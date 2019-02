Foto: MORTEN MØRLAND

Forelsket i rakettmannen

En stund etter det første stevnemøtet betrodde Donald Trump verden at Kim Jong-un hadde skrevet nydelig brev til ham og at de to er blitt forelsket.

Første del av den romantiske komedien utspant seg i Singapore i fjor sommer. Oppfølgeren kommer til Hanoi i Vietnam på onsdag. Da møtes Donald Trump og Kim Jong-un til sitt andre toppmøte.

Vil del 2 handle fred og varme følelser? Eller er allerede forholdet i ferd med å kjølne? At Trump, uvanlig nok, forsøker å dempe forventningene gjør at han kan fremstille ethvert fremskritt som en stor seier.

– Jeg var virkelig tøff. Det var han også. Vi gikk frem og tilbake. Og så ble vi forelsket. OK? Nei, virkelig. Han skrev nydelige brev til meg, sa Trump på et valgkampmøte i West Virginia i høst.

Trump snakket om den samme diktator som han tidligere beskrev som “den lille rakettmannen”. Kim Jong-un skriver nok smigrende brev, men har tidligere kalt Trump for en “mentalt forstyrret gamling”. Det var før de to så hverandre i øynene og noe magisk skjedde.

Aldri før har en amerikansk president omtalt herskeren i et av verdens verste diktaturer på en slik elskverdig måte. Men Trump er ikke som andre presidenter. Og i motsetning til sine forgjengere har han klart, med en kombinasjon av trusler og lokkemidler, å få den nordkoreansk lederen til forhandlingsbordet. Kim har sluttet å skyte ut prøveraketter og teste atomvåpen. Nylig sa Trump at hvis det ikke han var blitt valgt til president “ville vi etter min mening ha vært midt oppe i en storkrig med Nord-Korea nå”.

Trump tar æren for dette, men det finnes en annen versjon av hendelsesforløpet. Kims strategi har vært å ruste opp inntil han har masseødeleggelsesvåpen som ikke bare truer regionen, men også USA. Da opprustningen var fullført høsten 2017 kunne han forhandle ut fra styrke. Han trengte ikke flere atomtester, men et diplomatisk gjennombrudd og økonomisk utvikling. Slik lokket han en uerfaren president til et første stevnemøte.

Uansett hvem som trakk i trådene er det et stort fremskritt at USA og Nord-Korea snakker sammen. Forhandlinger er bedre enn et fastlåst fiendskap. Denne farlige konflikten kan bare løses med diplomati, men veien til avspenning er både lang og kronglete.

I begeistringens rus meldte Trump at atomtrusselen fra Nord-Korea var borte etter at de to hadde snakket sammen. Det ville vært fantastiske nyheter, hvis det var sant. Men så langt har ikke Kim gitt fra seg et eneste våpen.

Nord-Korea er ikke i gang med kjernefysisk nedrustning, med snarere det motsatte ifølge flere rapporter. Satellittbilder avslører utvidelser ved det kjernefysiske forskningssenteret i Yongbyon.

-Vi er fortsatt av den oppfatning at Nord-Korea sannsynligvis ikke kommer til å gi slipp på alle sine atomvåpen og produksjonskapasiteter, sa USAs etterretningsdirektør Dan Coats da han i januar presenterte den globale trusselvurderingen for Kongressen.

En tidligere høytstående nordkoreansk diplomat, som hoppet av i 2016, mener Kim anser det forestående toppmøtet som en mulighet til å få anerkjennelse for at Nord-Korea er en atomvåpenmakt. Thae Yong Ho, tidligere nummer to ved ambassaden i London, sier at Kim ikke har noen intensjoner om atomnedrustning.

Stephen Biegun er USAs spesialutsending til forhandlingene med Nord-Korea. Det er en større oppgave enn da han i 2008 fikk i oppdrag å forklare utenrikspolitikk for visepresidentkandidat Sarah Palin. Biegun må ikke bare overbevise motparten, men også haukene hjemme. Ifølge Washington Post har nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton gitt uttrykk for at Biegun er altfor ivrig etter å få til avtaler.

Kim vant første runde i Singapore. Han ble omfavnet og rost opp i skyene av en amerikansk president. Han klarte å få Trump til å avlyse amerikanske militærøvelser. Det internasjonale presset mot Nord-Korea har lettet, særlig fra nøkkel-land som Kina og Sør-Korea. “Det maksimale press” Trump tidligere snakket om har mistet kraft.

Trump vil i stedet lokke Kim til nedrustning med løfter om strålende økonomisk vekst. For fattige og undertrykte nordkoreanere er det antagelig like troverdig som Kims nydelige brev til Trump. Et konkret fremskritt i Hanoi vil være hvis inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) får adgang til Nord-Korea, ti år etter at de ble tvunget ut. Partene skal, ifølge sørkoreanske kilder, ha blitt enige om en skisse til en slik avtale.

Det vil være et tegn på god vilje. I forhandlinger med Nord-Korea er nøktern realisme mer betryggende enn hodestups forelskelse.