Leder

Ingen blir fornøyd

I SPAGATEN: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med partikollega Sandra Borch.

Bakteppet for årets jordbruksoppgjør har sjelden vært vanskeligere. Med Sp i regjeringskontorene er forventningene spent til bristepunktet, noe partiet kan takke seg selv for.

Nå krever bøndene 11,5 milliarder kroner, drøye 12 ganger mer enn staten tilbød i fjor.

Pandemi og krig i Ukraina har synliggjort viktigheten av norsk matproduksjon. Men også av å holde igjen på pengebruken. Det blir en nesten umulig spagat for landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Frustrasjonen blant norske bønder har vokst over år. Mange spør seg om dette er et yrke verdt å satse på. For mange står ikke arbeidsinnsatsen i samsvar med inntekten. At et urovekkende antall dyr er meldt inn til slakt, er et tegn på at mange er nær ved å gi opp.

Norge trenger aktive bønder med fremtidstro, og verden trenger all mat som kan produseres, skriver VG på lederplass.

Selv om det lenge har vært et mål å tette lønnsgapet mellom bønder og sammenlignbare yrker, har dette vist seg lettere sagt enn gjort. I fjor brøt landbruksorganisasjonene forhandlingene med staten.

Tilliten til Erna Solbergs regjering var tynnslitt. Bøndene håpet på bedre tider med Sp ved makten.

Den elleville prisstigningen rammer norsk landbruk hardt. Selv om de tidlig fikk kompensasjon for høye strømpriser, merkes skyhøye priser på varer som bønder er storforbrukere av, som diesel, kunstgjødsel og byggevarer.

Lønnsveksten fra 2021 til 2022 var beregnet til 18 800 kr, men fasiten ligger nærmere minus 40 000.

Samtidig er økende renter mørke skyer i horisonten for en bransje som har investert og fortsatt må investere mye i nye og mer fremtidsrettede fjøs og driftsbygninger, samt i kostbart utstyr. Unge bønder som vil satse, må også bruke mye penger for å modernisere og bedre driften.

Men nettopp frykten for inflasjon og høye rentekostnader er en årsak til at regjeringen må holde mer igjen på pengebruken enn man kunne ønske.

Bøndenes krav er rekordhøyt. Av de 11,5 milliardene er 2,4 mrd. kompensasjon for økte kostnader. Det alene er godt over størrelsen på hele fjorårets krav.

At bøndene må kompenseres for deler av kostnadsveksten, er åpenbart. Samtidig er det mange andre små- og mellomstore bedrifter som har store utfordringer. Det er ingen liten utfordring å balansere dette på en rettferdig måte, uten at pengebruken løper løpsk.

At bøndene får innfridd alle sine krav, er urealistisk. Regjeringens utfordring blir nok heller å minimere skuffelsen. Bøndenes oppgjør må skjer innen ansvarlige rammer, men samtidig med forståelse for landbrukets betydning, i tider som dette. Det virker særlig fornuftig å øke selvforsyningsgraden av korn i en tid hvor Europas kornkammer, Ukraina, står i brann.

Det er langt mer enn Senterpartiets oppslutning som står på spill.