg selv en provokasjon for folk flest.

Landet er enormt stort, som hele Vest-Europa. Det er verdens største land uten kystlinje mot et «ekte» hav, bare mot Det kaspiske hav. Det har også store naturressurser. For Vladimir Putin og Russland er det en viktig partner. Putin ville nok aller helst ha sittet på gjerdet og sett an utviklingen i Kasakhstan, men nå blir Russland involvert gjennom sikkerhetsalliansen.

Folk på gatene i Kasakhstan vil ha endring, men det er uklart hvor sterkt opposisjonen står. Sivile organisasjoner og all opposisjon mot regimet har blitt holdt nede, det samme gjelder frie mediene.

Kasakhstans mest kjente figur utenlands, «Borat», er definitivt ikke aktuell, og det kommer til å bli vanskelig å finne en samlende figur i det enorme landet, der nær 20 prosent av befolkningen er russere, mens bortimot 70 prosent er kasakher.

Som i mange andre tidligere sovjetrepublikker er det ingen tradisjon for demokrati, og derfor er det ikke åpenbart at uroen vi opplever i disse dager, vil føre til endring i Kasakhstan.