Forbildet idretten trenger!

Maren Lundby har satt egen helse foran medaljejag.

Helse er viktigere enn gullmedaljer. Norsk idrett må ta problemstillingene som følger av vektpresset på ytterste alvor.

Forskning viser at risikoen for å utvikle spiseproblemer eller spiseforstyrrelser er høyere i toppidretten enn i resten av samfunnet.

I enkelte idrettsgrener har vekt en stor innvirkning på muligheten til å kunne bli best.

I jaget etter gull og heder har en rekke utøvere gjennom flere tiår endt opp med å utvikle spiseforstyrrelser. Det har vært skrevet mye om skiidretter i det siste, men også grener som for eksempel turn og sykling kan være utsatte.

Ingen har oversikt over omfanget av utøvere som i en eller annen grad sliter med mat.

Selv om det gjøres en del for å bekjempe problemet, fremstår det klart at det ikke gjøres nok. Både fra idrettens side og på politisk hold må bevisstheten skjerpes.

VG har den siste tiden belyst problemet om idrettens syke side.

Historiene er sterke vitnesbyrd om hvor fort det kan gå galt når fokuset på kropp og vekt tar overhånd for ambisiøse utøvere.

Problemstillingen er kompleks, og det er mange årsaker til at en person kan utvikle spiseforstyrrelser.

Det er også stor spennvidde i hvor hardt hver enkelt rammes.

En annen side ved temaet idrett og vekt handler om å ikke havne der at idrettslige ambisjoner medfører at en setter i gang ekstrem slanking.

Her har skihopperen Maren Lundby nå gått foran som et svært sunt forbilde.

Hun hadde høye ambisjoner om å forsvare OL-gullet fra 2018, men har merket at kroppen har gjennomgått en naturlig forandring.

Nå har hun tatt valget om å prioritere egen helse fremfor gulljaget.

Lundby dropper derfor OL i stedet for å tvinge seg ned i vekt på en måte hun ville opplevd som uforsvarlig.

Valget er garantert ikke enkelt, men det fremstår både klokt, modent og verdibasert.

Toppidrett handler om å tyne ut det siste lille, og i jakten på marginer vil vi nok aldri havne der at utfordringer rundt mat og vekt forsvinner helt.

Men veldig mye kan tas tak i for å øke bevisstheten rundt problematikken.

Da er det så viktig at vi får høre forskjellige typer historier fra idrettens virkelighet, som bidrar til å sette sunn idrett skikkelig på dagsordenen.

All ære til Maren Lundby og andre forbilder for hvordan de utviser en forbilledlig åpenhet om et personlig tema.