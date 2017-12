NEDSTEMT: Statsminister Theresa May fikk parlamentet mot seg i Brexit-debatten onsdag kveld. Også tunge partifeller falt henne i ryggen. Foto: AFP PHOTO / PRU

Mytteri mot May

Publisert: 13.12.17 21:18

Statsminister Theresa May ble falt i ryggen av sine egne i et regelrett mytteri i underhuset onsdag kveld.

Parlamentet vedtok at nasjonalforsamlingen, og ikke regjeringen, skal ha siste og avgjørende ord om en endelig Brexit-avtale i 2019. De folkevalgte kan dermed om 15 måneder komme til å forkaste regjeringens fremforhandlede vilkår for utmeldelse av EU , slik det norske folk sa nei til Norges forhandlingsresultat for innmeldelse i 1994.

Som dramatisk iscenesettelse kunne siste akt i denne føljetongen vært hentet fra David Copperfield. Ikke Dickens-romanen. Men illusjonisten.

Torsdag kommer den revolusjonerende forestillingen til EU-toppmøtet i Brussel.

Med et mulig unntak av Boris Johnson, ville ingen komme på å kalle Theresa May en «hæppe-dame». I tospann med Brexit-minister David Davis fremstår like fullt statsministeren med evner vi knapt har sett maken til siden den amerikanske kjendismagikeren tryllet bort Frihetsgudinnen i New York:

- Her er en Brexit-avtale. Hæpp! Nå er den borte.

Alle vet at sånt bare handler om svarte tepper, speil og røyklegging. Poenget er å distrahere. For like sannsynlig som at statuen på Liberty Island med kobber fra Karmøy har stått der hele tiden siden avdukingen i 1886, så foreligger det også en faktisk avtaletekst om vilkårene for britisk utmeldelse av Den europeiske union.

En prosess som skal begynne på nyåret, som får sitt rammeverk i mars og som i april legger til rette for forhandlinger om en ny handelsavtale innen Storbritannia går ut av EU 29. mars 2019.

Mandag i forrige uke trakk statsminister Theresa May denne teksten opp av hatten. Hæpp! Så var den borte. Da røykteppet la seg dukket både hun og avtalen opp igjen fire dager senere. Strengt tatt uten annen hokus-pokus involvert enn at May hadde forsikret seg om at det irske spørsmål om åpne grenser også var forstått i Belfast av det ultrakonservative unionistpartiet som hennes regjering har gjort seg avhengig av.

Søndag kveld var det duket for mer sim-sala-bim da Brexit-minister David Davis slo til med det klassiske pengetrikset på TV-kanalen BBC. Abrakadabra-formelen var først og fremst en mørkeblå hilsen hjem.

- Her ser dere beløpet vi skal betale for å gå ut av EU. Hæpp! Så er det borte.

Avtalen med EU er bare en intensjonsavtale, forklarte ministeren. «Ingen avtale betyr at vi ikke betaler pengene», sa Davis, som dermed – på magisk vis – kunne spare Storbritannia for anslagsvis 45 milliarder euro. Det er i underkant av et halvt norsk statsbudsjett. Å stikke uten å gjøre opp EU-regningen er de mørkeblås plan A.

Gode Houdini-takter til tross, David Davis er politiker, ikke utbryterkonge. Forsøket på å unnslippe Brexit-avtalens økonomiske forpliktelser var så amatørmessig at Europaparlamentets sjefforhandler, Nederlands tidligere statsminister Guy Verhofstadt, fant det nødvendig å minne Davis om at det satt voksne folk og så på. Brexit-ministeren måtte deretter stå skolerett for sin statsminister, hvorpå de begge var pent nødt til å forsikre Brussel om at de ikke hadde ytterligere overraskelser i ermet.

Dermed kunne Europaparlamentet i går gi sin støtte til å åpne runde to i brexit-forhandlingene. Det forventes at stats- og regjeringssjefene i EU gjør det samme under toppmøtet som finner sted i Brussel torsdag og fredag. Dette til tross for at unionen fortsatt nærer usikkerhet til britenes vilje, eller helst evne, til å løse det irske grensespørsmålet og sikre EU-borgernes videre rettigheter i Storbritannia.

Det er en tvil man kan forstå. Debatten i det britiske underhuset i går ettermiddag og kveld gir Europaunionen god grunn til bange anelser.

Nasjonalforsamlingen er dypt splittet i Brexit-spørsmålet, med en nærmest militant, EU-kritisk høyreside i mindretall på den ene siden, og et bredt tverrpolitisk flertall – som også omfatter store deler av det konservative partiet samt 16 av 23 regjeringsmedlemmer – på den andre.

I et bitende, men også humoristisk ordskifte, som antakelig bare kan finne sted i et retorisk overlegent parlament som det britiske, herjet EU-vennlige backbenchere fra regjeringspartiet ellevilt med sin egen regjering.

Anført av tidligere Regjeringsadvokat Dominic Grieve og Tory-veteranen Kenneth Clarke, som fra 1982 til 2014 har hatt hele seks statsrådposter i konservative regjeringer, deriblant tunge taburetter som finans, justis samt innenriksministeriet, sørget regjeringspartiets eurofile fløy for å påføre statsminister May og Brexit-minister Davis et sviende nederlag.

Med 309 mot 305 stemmer vedtok underhuset Grieves forslag om et tillegg til selve utmeldelseserklæringen som gir parlamentet makt til å bestemme alle Brexit-betingelsene, også de som en regjering teknisk sett kunne ha implementert i form av forskrift.

Theresa May har et flertall på 327 representanter i underhuset. 22 av disse har ikke gitt statsministeren sin støtte i denne saken.

Brexit-opprøret mot regjeringen lar seg på ingen måte trylle vekk.

