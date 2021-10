Debatt

Arbeiderpartiet må stå klippefast på EØS-avtalen

Arbeiderpartiet står «klippefast» på EØS-avtalen ifølge eget program. Kun tidvis er Jonas Gahr Støre like forbilledlig klar i spørsmål om Norges tilknytning til EU.

THEODOR BARNDON HELLAND, statsviter i tankesmien Civita

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet – bedre kjent som EØS-avtalen – er Norges viktigste internasjonale samarbeidsavtale. Den gir Norge tilgang til det europeiske fellesmarkedet med 450 millioner innbyggere, og sikrer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital mellom de 30 landene avtalen omfatter. Dette skaper vekst, velstand og arbeidsplasser i hele Norge. Dessuten fører EØS-avtalen til at vi kan reise, studere, arbeide og bosette oss i EU-land uten nevneverdige problemer.

EØS-avtalen er en dypere og mer integrert form for samarbeid enn en hvilken som helst handelsavtale. Mens en handelsavtale først og fremst regulerer import og eksport av ulike lands varer og tjenester, er EØS-avtalen også et rammeverk for hvordan slike varer og tjenester produseres og konsumeres i de enkelte landene. Det er vanskelig å se for seg at EU vil reforhandle en så velfungerende tilknytningsform med et utenforland som Norge.

Ifølge Arbeiderpartiets program står de «klippefast på EØS-avtalen». Støre har dessuten uttalt at «EØS-avtalen ligger til grunn for Ap i regjering. Punktum. Ferdig snakka» og kalte det «en garanti». I dette tilfellet er han forbilledlig klar, og fortjener ros når han forsvarer EØS-avtalen i slikt ordelag.

Om Arbeiderpartiet virkelig står «klippefast» på EØS-avtalen må de vokte seg for å ikke uthule den. Å benytte smutthull for å trenere EUs fjerde jernbanepakke er for eksempel neppe velegnet for å styrke EØS-avtalens legitimitet. Det er grunn til bekymring for stadig ettergivelsespolitikk overfor Senterpartiet, SV eller andre.

Senterpartiet, som Støre nå ser ut til å danne regjering med, og SV, som ser ut til å bli Støres foretrukne samarbeidspartner i Stortinget, er begge er motstandere av avtalen. Senterpartiet skriver at de vil «erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser». SV skriver om avtalen at den er «udemokratisk» og er misfornøyd med avtalens «handlingsrom for å regulere markedene». Også SV vil erstatte EØS-avtalen med en «handelsavtale».

Det er vanskelig å se for seg en handelsavtale som sikrer for eksempel åpne grenser i Europa, tilgang til helsetjenester for alle europeere i alle europeiske land eller tilgang til det europeiske studie- og arbeidsmarkedet. Hvordan Senterpartiet og SV skal – eller vil – trygge slike fundamentale friheter vites ikke.

Når Støre inntar statsministerposten er det viktig at alle som støtter EØS-avtalen står sammen om at den skal opprettholdes slik den er i dag. Det er sammen med Høyre, Venstre og KrF at Støre kan finne flertall for EØS i Stortinget, hvis det skulle bli nødvendig.