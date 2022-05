TIL FRIHETEN: – Mange aktivister fra Belarus har flyktet til Ukraina de siste årene for å unngå å bli fengslet av Lukashenko, i likhet med russiske menneskerettsaktivister som har flyktet fra Putin, skriver kronikkforfatterne.

En europeisk fagbevegelse angripes i krigens skygge

I forrige uke ble de frie og uavhengige fagforeningene i Belarus (Hviterussland) utsatt for det verste angrepet mot europeisk fagbevegelse på flere tiår. Norske myndigheter må reagere og gjøre det de kan for å hjelpe dem som er arrestert eller har måtte flykte.

ESPEN LØKEN, rådgiver i Industri Energi og ansvarlig for «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter»

JOSTEIN HOLE KOBBELTVEDT, daglig leder i Raftostiftelsen

Den 19 april ble hele ledelsen i den faglige landsorganisasjonen BKDP arrestert av det belarusiske sikkerhetspolitiet KGB. Påfølgende dager ble også ledelsene i alle medlemsforbundene arrestert. Per i dag gjelder dette minst 20 personer, men antagelig flere.

Fagforeningskontorene og de private hjemmene deres ble ransaket. PC-er, minnepinner, personlige dokumenter, pass, bankkort, SIM-kort fra utenlandske mobiloperatører, fagforeningsflagg, alt med hvit-rød-hvite bånd, flagg, symboler, brosjyrer og bøker ble tatt. Ansatte i organisasjonene har fått telefonene sine avstengt, og er umulige å nå.

Denne uavhengige fagbevegelsen fikk i fjor «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» for sin uredde kamp for demokrati og arbeidstagerrettigheter.

Til tross for regimets forsøk på å ta kontroll over de uavhengige fagforeningene og komplisere rekruttering, organisering og vanlig fagforeningsaktivitet, har de aldri gitt opp.

De har i mange år vært en torn i øynene på diktatoren, president Lukashenko, men særlig etter at fagforeningene var sentrale i de massive protestene etter det forfalskede presidentvalget høsten 2020 har angrepene på dem tiltatt, i likhet med angrep på menneskerettighetsaktivister, politisk opposisjonelle og uavhengige sivilsamfunnsorganisasjoner.

I august i fjor ble journalistforbundet oppløst av myndighetene, og flere aktivister fra BKDP-tilsluttede forbund ble arrestert. I begynnelsen av april ble fagforbundet for radioelektronisk industri (REP) offisielt stemplet som en ekstremistorganisasjon og alle aktiviteter ble forbudt. En rekke tillitsvalgte har blitt sparket fra jobbene sine.

Nå har Lukashenko-regimet slått nådeløst til mot hele den uavhengige fagbevegelsen. Per 25 april vet vi fortsatt ikke hva anklagene offisielt går ut på. Myndighetene har ikke sagt noen ting. Vi kan anta at en hovedgrunn er fagbevegelsens klare motstand mot invasjonen i Ukraina, der Lukashenko har bistått Russland aktivt blant annet gjennom å la Putin transportere tropper og våpen gjennom landet. Rett etter invasjonen kom BKDP med følgende uttalelse:

«På vegne av medlemmene av de uavhengige fagforeningene i Belarus, arbeiderne i landet vårt, bøyer vi våre hoder for dere, våre ukrainske brødre og søstre. Vi ber dere om unnskyldning for skammen, skammen som den hviterussiske regjeringen har påført alle belarusere, etter å ha blitt en alliert av aggressoren og åpnet grensen til Ukraina for invasjonen.»

PROTEST: – LO og regjeringen ved UD har også protestert mot arrestasjonen av hviterussiske fagforeningsfolk.

Grunnleggende arbeidstagerrettigheter er en sentral del av menneskerettighetene. Regimer som nekter organisasjonsfrihet, som fengsler fagforeningsfolk eller tillater omfattende trakassering av tillitsvalgte bryter menneskerettighetene. En sterk og uavhengig fagbevegelse er ikke bare en del av demokratiet, men en forutsetning for et demokrati som inkluderer menneskene som sørger for at hjulene går rundt i samfunnet.

FNs arbeidslivsorganisasjon ILO har flere ganger kommet med sterk kritikk av de alvorlige bruddene på arbeidstagerrettigheter i Belarus. I mars kritiserte ILO-komiteen for organisasjonsfrihet regjeringen for at den fortsatt ikke har iverksatt anbefalingene fra en ILO-undersøkelseskommisjon fra 2004.

Ved å undertrykke de demokratiske fagorganisasjonene bryter Belarus sine internasjonale forpliktelser, inkludert ILO-konvensjon 87 om organisasjonsfrihet og beskyttelse av retten til å organisere seg, en konvensjon som har blitt ratifisert av Belarus.

Generalsekretæren i ILO, Guy Ryder, krevde i en uttalelse sist torsdag at alle arresterte umiddelbart løslates og at myndighetene «må ta alle nødvendige tiltak for å sikre at de kan utføre sine fagforeningsaktiviteter i et klima fritt for vold, trakassering eller trusler av noe slag».

Vi har nå en regjering i Norge som flere ganger har uttalt at den vil legge stor vekt på arbeidstagerrettigheter internasjonalt. Vi forventer at dette følges opp i praksis gjennom å engasjere seg overfor Belarus og hjelpe både de som fengsles og de som flykter fra dette autoritære regimet.

Mange aktivister fra Belarus har flyktet til Ukraina de siste årene for å unngå å bli fengslet av Lukashenko, i likhet med russiske menneskerettsaktivister som har flyktet fra Putin.

Nå må de flykte videre vestover.