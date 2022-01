DIGISKOLE: – Vi mener det er behov for en offensiv nasjonal politikk, som styrker kommunenes forutsetninger for å tilrettelegge for god bruk av digitale tjenester, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Er digitaliseringen av skolen ute av kontroll?

Uten noen samlet plan har skolen invitert Microsoft, Apple, Google og andre teknologileverandører inn i klasserommet og inn i elevenes liv.

Publisert: Nå nettopp

HILDE NAGEL, Tankesmien Agenda

KAJA HEGG, Redd Barna

CHRISTIAN G. FALCH, Universitetet i Bergen

ANJA SALZMANN, Universitetet i Bergen

«En dag jeg så jeg datteren mi fortvile over PC-en. Hun trengte litt hjelp, og ba meg se på en video sammen med henne. Samtidig nektet hun å spole tilbake eller trykke på pause da jeg ville fremheve poenger i videoen. Hun fryktet at læreren ville trekke negative slutninger av måten hun tilegnet seg kunnskap på. Andre ganger ble hun sittende og ta inn videoundervisning på noe hun allerede kunne, fordi «læreren blir irritert hvis vi ikke ser ferdig opptaket». Begge reaksjonene hennes var legitime. Og begge var meningsløse.

Hun fortalte også om medelever som var mer fokusert på tidsbruken i matteleksene, enn på selve oppgaven. Hvorfor? Jo, fordi læreren hadde sagt høyt i klasserommet at «dette hadde du klart bedre hvis du gjorde som jeg sa. Jeg ser du bare brukte ti minutter på den oppgaven i leksearbeidet ditt».»

Dette er en historie fra virkeligheten, gjenfortalt av faren til en 16-år gammel jente, og er bare en av mange historier om hvordan digitaliseringen på ulike måter preger livene til elever og lærere. Det er slett ikke slik at lærere flest overvåker elevene. Men teknologien gjør det mulig.

Hvordan kan vi lykkes med digitalisering i skolen uten at det går utover barns personvern? Er kontrollen god nok, og hvem har ansvaret? Vi ønsker mer oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak.

Før korona hadde om lag halvparten av kommunene full én-til-én-dekning. Nå har så godt som alle elever sin egen digitale enhet. Hver eneste dag tas det i bruk nye digitale løsninger, verktøy og apper, som registrer, lagrer og bruker barns persondata.

Ingen forventer at du skal vite hvordan bilen din er skudd sammen. Det er et nasjonalt regelverk for hvilke biler som får kjøre på norske veier. Statens vegvesen godkjenner biler og sjåfører. Sånn er det ikke med digitale læringsmidler som brukes i skolen.

Det er ikke lærerens jobb å «kikke bak panseret» når de velger en app til undervisningen. Kontrollen er likevel for dårlig. Som en lærer uttrykte det: gjennom 20 år i skolen har jeg aldri hørt om at det er apper/læringsprogram vi ikke kan bruke.

I dag finnes det i hovedsak tre plattformer der elever arbeider med å vise og organisere sin kompetanse: Google Workspace, Showbie med tilhørende apper og Microsoft 365. I tillegg er det mange mindre selskaper som leverer støtteverktøy og læringsressurser.

Mange leverandører jobber godt med personvern. De har også et ansvar for at grunnleggende personvern skal være innebygget, såkalt Privacy by design. Men med så mange aktører på markedet er det en reell fare for at personopplysninger kommer på avveie. Datatilsynet har problematisert bruken av Google i skolen, men det har i liten grad vært synliggjort hvilke andre aktører som samler inn, deler og bruker elevenes persondata.

Vi mener teknisk testing, kombinert med risikovurdering er nødvendig for alle apper som brukes i skole og barnehage. Den jobben kan ikke overlates til kommuner med knappe ressurser. Derfor foreslår vi et nasjonalt testsenter som kan undersøke og sertifisere.

I dag er det skoleeier (kommunen) som gjør innkjøp og sitter med behandlingsansvaret. Det er også kommunen som vurderer hva og hvordan data blir lagret. Det er store forskjeller mellom skolene, både når det gjelder hvilke løsninger som velges og hvordan disse tas i bruk. Ofte har heller ikke kommunene nødvendig kompetanse til følge opp gjeldende retningslinjer, eller stille krav i innkjøps- og anbudsprosesser.

Selv store kommuner som Bergen har hatt problemer. Et eksempel er Vigilo-saken, der foreldre fikk tilgang til opplysninger om barn på hemmelig adresse.

Et annet eksempel er Ålesund kommune, som fikk bot av Datatilsynet for brudd på personvernforordningen, etter at elever ved to skoler hadde brukt treningsappen Strava.

Undervisningsressurser og læringsplattformer som tar i bruk kunstig intelligens er rangert som høyrisiko, ifølge både EU og UNESCO. Data om barn regnes som svært sensitiv informasjon, og bør beskyttes på linje med data om personlig helse, økonomi, biometriske data eller data som berører nasjonal sikkerhet.

I et nytt Agenda-notat stiller vi spørsmål ved om kontrollen er god nok med hensyn til lagring og deling av barns persondata, på en måte som ivaretar barns interesser. Vi diskuterer også hvilke krav utdanningssektoren bør stille for å hindre bruk av teknologi, som profitterer på barnas personopplysninger.

Vi mener det er behov for en offensiv nasjonal politikk, som styrker kommunenes forutsetninger for å tilrettelegge for god bruk av digitale tjenester, og som ivaretar barns rettigheter, uten at det går på bekostning av kommunalt selvstyre og metodefrihet i skolen.