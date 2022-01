LUKKET PROSESS: – For ettertiden tror jeg mangelen på parlamentarisk og demokratisk kontroll og åpenhet under pandemien vil fremstå uforståelig, og bli skarpt kritisert, skriver SV-lederen, som er på vei ut av karantene etter coronasmitte.

Pandemiens demokratiske underskudd

Jeg skriver disse linjene fra kjøkkenbordet, som så mange andre er jeg isolert hjemme. Omikron klør i halsen. Fremover må vi sikre mer åpenhet, kontroll og tillit i en vanskelig tid. Det er ikke for sent.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Hvor var folkets valgte stortingsrepresentanter da de største inngrepene i nordmenns friheter og rettigheter i fredstid ble vedtatt? Svaret er: fullstendig på sidelinjen. Regjeringene Solberg og Støre har bestemt helt alene, nesten uten debatt i Stortinget og uten kontroll fra landets nasjonalforsamling. Det vil bli stående som en stor feil i norske myndigheters håndtering av pandemien, og må aldri skje igjen.

Jeg skriver disse linjene fra kjøkkenbordet, som så mange andre er jeg isolert hjemme. Omikron klør i halsen. For min del er det vinterens andre karantene, og fortsatt legger pandemien en rekke begrensninger på folks liv: delvis stenging av kultur og uteliv, anbefaling om hjemmekontor og til og med statlige råd om hvor mange gjester du kan ha i ditt eget hjem.

Når vi nå nærmer oss toårsdagen for pandemien er mye altså ved det samme, tiltakene for å bekjempe viruset har preget hverdagen vår i snart to hele år. De fleste av oss slutter lojalt opp om regler og råd, men det er umulig å ikke legge merke til at usikkerheten og uenigheten er større enn før. Det er mer debatt og spørsmål om de ulike tiltakene faktisk er forholdsmessige, altså om de er tilstrekkelig vurdert mot alle de negative konsekvensene de har for menneskers liv, arbeidsplasser og økonomi. Meningsmålinger viser at tilliten til helsemyndighetene er fallende. Mediene etterspør mer åpenhet om grunnlaget for regjeringens beslutninger.

Dette var nesten nødt til å skje når krisen ble så langvarig. Det er helt naturlig at behovet for åpen debatt og kritiske spørsmål til dem som bestemmer øker etter så lang tid. Men Norge har en smittevernlov som ikke tar hensyn til det. Den gir regjeringen svært vide fullmakter til å ta selv de mest inngripende avgjørelser alene, uten behandling i Stortinget. All makt ligger dermed hos et knippe statsråder, i samråd med helsebyråkratene. Det fungerer greit i en krise på noen uker. Men ikke i en som varer i måned etter måned, år etter år.

Demokratisk kontroll og forankring er ikke mindre viktig i en krise, det er mer viktig. Vi som er folkevalgte på Stortinget er befolkningens representanter, tillitsvalgt for de som har stemt på oss. På Stortinget behandles enhver bevilgning av småbeløp over statsbudsjettet, og det føres opphetet debatt om den minste veistubb. Men de folkevalgte får altså ikke ta stilling til de beslutningene som for tiden preger folks liv og hverdag aller mest.

Hvordan burde vi gjort det? Det er avgjørende å sette inn tiltak fort når farlig smitte sprer seg. Derfor er det nødvendig at en regjering kan sette i verk strenge tiltak over natten. Regjeringen bør derfor beholde sine fullmakter til å handle raskt. Men det hindrer ikke at beslutningene umiddelbart etterpå kan sendes til Stortinget for etterprøving. Om Stortinget slutter seg til vil tiltakene fortsette, om et flertall skulle være uenig må de endres. Det ville sikret tre ting som er svært viktig nå: åpenhet, kontroll og tillit.

Åpenhet fordi en regjering som legger fram en sak for Stortinget må vise fram en grundig begrunnelse for sine forslag. Det vil for eksempel gjøre vurderingene rundt forholdsmessighet tydeligere, og dermed gi grunnlag for reell debatt om dette. Kontroll fordi en behandling i Stortinget vil sørge for at kritiske spørsmål blir stilt, og fungere som en sikkerhetsventil for beslutninger som tas av få mennesker under stort tidspress. Tillit fordi åpenhet og kontroll vil gi folk større trygghet for at inngrep i frihet og rettigheter er grundig vurdert, slik kan en mer demokratisk behandling av tiltakene også sikre større oppslutning om dem.

Det er lett å tro at det mest effektive i en krise er å gi all makt til noen få, at en mer demokratisk behandling vil ta for mye tid og invitere til politisk spill. Men erfaringen til nå er at Stortinget er villig til å samle seg på tvers av vanlige skillelinjer i krisetider, og til å handle raskt.

Allerede i mai 2020, to måneder inn i pandemien, tok SV til orde for å endre smittevernloven på denne måten og fremmet forslag om det i Stortinget. Vi mente loven måtte endres fordi krisen kunne bli langvarig. Da Stortinget behandlet forslaget stemte både de daværende regjeringspartiene og Ap, Frp og Sp mot. Begrunnelsen var at lovendringer burde vente til en «helhetlig revidering av smittevernloven» etter pandemien. Men når er egentlig det, hvor lenge kan mer åpenhet og kontroll vente?

I høst fremmet vi forslaget på nytt, og det ligger nå til behandling i Stortingets helsekomité. For ettertiden tror jeg mangelen på parlamentarisk og demokratisk kontroll og åpenhet under pandemien vil fremstå uforståelig, og bli skarpt kritisert. Med mindre folkets tillitsvalgte ombestemmer seg nå, og bruker denne anledningen til å endre loven.

Slik kan vi sikre mer åpenhet, kontroll og tillit i en vanskelig tid. Det er ikke for sent.