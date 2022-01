Kommentar

Tennis-skandalen: Send «Novax» ut!

Av Leif Welhaven

Novak Djokovic er i hardt vær i Australia.

Verdens største idrettsstjerner står ikke over loven. Australia bør snarest sende Novak Djokovic ut av landet.

Sagaen rundt den serbiske tennisstjernen får stadig nye kapitler. Historien inneholder etter hvert så mye rart at den kunne egnet seg ypperlig som et Netflix-drama eller noe sånt.

I virkelighetens verden er det først og fremst trist at en så stor idrettsmann har opptrådt så egoistisk og skjødesløst som Novak Djokovic har gjort.

I skrivende stund er det fortsatt ikke 100 prosent sikkert at oppførselen hans får de konsekvensene den bør få. Men håpet stiger om at likhet for loven seirer til slutt.

For alle som ikke har hengt med i svingene om hva saken handler om, kan hovedpunktene oppsummeres som følger:

Verdens beste tennisspiller har nektet å vaksinere seg mot covid-19, i strid med medisinske råd. Samtidig har Australia som hovedregel et krav om vaksine for innreise til landet.

Da Novak Djokovic reiste til Melbourne i januar, ble det hevdet at et medisinsk unntak var på plass, slik at han kunne delta i Australian Open som uvaksinert.

Så ble det fullt kaos, med en berg-og-dalbane i fullt flomlys.

Han ble nektet innreise, plassert på karantenehotell, fikk nytt håp av en dommer - og har nå fått visumet inndratt etter at immigrasjonsministeren grep inn.

Det gjenstående spørsmålet er om advokatene til Djokovic kan få til enda en juridisk ekstraomgang, eller om det bærer ut av landet.

Denne saken er på den ene siden komplisert, men på den andre siden temmelig enkel.

Det kan godt være at australske myndigheter kunne håndtert detaljer annerledes, men kjernen i det hele handler om en idrettsstjerne som har utvist manglende respekt for en kollektiv krise.

En ting er det åpenbart ukloke i at han nekter å ta vaksinen, og slik sett gjør seg til et dårlig forbilde. Men på toppen av det hele er det de siste dagene avslørt forhold som kan skape ytterligere trøbbel for Djokovic.

Vi vet at det var feil i visumsøknaden hans. Det er hans ansvar, selv om han skylder på teamet.

Vi vet at Djokovic testet positivt på covid-19 i desember, men likevel stilte opp til et intervju etter å ha blitt kjent med smitten. Det er i strid mer serbiske covid-regler.

Det er også et spørsmål hvordan en reise til Marbella samsvarer med hva han har oppgitt med tanke på forflytninger den siste tiden.

I den første tiden etter at bråket oppstod fikk Djokovic sympati fra flere hold, og offentligheten fremstod polarisert om hvorvidt han burde få sjansen til å ta sin tiende tittel i Australian Open.

Men jo mer som er kommet frem om gale opplysninger og det som ikke kan kalles annet enn en covid-respektløs atferd, spørs det hvor mye medfølelse som er igjen utenfor den hardeste kjernen.

Under mye av pandemien har det vært et hett tema i hvilken grad toppidretten skal ha særregler. Her ser vi dessverre et ekstremeksempel på en stjerne som ser ut til å ha tatt seg til rette på en måte som bryter med forventningene storsamfunnet må kunne ha til ham.

Novak Djokovic er en gudbenådet tennisspiller, men det blir feil på veldig mange vis dersom denne farsen ender med at han får spille Grand Slam-turneringen.

Om Djokovic får bli i Australia nå, vil det være en hån mot de mange som pliktskyldigst har overholdt smittevernregler i en svært krevende tid, der den australske befolkningen har måttet tåle mye.

Saken er vrien, men konklusjonen bør være enkel: Novak «Novax» Djokovic må sendes ut av Australia, og det med en omdømmebulk det vil bli vrient å rette opp i.