REPLIKK: – Det koster langt mer å la være å løse klimakrisen enn å gjennomføre klimatiltak, skriver Anne Karin Sæther.

Debatt

Klimatiltak lønner seg

Anti-klimatiltak-aktivistene bør prøve å se det positive med klimapolitikken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNE KARIN SÆTHER, seniorrådgiver i Footprint

I et svar til min kronikk «Hvor ekstreme må klimatiltakene bli?» (2. april), skriver høyskolelektor Øystein Sjølie at 2 graders oppvarming «ikke er særlig alvorlig» (9. april).

Han ser ut til å mene at ikke gjør noe om vi ikke når klimamålene.

Samfunnsøkonomen Sjølie er en slags anti-klimatiltak-aktivist som pleier å framstille offensiv klimapolitikk som uansvarlig, samtidig som han argumenterer hardt for den fossile energien.

Jeg mener vi må flytte oss fra fossil til fornybar energi så fort som overhodet mulig, og fra bruk-og-kast til en sirkulær økonomi. Underveis må vi ta hensyn til naturen og sosiale forhold, ellers vil det ikke gå bra.

Jeg har sympati for at Sjølie mener det er viktigst å sikre global menneskelig velferd, men det er merkelig at han ikke tar innover seg at klimakrisen går utover menneskelig velferd. Mer flom og tørke, dårligere tilgang på drikkevann og mat er noe som rammer alles velferd, og særlig de fattigstes.

En mer klimavennlig verden vil gi oss bedre luft, et sunnere miljø, mindre ekstremvær enn ellers og en tryggere framtid.

Klimatiltak vil dessuten lønne seg. Dette er slått fast av en lang rekke eksperter – fra Stern-rapporten i 2006 til en studie med 700 økonomer gjennomført av amerikanske Institute for Policy Integrity i fjor.

Det koster langt mer å la være å løse klimakrisen enn å gjennomføre klimatiltak.