Debatt

Klimasaken blir viktig i stortingsvalget

Klimakrisen går ikke over. Som VG viser på lederplass 17.7.: Den er her og forsterkes. Katastrofen i Mellom-Europa de siste dagene viser alvoret, og illustrerer det som klimaforskerne lenge har forutsagt: En villere, våtere, varmere og mye farligere klode.

FINN BJØRNAR LUND, medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

En rapport fra en stor gruppe forskere med S. Y. Philip som førsteforfatter (Royal Netherlands Meteorological Institute) har sett på hvilken rolle global oppvarming betyr for slike ekstreme temperaturer som vi har sett flere steder på kloden de siste ukene, bl.a. i den nordvestlige delen av USA og Canada.

Selv om klimamodellene ikke har kunnet forutsi konkret de høge temperaturene som nå er registrert, ligger økende hyppighet av ekstreme værhendelser inne i modellene. Dessuten stiger den globale gjennomsnittstemperaturen. Den er nå bare 0,37°C fra grensen som er satt for global økning på 1,5 grader celcius.

Dette gir alt nå dramatiske utslag på en rekke forhold på land, i atmosfæren og på havet med enorme konsekvenser for natur og miljø.

Vi vet at klimaendringene bare blir verre fordi CO2 –utslippene øker temperaturen. Spørsmålet er om hvem av de største politiske partiene som forstår alvoret og tar eierskap til klimasaken.

Hittil virker det som disse partiene unngår å erkjenne realitetene: Høyre mener de har «tatt grep», Arbeiderpartiet er lite synlig og Senterpartiet vil sikre dieselbilens plass i byen og på bygda.

Mer enn 100 milliarder kroner av krisemidlene etter Covid-19 -pandemien er bevilget for å sikre oljeleting og produksjon, som om verden trenger mer olje og gass. Noen mener at det er nødvendig for å få til det grønne skiftet i neste omgang.

Vi vet at fossilenergien er den viktigste driveren av klimaendringene. Er det troverdig å satse enda mer på fossilindustrien når krisen alt er her?

Klimatiltakene kan ikke vente.