Historien gjentar seg i Afghanistan

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Tegning: Roar Hagen

Etter at USA og andre vestlige land begynte å trekke tilbake sine tropper fra Afghanistan i mai, har det som «alle» fryktet skulle skje, også hendt.

Talibanerne har på få måneder tatt kontroll over store deler av landsbygda og mange viktige grenseoverganger til nabolandene Pakistan, Iran og tidligere sovjetrepublikker i Sentral-Asia. Nå er de i full gang med å innta også byer - og situasjonen i landet forverres raskt.

Det rapporteres om rakettangrep, om avrettinger av byråkrater, om lik på gatene og om sivile som havner i kryssild og ikke har mulighet til å flykte.

Taliban hevder å ha kontroll over minst 85 prosent av landet. Den vestlig støttede regjeringen i Kabul kan kollapse om noen måneder om dette fortsetter. Taliban har allerede gjennomført bombeaksjoner i landets hovedstad.

Nesten daglig får vi meldinger om provinshovedsteder som faller. Det har på veldig kort tid skjedd i ti av 34 provinser. Flere av de viktigste provinshovedstedene er nå under hardt angrep.

Donald Trump fattet beslutningen om å avslutte USAs lengste krig, som ble innledet etter 9/11-angrepene i 2001. Men det er Joe Biden som administrer den amerikanske retretten.

Uansett om man mener at USA overgir Afghanistan eller avslutter en urettferdig okkupasjon, så er de fleste enige med Biden om at USA ikke kan fortsette å krige i Afghanistan i det uendelige. Målet var opprinnelig å tilintetgjøre terrornettverket al-Qaida og ta livet av deres leder Usama bin Laden. Det klarte de for ti år siden.

Men de fleste andre problemene er blitt uløste: fattigdommen, volden, opiumhandelen og - ikke minst - kvinneundertrykkingen.

Vesten trekker seg ut med halen mellom beina.

Akkurat nå ser det ut som om Afghanistan er på vei tilbake til nittitallet - etter at russerne hadde trukket seg ut - de presteutdannede fra madrasene i Pakistan kom hjem, med våpen i hånd, og lovte å skape ro. De ville også skape en islamsk stat med en ekstrem tolkning av koranen med forbud mot musikk og TV, kvinner fikk ikke jobbe, kvinner skulle dekke seg til fullstendig - og de som ikke fulgte reglene, ble steinet i offisielle tilstelninger på stadion i Kabul. Men i motsetning til det vi så av IS for få år siden, skjedde talibans maktovertakelse i det skjulte, uten sosiale medier.

Både den gang, og for så vidt også i dag, er det liten interesse i Vesten for det som skjer.

TALIBAN: Tilhengere av taliban med deres karakteristiske hvite flagg i en grenseby til Pakistan. Foto: Tariq Achakzai / AP

Interessen kan nok bli atskillig større om Afghanistan faller i talibanernes grep, og det kommer en flyktningestrøm. Foreløpig er det nesten ingen, men FNs flyktningorganisasjon UNHCR advarer om at det kan endre seg raskt - om utviklingen går som det ser ut til nå.

At talibanhærene spiser seg stille og rolig inn i område etter område, bør knapt sjokkere noen. Heller ikke amerikanerne. Maktforholdet mellom taliban og regjeringsstyrkene er blitt utlignet. Og spørsmålet er om de føderale styrkene kan klare å mobilisere på samme måte som taliban, som tydeligvis blir sterkere og sterkere for hver dag.

GOD MOTTAKELSE: En taliban-kriger får tilsynelatende en god mottakelse i Pul-e-Khumri, en av provinshovedstedene som er inntatt de siste dagene. Foto: AFP

Talibanerne har allerede skrudd til. Det har blant annet gått ut over uavhengige journalister. Og ifølge politiet i provinsen Balkh tok talibanerne sist uke livet av en 21-årig kvinne fordi hun hadde hatt på seg for ettersittende klær og ikke var ledsaget av en mannlig slektning.

Noen vil nok si at Afghanistan begynte å gå i glemmeboken allerede da George W. Bush & co festet blikket på Irak i 2003. For optimismen var stor høsten 2002 da kvinner kastet burkaen, og det veltet inn med afghanere som hadde vært i eksil utenlands, og som nå så store muligheter i hjemlandet. Det var en magisk tid for afghanerne, og siden har det stort sett gått fra vondt til verre.

Operasjonen har vært en tragedie på mange plan. For eksempel økonomisk - bare USA har brukt et halvt norsk oljefond og et par tusen menneskeliv. For Norge er tallene over ti milliarder kroner og ti liv.

USA og Nato hadde på det meste 150.000 soldater i Afghanistan, men klarte aldri å nedkjempe Taliban, ei heller gjøre afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å gjøre det.

Vestlige generaler og diplomater satte seg ikke godt nok inn i historien. For historisk er det ikke overraskende. Gang på gang i flere tusen år har det lyktes små, primitivt bevæpnede afghanske krigsherrer å beseire store hærer.

Det var aldri noen klar plan for hva Vesten ville i Afghanistan - etter at al-Qaida var knust, bin Laden var død og taliban fordrevet, eller kanskje rettere sagt: de hadde vendt tilbake til det sivile liv.

TALIBAN-HÆR: Taliban-styrker i byen Kunduz i det nordre Afghanistan. Foto: Abdullah Sahil / AP

Om Kabul-regimet faller, kan vi få en ren reprisene av det som skjedde etter at Sovjet trakk seg ut i 1989; en blodig borgerkrig som ble avsluttet med at talibanerne toget inn i Kabul i 1996.

Det gjorde Afghanistan til en fristad for internasjonale terrorister.

Vi har all grunn til å frykte at det samme kan skje også 25 år senere.