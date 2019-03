SVARER: Åsne Havnelid.

Debatt

Norsk Tipping svarer: Discovery er på villspor

Discovery-sjef Espen Skoland kan sikkert mye om TV, men åpenbart lite om mekanismene som fører til pengespillproblemer.

Publisert: 07.03.19 14:33 Oppdatert: 07.03.19 14:58







ÅSNE HAVNELID, Administrerende direktør, Norsk Tipping .

I gårsdagens innlegg i VG bruker Skoland et selektivt utvalg data for å bevise at de spilleavhengige ikke blir negativt påvirket av pengespillreklame på TV. Ergo, ingen grunn for politikerne til å drive gjennom det fryktede distribusjonsforbudet for ulovlig pengespillreklame på norske kanaler som sender fra utlandet.

Statistikk kan, som kjent, brukes til så mangt.

Skoland skriver at antallet spilleavhengige har vært stabilt i Norge de siste ti årene. Underforstått er ingenting blitt verre etter at den uregulerte bransjen skrudde på reklamestrømmen for fullt. Det hanikke nevner, er at andelen av den voksne befolkningen som spiller pengespill har sunket fra 77 prosent i 2008 (Sintef) til 57 prosent i 2015 (UiB). Det er altså langt færre som spiller, men fortsatt like mange mennesker som har problemer. Langt færre som spiller, for vesentlig mer penger. Og blant dem som får problemer, er det flere som spiller bort de virkelig store summene og rammes hardere. Spør en hvilken som helst behandler eller interesseorganisasjon.

Når Skoland refererer at antall henvendelser til Hjelpelinjen har gått ned fra 2017 til 2018, nevner han ikke at det er en 20 prosent økning i antall henvendelser som kun viser til de utenlandske spillselskapene han her representerer.

Skoland nevner heller ikke at antall henvendelser om det suverent største problemspillet, nettkasino, har økt med 16 prosent. Og at nettkasinoreklamene utgjør hovedtyngden av reklamen fra de utenlandske aktørene. Norsk Tipping sender ikke nettkasinoreklame på TV, nettopp på grunn av spillets tette relasjon til utvikling av pengespillproblemer.

Skoland skriver at TV-reklame er det markedsføringstiltaket som har minst påvirkning på risikospilling, og at direkte reklame på sms, epost og nettannonser er verst. Det er riktig, Rambøll-rapporten viser dette. Men, det betyr ikke at TV-reklame ikke har påvirkning. Dette har fagfolk forsøkt å forklare Skoland før.

Skoland hevder videre at Norsk Tipping er blitt stadig mer aggressive på den mest avhengighetsskapende markedsføringen. Sannheten er at Norsk Tipping aldri sender ut sms med nettkasinoreklame. Ikke til noen. Ingen av våre spillere som er flagget som høyrisiko- eller moderat risikospiller i vår kundebase får sms av oss overhodet.

Det mest aggressive virkemidlet av dem alle, bonuser og gratisspill, bruker ikke Norsk Tipping i det hele tatt. Bonuser er det skitneste trikset i boka for å lokke en spiller tilbake til lykkehjulet.

Når antall spilleavhengige ikke har økt de siste ti årene, skyldes det også at Norsk Tipping har innført omfattende ansvarlighetstiltak som forebygger spilleavhengighet blant alle våre to millioner kunder. Obligatoriske tapsgrenser og proaktive samtaler med problemspillere er bare noen av dem. I april kommer det et nytt.

«Norsk Tipping har rundt 30 000 spilleavhengige blant sine aktive spillere», skriver Skoland. Vi vet ikke hvor han har det tallet fra. Det kan til og med hende det er flere. Det å være klassifisert som høyrisikospiller hos oss, er ikke ensbetydende med en diagnose. Men, det er all grunn til å tro atde fleste av landets problemspillere er kunder hos oss. Ca. 90 prosent av alle som spiller hos utenlandske selskaper, spiller nemlig også hos Norsk Tipping. Der de spiller innenfor trygge rammer, og ikke kan tape flere hundre tusen kroner på en time.