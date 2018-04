Slutt med lekser! Punktum!

Foto: Annemor Larsen / VG

Jeg som mor HATER lekser. Jeg vil få lov til å kun være mor. Og ikke leke lærer på kvelden.

DORA THORHALLSDOTTIR, komiker og EQ-terapeut

Hvordan har det seg at vi fremdeles har lekser? I 2018? Når vi vet hvor mange foreldre og barn som ender opp med konflikter fordi foreldrene tvinges inn i rollen som lærer, en ganske masete sådan utpå kvelden. Hvordan kan vi fortsette når vi vet at SÅ mange foreldre detter av etter 5.klasse pensum, og ikke kan bistå. Så fortvilende for både store og små! Hvordan har vi klart å holde fast i noe så fullstendig utdatert, som at barn skal gå på skolen på dagen og så fortsette med skolearbeid på kvelden- hvor mange hadde giddet å gå med på en sånn ordning i arbeidslivet?

Grunnen til at lekser oppstod til å begynne med var fordi skolen i Norge hadde stort sett omreisende lærere, som ga barna undervisning noen dager i uka, resten av tiden var det lekser de skulle gjøre hjemme. FORDI DE IKKE GIKK PÅ SKOLE DA!

Jeg har barn som går på en skole der nesten 40 prosent av elevene ikke er etnisk norske. Så utrolig mange barn, som er tospråklige, der kanskje en eller begge foreldrene knapt kan norsk, sitter kveld etter kveld og er frustrerte fordi de ikke får hjelp hjemme. Jeg kjenner flere av de. Hvorfor står vi fast i en tid som er forbi? Det er gjentatte ganger blitt bevist at lekser ikke har noen reell nytte. Det er gammel vane. Noe vi holder fast i «fordi sånn har det alltid vært». Det er gått ut på dato for lenge siden! Jeg bodde på Hawaii i 2016, der syntes lærerne det var «interessant» at barna mine var vant til lekser, fordi det hadde de aldri hatt der. Som de sa: det gavner INGEN å ha lekser. Jeg har også bodd i Malaysia, der jeg gikk i 4. og 5. klasse, på en svært anerkjent internasjonal skole. Der lo de godt da foreldrene mine lurte på om det var lekser. Fordi det var jo HELT passé, litt sånn 1800-tallet, liksom.

Hvorfor fortsetter vi med det?

– Når det viser seg at det ikke funker noe særlig? Det er bare å søke på nettet, det er bøttevis av forskning på det.

– Når barn over hele landet føler seg som idioter kveld etter kveld, i en tid i livet der identitenten formes. Og følelsen av å være dum fester seg.

– Når foreldre hater rollen som lærer, som prøver å få barnet til å gjøre noe de ikke får til, eller ikke har overskudd til.

– Når SÅ mange voksne jeg snakker med som terapeut, sier at skolen lærte dem at de var uintelligente og det sliter de med fremdeles

– Når vi har til og med en statsminister med dysleksi, og som slet med akkurat det samme som så mange barn kaver med idag etter skoletid- hvorfor står vi da på stedet hvil?

Hvorfor holder vi da på med det? Hvor blir det av motet til å endre noe som ikke funker? Vi bruker jo så ofte Finland som eksempel på å virkelig få til skolesystemet. Har de lekser? Nei. Fordi det har ingen nytteverdi.

Så hvorfor godtar vi det, år etter år? Jeg bare skjønner det ikke. Hvem har glede av det? Ikke barn og ikke foreldre. Mange foreldre-barn relasjoner blir skadet av årevis med leksemas. Er det dette vil vil? Hvis ikke:

SLUTT

MED

LEKSER

Punktum.

Innlegget er hentet fra forfatterens Facebook-side, og gjengitt her med tillatelse.