Høyst levende nordområdepolitikk

VG publiserte 26. juli et omfattende intervju med ordføreren i Tana, Arbeiderpartiets tidligere nestleder, Helga Pedersen. Der presenterer Pedersen en kritikk av regjeringens nordområdepolitikk; en forutsigbar kritikk som kommer på autopilot fra Arbeiderpartiets representanter i nord – uavhengig av hva som faktisk skjer i virkelighetens verden.

LINDA HOFSTAD HELLELAND, distrikts- og digitaliseringsminister (H)

INE ERIKSEN SØREIDE, utenriksminister (H)

Vi kan forsikre Pedersen om at nordområdepolitikken er høyst levende, aktuell og fremtidsrettet.

Det kommer ikke minst tydelig frem i vår nordområdemelding fra november i fjor. Politikken handler om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og utviklingen i Nord-Norge. Det siste er nettopp kjernen i denne regjeringens nordområdepolitikk. Mens det på første side i den forrige regjeringens nordområdemelding står at «dette er ikke en ‘Nord-Norge-melding’», har vi valgt å ta en annen tilnærming.

Linda Hofstad Helleland og Ine Eriksen Søreide FOTO: Privat

Landsdelen utgjør 35 prosent av vårt fastlandsterritorium og er hjem til nesten 10 prosent av vår befolkning. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsningsområde. Dette handler om nasjonale kjerneinteresser; at folk bor og jobber i nord og at det er sterk økonomisk vekst i Nord-Norge, er viktig både utenriks- og sikkerhetspolitisk og økonomisk - for regionen og for landet som helhet.

Mye går bra i Nord-Norge, blant annet er arbeidsledigheten lavere enn landsgjennomsnittet. Før pandemien var det vekst i næringslivet. Reiseliv og oppdrett gikk så det suste. Det stemmer dårlig med Arbeiderpartiets skremmebilder.

Men det er også utfordringer, ikke minst knyttet til befolkningsutvikling og tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Jobber må skapes, men de må også fylles med den type arbeidskraft som dagens jobber krever. Nettopp derfor fokuserer meldingen på fremtidsambisjonene og mulighetene for bedrifter, teknologimiljøer, arbeidstakere og ungdom i nord.

Man må ha en jobb å gå til, men det er like viktig å med gode kultur- og velferdstjenester for å kunne leve det gode liv. Byer og tettsteder en vesentlig del av løsningen dersom vi skal kunne bidra til å ivareta folks fremtidsmuligheter i nord.

Derfor la regjeringen i juni frem en strategi for nettopp småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre. Arbeidsplasser – som Pedersen etterlyser – står helt sentralt.

Som del av arbeidet med meldingen nedsatte regjeringen også et ungdomspanel. Flere av deres anbefalinger er fulgt opp gjennom konkret politikk og tiltak. Viktige innspill fra ungdomspanelet omhandler utdanning og jobbmuligheter, klima og miljø og ivaretagelse og videreutvikling av nordnorsk kultur og identitet, inkludert den samiske.

Tett dialog med andre relevante aktører i nord, fra fylkeskommuner, kommuner, Sametinget, næringsliv, universiteter, forskning og kultursektoren, har bidratt til at de fleste vil kunne kjenne seg igjen i både analysen og de sakene vi vektlegger.

Pedersen hevder at nordområdepolitikken må handle om å skape arbeidsplasser. Det er vi enig i. Derfor bekymrer vi oss over at kommunistiske Rødt, Sosialistisk Venstreparti og MDG vil kunne ha en hånd på rattet i en sosialistisk regjering.

Man kan si mye om nevnte partier - for eksempel at de vil oljenæringen til livs, innføre skyhøye skatter på norske jobber og bedrifter og kutte veibygging i distriktene - men noen allianse for jobbskaping er de hvert fall ikke.

Nordområdemeldingen er ikke en katalog over alt som kan tenkes å være satsinger i nord, men den skisserer en tydelig ambisjon og strategisk viktige tiltak, som angir rammer og retning for nordområdepolitikken framover.

Vi ønsker debatten om nordområdepolitikk velkommen, men da gjerne på rette premisser fremfor enkle retoriske poeng om at nordområdepolitikken er «stein dau», når det er nettopp denne regjeringen som har fornyet nordområdepolitikken og inkludert utviklingen i Nord-Norge fra første stund.