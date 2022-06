Leder

Polsk kritikk av allierte

Polens president Andrzej Duda kritiserer tyske og franske ledere for å ha samtaler med Vladimir Putin. Dudas uttalelser er et av flere uttrykk i senere tid på at det finnes ulike syn blant vestlige land på forholdet til Russland, og på den pågående krigen i Ukraina.

Putins krig mot Ukraina har pågått i over 100 dager. Det er ikke uventet at det oppstår diskusjoner blant vestlige allierte om veien videre. Det er vanlig med åpne diskusjoner blant demokratiske land.

President Dudas kritikk av Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron i avisen Bild går på at de to flere ganger har hatt samtaler med Vladimir Putin. Han mener de ikke oppnår noe med disse samtalene. Duda mener dessuten at dette bidrar til «en slags legitimering av en person som er ansvarlig for krigsforbrytelser begått av det russiske militære i Ukraina».

Polen har dyrekjøpte historiske erfaringer med undertrykkelsen fra Sovjetunionens tid. Det skal vi ha stor respekt og forståelse for. Duda trekker sammenligninger til situasjonen under andre verdenskrig. Vi er ikke der i dag. Vestlige land har nettopp vært opptatt av at krigen i Ukraina ikke skal få utvikle seg til en enda større og farligere konflikt.

Det kan gjøre det nødvendig for europeiske ledere å snakke med Putin, i den hensikt å legge frem vestlige standpunkter. De skal ikke forhandle på vegne av Ukraina. Den ukrainske regjeringen må ta stilling til hva som er et akseptabelt utgangspunkt for våpenhvile og fredsforhandlinger.

PRESIDENTMØTE: Polens president Andrzej Duda møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv 22. mai.

Det er viktig å ikke gjøre uenigheten på vestlig side større enn den faktisk er. Problemer oppstår først hvis det oppstår en dyp splittelse som svekker det vestlige samholdet i en kritisk tid for Europa. Putin har alltid forsøkt å skape splittelse i vest. Det må han ikke lykkes i.

Det motsatte har vært tilfelle, så langt. Både EU- og Nato-landene har stått sammen og vist stor handlekraft etter Putins uprovoserte invasjon av et selvstendig naboland.

UKRAINSKE FARGER: President Emmanuel Macron og forbundskansler Olaf Scholz foran Brandenburger Tor 9. mai. Landemerket i Berlin var opplyst i Ukrainas farger.

Det må være rom for diskusjoner, så lenge samholdet består om det mest sentrale. Det er fortsatt viktig å legge press på Putin for å få ham til å stanse krigen. Det må skje gjennom økonomiske og politiske sanksjoner. Europa er dessuten godt i gang med å redusere sin avhengighet av russisk energi.

Vestlige land må samtidig opprettholde den politiske, økonomiske og militære støtten til Ukraina. På de kommende toppmøtene i EU og Nato forventer vi at de allierte fastholder det som til nå har vært en felles linje i forhold til russisk aggresjon og vår solidaritet med Ukraina. Nettopp i en krisetid ser vi hvor viktig forpliktende internasjonalt samarbeid er, både på det politiske plan i EU og når det gjelder vårt felles forsvar i Nato.