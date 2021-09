RASISME TIL HVERDAGS: – Vi har valgt å vise frem at rasistiske bøker, bilder og varemerker fordi de i mange år var del av norsk populærkultur og fordi det har satt spor. Hverdagsrasisme har ikke oppstått av seg selv, skriver kronikkforfatterne. Eksemplene er varemerket Black-Boy som i 2010 ble avviklet med begrunnelse i at navnet «kunne oppfattes som rasistisk», den populære barneboken «Veskle Svarte Sambo» (1899) av den skotske forfatteren Helen Bannemann, og tegneseriealbumet «Tintin i Kongo» (1931), av belgieren Hergé.

Rasisme er på agendaen – men hvordan?

«Vi må tørre å snakke om det» sies det. En oppfordring det er vanskelig å være uenig i. Like fullt, det er noen dilemmaer forbundet med å sette rasisme på agendaen, løfte den frem og ramme den inn. Og hva er egentlig denne hverdagsrasismen det så ofte refereres til?

CORA ALEXA DØVING, forsker 1 ved HL-senteret

MONA ABDEL-FADIL, seniorforsker ved HL-senteret

I 2015 kom FNs rasediskrimineringskomité med kritikk av Norge. Begrepet rasisme glimret med sitt fravær i politiske programmer så vel som i offentlige debatter. Hvorfor bruker dere ikke ordet rasisme, lød spørsmålet fra internasjonalt perspektiv.

Våren 2020 endret dette. Etter Black Lives Matter nådde norske byer, snakkes rasisme om som aldri før. Daglig formidles personlig vitnesbyrd om erfaringer med rasisme.

Erfaringsfortellinger til tross, det finnes få systematiske analyser. Vi vet lite om utbredelsen av rasisme og hva samtidens rasisme springer ut av. Vi mener empatisk innlevelse med erfaringer er helt sentralt – men det er ikke nok for å identifisere rasisme og gjøre noe med det.

I etterkant av 22. juli 2011, økte den norske forskningen på rasisme. Naturlig nok med vekt på en ideologisk og dødbringende variant. Derfor vet vi mye om rasisme som grunnelement i høyreekstremisme. Dette er også den kunnskapsbanken det refereres til i offentligheten. Forskning på erfaringer, er det derimot lite av. Når nettopp erfaringene har blitt så sentrale i offentlig debatt, bør forskningsfeltet følge etter.

Selv om forskere er uenige om hvordan rasisme skal måles, er det en myte at det er stor uenighet om hvordan rasisme skal defineres. Rasismedefinisjoner veksler noe mellom å legge vekten på rasistiske ideer (rasisme er troen på at osv) og rasisme i praksis, (rasisme er urettferdig behandling på bakgrunn av osv).

Felles i de fleste definisjoner er imidlertid at rasisme grunnleggende sett handler om underordning av mennesker kun på grunnlag av utseende, etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn.

Rasisme har ulike alvorlighetsgrader. Når rasisme er del av det juridiske (apartheid) er det eksempelvis svært alvorlig. I Norge er rasisme forbudt. Å ta et oppgjøre med rasisme må derfor bety noe mer enn å ta et oppgjør med ekstrem rasistisk ideologi. Da bør vi vite hva den såkalte hverdagsrasismen er – også utover innsikten vi får fra enkeltindividenes erfaringsfortellinger.

Men hvorfor ordet hverdag foran rasisme? Hensikten er å synliggjøre at rasisme ikke bare hører hjemme i ekstreme miljøer: Den vanligste formen for rasisme er nemlig den som ikke er politisk organisert. Hverdagsrasisme kan dekke alt fra rasistiske ytringer og diskriminering til mer usynlige handlinger som blikk, latterliggjøring eller uttrykk for forakt. Rasisme er lett å gjenkjenne når vi åpner en historiebok eller når den når avisoverskriftene, men hverdagsrasismen er ofte usynlig for dem som ikke rammes av den.

I forbindelse med en utstilling om hverdagsrasisme har HL-Senteret samlet inn femti intervjuer fra mennesker med ulik minoritetsbakgrunn. Noen bruker ordet rasisme om sine erfaringer, andre snakker heller om «summen av møter med fordommer». Felles er at de sier synlighet gjør dem utsatt. Samtidig er usynlighet del av den samme erfaringen: opplevelsen av å forsvinne som individ og bli gjort til representant for en gruppe.

Gjennom historien har minoritetsgrupper blitt fremstilt på ulike måter. Følgelig kan erfaringer de har i samtiden variere. En god del er allikevel likt. Og aller vanligst i den norske hverdagsrasismen er det å bli møtt med negative antakelser om ens personlighet basert på utseende eller antatt gruppetilhørighet. Erfaringer med rasistiske skjellsord er også svært vanlig. Et skjellsord kan hviskes i forbifarten eller ropes fra en tribune – og de er forbausende ofte bestående av referanser til skadedyr eller dyr vi finner i jungelen.

Uten personlige historier, ville vi visst lite om hva rasisme i Norge er. Samtidig: å la personlige vitnesbyrd bli stående som eneste kilde skaper noen dilemmaer. En enkelthendelser gir ikke innsikt i rasismens omfang eller mønstre. Et annet dilemma oppstår når erfaringer forbundet med det å være minoritet i seg selv ikke skilles fra erfaringer med rasisme, da vil alvoret i rasismebegrepet vannes ut. Personlige fortellinger kan også føre til at vil fylles med empati, men mister interessen for å lete etter årsaker.

I HL-senterets nye bidrag til «å snakke om rasisme – en utstilling». er erfaringsfortellinger bærebjelken, men vi har forsøkt å sette dem i sammenheng. Karikerte bilder av mennesker med mørk hud på bananreklamer, pepperbokser og i utallige barnebøker var vanlig i norske hjem frem til rundt 1970 tallet, og det har satt spor. Bilder fra den gangen rasisme var allment akseptert kan derfor være en nøkkel til å identifisere nåtidens fordekte fortsettelse. Så la oss vise frem arven.

Eller? Er det å tørke støvet av det som ligger på historiens skraphaug uproblematisk, hva om vi resirkulerer gamle rasistiske ideer? Skal vi utsette besøkende for ubehaget ved å se på karikaturer med overdimensjonerte lepper og kulerunde øyne (et ubehag som ikke vil treffer besøkende likt)? Vi har valgt å vise frem at rasistiske bøker, bilder og varemerker fordi de i mange år var del av norsk populærkultur og fordi det har satt spor. Hverdagsrasisme har ikke oppstått av seg selv.

(Kronikkforfatterne er for tiden aktuelle som kuratorer for en ny utstilling om hverdagsrasisme på HL-senteret i Oslo.)