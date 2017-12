FIKK KRIMSTATISTIKK: Innvandringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Sandblad, Mattis

KOMMENTAR: Ai, ai, ai det går likar no

Astrid Meland (kommentar)

Publisert: 12.12.17 10:14

Frp fikk presset gjennom en rapport om kriminalitet og innvandrere. Nå er den her. Og tallene viser at det går bedre.

Fremskrittspartiet vurderte å betale av egen lomme, da Statistisk sentralbyrå (SSB) sa nei i fjor. Partiet ville ha statistikk på kriminalitet og opprinnelsesland. En Frp’er som tidligere var ansatt i SSB og som nå jobbet i Frps stortingsgruppe, satt på hele epost-korrespondansen. Det «nei’et» tok seg ikke godt ut. Det ble en mediesak.

Før hun fikk sparken som SSB-sjef måtte Christine Meyer forklare seg nøye om hendelsen til finansminister Siv Jensen. VG har offentliggjort brevet . Meyer skyldte på en vifte av uheldigheter, som sykdom og kapasitetsproblemer. Hun la også til at SSB fører krimstatistikk på statsborgerskap.

Det endte selvsagt med at SSB fant ressurser likevel. Og nå sitter vi med det endelige resultatet i hendene. Rapporten ble lagt frem i det bråkete Byrået med innvandringsminister Sylvi Listhaug på første rad.

Men så ble overskriften at innvandrere blir stadig mindre kriminelle.

Det var nok ikke helt slik de planla det. Frp vil selvsagt aldri innrømme det, men de er ikke alene om å ha forventet helt andre tall. Siden sist SSB laget statistikken, har for eksempel en hel haug med barn nådd den kriminelle lavalder.

Likevel ble det ingen kriminalitetseksplosjon. Kriminaliteten i Norge går ned, og mer ned for innvandrere enn resten av befolkningen.

Om skuffelsen ikke var til å ta og føle på, var den i det minste hørbar. Både Listhaug og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim stilte under presentasjonen retoriske spørsmål de ikke hadde trengt å stille.

Men behovet for å fylle malurt i begeret, er forståelig. For etter alt styret for å få disse tallene, må resultatet være et antiklimaks. Frp har bare fått bekreftet gamle tall fra 2011 , bortsett fra at de nye tallene er mer positive.

Bivirkningene har vært mer omfattende. Finansdepartementet står i sin største krise på mange år. Statistisk sentralbyrå har fått en boremaskin i lakken. Og på nyåret må partileder Siv Jensen forklare seg om SSB-saken for Stortinget.

Var det verdt det? Jeg spurte noen Frp’ere som sto og hang i foajeen hos SSB om akkurat det. De tok heldigvis det uærbødige spørsmålet humoristisk, og en av dem parerte elegant. Forklaringen er selvsagt at det går så bra fordi de blåblå har sittet med regjeringsmakten så lenge!

Og det er en mulig vinkel. Men Frp’erne ble snart alvorlige. For Listhaug og hennes partikolleger har ingen planer om å slutte å bekymre seg. Særlig er de opptatt av kriminelle flyktninger og kriminalitet blant barn av innvandrere. Barn født i Norge er nemlig mer kriminelle enn sine foreldre.

Og det med barna er spesielt ille. Når de som er vokst opp i Norge er mer kriminelle enn foreldrene, tyder det på at vi gjør det meste galt. Planen er jo at det skal ordne seg i andregenerasjon. Men justert for alder og kjønn er 6,8 prosent av innvandrerbarna kriminelle (siktet for minst ett lovbrudd i perioden). For innvandrere er tallet 5,8 prosent. For den øvrige befolkningen 4,5 prosent.

Og her har Frp en relevant bekymring og integreringsminister Listhaug en tung jobb foran seg. Et viktig steg på veien er å skaffe godt tallmateriale for å få mest mulig målrettet politikk.

Og et minidykk i tallene viser at ungene til innvandrerne fra Asia er omtrent like kriminelle som foreldrene. For Afrika ligger barna litt høyere enn foreldrene, men ikke veldig mye. For Sør-Amerika er det tydeligere at barna er mer kriminelle enn foreldregenerasjon. Og faktisk: Nordiske barn er litt mer kriminelle enn sine foreldre.

Dette er interessante funn. Særlig siden det finnes en god del andre tall som sier at andregenerasjon gjør det bra, for eksempel på boligmarkedet og i utdanning.

Den gruppen i andregenerasjon som ikke gjør det så bra, hvem er de? Vi snakker om totalt 2700 individer som er siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.

Tallene er for små til å kunne kategorisere på opprinnelseslandet til foreldrene, som nok var det Frp ønsket seg. Derfor opereres det med landområder, som Asia og Afrika. I fremtiden, når enda flere blir voksne, vil det være mulig å lage mer detaljert statistikk. Per nå er det mest aktuelt for gamle innvandringsland, som Pakistan.

Derfor må sikkert Frp mase på nytt. Det en fremtidig SSB-sjef må ha lært, er at han straks skal si ja.

Det må han gjøre også selv om han skjønner Frps bestilling. For Frp-folk er ikke opptatt av forskning og tall i seg selv, de vil ha tall som støtter opp under eget prosjekt. Slik er det å være politiker og aktivist.

Men SSB skal være noe helt annet. Og de tallene var det da virkelig ingen grunn til å frykte.

Det er slik det alltid pleier å være med tall.

