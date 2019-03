PREGET: PST-sjef Benedicte Bjørnland var tydelig preget da hun fremla nyheten om at justisministerens samboer er pågrepet for hendelsene ved Wara-parets hjem. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kommentar

En helt vanvittig spektakulær historie

Ryktene har svirret en stund, men ingen trodde vel helt på spekulasjonene om at anslagene mot justisministerens hjem trolig ble begått av ministerens egen samboer.

Publisert: 14.03.19 18:36







– PST har i dag siktet justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen for overtredelse av straffeloven paragraf 225, bokstav b, for å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

En tydelig rystet PST-sjef Benedicte Bjørnland kastet ikke bort tid på utenomsnakk da hun slapp bomben på pressekonferansen i Nydalen i ettermiddag. På tilhørerbenkene satt et pressekorps som knapt kunne tro det de hørte.

Om det som åpenbart er en av de mest spektakulære historiene i norsk politisk historie.

Bertheussen, Tor Mikkel Waras samboer gjennom 24 år, har altså, ifølge PSTs siktelse, iscenesatt et angrep mot familiens hjem, og PST undersøker videre om de andre hendelsene – det første ble begått 6. desember i fjor – kan knyttes til samboeren. Den gangen ble både boligen og familiens bil tagget, blant annet med det feilstavede ordet «rasisit».

I januar ble en søppeldunk påtent, og i februar ble et tøystykke med flasker ble funnet under støtfangeren på bilen. Tidlig i mars mottok familien Wara/Bertheussen et brev som ble oppfattet som truende, og natt til søndag ble familiens bil satt i brann.

BAKGRUNN: Justisminister Tor Mikkel Wara har mottatt en rekke trusler de siste månedene

Bertheussen er foreløpig siktet kun for den siste hendelsen.

PST vil foreløpig ikke spekulere i motiver, men helt siden teaterstykket «Ways of Seeing» av Pia Maria Roll og Sara Baban ble oppført på Black Box teater i november i fjor – der det ble vist bilder av blant annet Wara-familiens hjem, har den nå siktede Bertheussen holdt en svært offentlig profil, ikke minst i sosiale medier, med klar brodd mot det eksperimentelle teateret i Oslo.

I en kronikk her i VG, gikk hun knallhardt ut mot regissør Roll og skuespiller Baban, og kalte prosjektet «en grov invasjon av mitt privatliv». Senere har flere koplet hendelsene ved Wara-familiens hjem til teaterstykket, noe Roll selv har avvist kategorisk, senest i VG i går.

Presset mot Black Box og Roll har vært enormt fra flere hold, og senest i går kom Erna Solberg på banen med tydelig refs av regissøren, etter at Roll til VG ikke lot det være tvil om at hun trodde det hele var iscenesatt. Det var et merkelig intervju – for ryktene om en iscenesettelse har svirret en stund, i pressemiljøer og i det politiske miljøet. At Solberg lot seg lokke utpå i går mens disse ryktene gikk, var underlig vurdering fra rutinerte Solbergs side.

Rolls advokat Jon Wessel-Aas ber da også statsministeren om å vurdere å beklage uttalelsene – noe Erna Solberg sier det ikke er grunnlag for.

les også Ekspert: – Kan ikke huske en sånn skandale i norsk politisk historie

Det sagt – så er denne saken så spesiell og unik at det nesten blir meningsløst å være etterpåklok. Saken har vært spesiell siden starten. At Wara, den tidligere innvandringsliberalisten og en av de moderate og «voksne» i Frp, skulle tiltrekke seg aggressive antirasistiske aktivister ga liksom ingen mening. At det også kom motstridende meldinger om ulike overvåkningstiltak rundt familiens hjem, la et mystikkens slør over tildragelsene.

Har PST en sak, står vi overfor en personlig tragedie som rammer landets justisminister på det aller mest private planet, og det er vel ikke altfor dristig spådom å anta at Waras permisjon blir gjort permanent. For Tor Mikkel Wara er dette åpenbart en helt ubeskrivelig krevende situasjon, man kan bare tenke seg hvilket drama han står i akkurat nå. Justisministerposten er utvilsomt noe av en forbannelse for Fremskrittspartiet.

Men de andre avgangene – Sylvi Listhaug gikk av etter et kontroversielt Facebook-innlegg – blekner naturligvis totalt mot det som skjedde i dag.

les også Carl I. Hagen om siktelsen mot Waras samboer: – Håper PST tar feil

Midt i tragedien og det bokstavelig talt brennbare politiske bakteppet som har innhyllet denne saken, er det likevel en lettelse at det mest trolig ikke er begått terror mot landets justisminister. Det er nok likevel en svært liten trøst for de involverte – i denne mest spektakulære historien i et år der skandalene har stått i kø i norsk politikk.

Spørsmålene er fortsatt mange, og debatten vil rase i dagene som kommer. Men i dag går tankene først og fremst til Tor Mikkel Wara og hans nærmeste. For familien er dette en tragedie av helt ubeskrivelig karakter.